https://sarabic.ae/20250227/الخارجية-الجزائرية-سنرد-على-فرنسا-باتخاذ-تدابير-مماثلة-وفورية--1098242555.html
الخارجية الجزائرية: سنرد على فرنسا باتخاذ تدابير مماثلة وفورية
الخارجية الجزائرية: سنرد على فرنسا باتخاذ تدابير مماثلة وفورية
سبوتنيك عربي
أكدت الجزائر أنها ستطبق سياسة المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري ضد فرنسا، مؤكدة رفضها القاطع للخاطب القائم على الإنذار والتهديد. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T18:41+0000
2025-02-27T18:41+0000
2025-02-27T18:41+0000
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نشرته اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، وقالت فيه إنها ستعمل على تطبيق المعاملة بالمثل على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا. وقال البيان إن الجزائر لم تبادر بأي شكل من الأشكال بالقطيعة، وإنما تركت فرنسا تتحمل مسؤولية حدوثها في خضم التصعيد والتوترات التي أضفتها باريس على العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد البيان أن الجزائر كانت تحافظ على الهدوء والاتزان وضبط النفس في ذات الوقت الذي حافظة على حقها في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.ولفت إلى أن القوانين الفرنسية والأوروبية والاتفاقيات الثنائية والدولية تصب جميعها في صف الجزائر خاصة فيما يتعلق بالجزائريين في فرنسا.وأوضح البيان، أن فرنسا تلجأ بصورة مفرطة وتعسفية إلى قرارات إدارية هدفها ترحيل الجزائريين وحرمانهم من حقوقهم القانونية التي يضمنها القانون الفرنسي نفسه.وتحدث بيان الخارجية الجزائرية عن اتفاقية 1968 بين البلدين محذرا فرنسا من المساس بها، مشيرا إلى أن ذلك سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.
https://sarabic.ae/20250227/مرحلة-تكسير-عظامما-وراء-قيود-فرنسا-على-حاملي-الجوازات-الدبلوماسية-الجزائرية-1098237630.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار
الخارجية الجزائرية: سنرد على فرنسا باتخاذ تدابير مماثلة وفورية
أكدت الجزائر أنها ستطبق سياسة المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري ضد فرنسا، مؤكدة رفضها القاطع للخاطب القائم على الإنذار والتهديد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نشرته اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، وقالت فيه إنها ستعمل على تطبيق المعاملة بالمثل على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر
وفرنسا.
وقال البيان إن الجزائر لم تبادر بأي شكل من الأشكال بالقطيعة، وإنما تركت فرنسا تتحمل مسؤولية حدوثها في خضم التصعيد والتوترات التي أضفتها باريس على العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد البيان أن الجزائر كانت تحافظ على الهدوء والاتزان وضبط النفس في ذات الوقت الذي حافظة على حقها في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
ولفت إلى أن القوانين الفرنسية
والأوروبية والاتفاقيات الثنائية والدولية تصب جميعها في صف الجزائر خاصة فيما يتعلق بالجزائريين في فرنسا.
وأوضح البيان، أن فرنسا تلجأ بصورة مفرطة وتعسفية إلى قرارات إدارية هدفها ترحيل الجزائريين وحرمانهم من حقوقهم القانونية التي يضمنها القانون الفرنسي نفسه.
وتحدث بيان الخارجية الجزائرية عن اتفاقية 1968 بين البلدين
محذرا فرنسا من المساس بها، مشيرا إلى أن ذلك سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.