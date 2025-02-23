https://sarabic.ae/20250223/بعد-احتجاج-جزائري-رئيس-البرلمان-الأفريقي-يتعهد-بـإنصاف-اللغة-العربية-1098087378.html
بعد احتجاج جزائري... رئيس البرلمان الأفريقي يتعهد بـ"إنصاف" اللغة العربية
بعد احتجاج جزائري... رئيس البرلمان الأفريقي يتعهد بـ"إنصاف" اللغة العربية
سبوتنيك عربي
شاركت بهجة العمالي، رئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا في البرلمان الأفريقي، أمس السبت، في اجتماع المكتب الموسع للبرلمان... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T12:29+0000
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وجاء ذلك وفق بيان، نقلته صحيفة "الاتحاد" الجزائرية، عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي أكد أن "الاجتماع شهد تهنئة واسعة للجزائر بمناسبة انتخاب سفيرتها سلمى مليكة حدادي، لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في خطوة تعكس المكانة المتميزة للجزائر على الساحة القارية".وفي إطار المناقشات التنظيمية، احتجت العمالي على غياب الوثائق باللغة العربية رغم كونها لغة رسمية في البرلمان الأفريقي، مطالبة بـ"احترام التعدد اللغوي"، وحظي موقفها بدعم واسع من المشاركين، فيما اعتذر رئيس البرلمان الأفريقي فورتين شارمبيا، عن هذا التقصير، متعهدًا بحل المشكلة في المستقبل.يذكر أن مشاركة العمالي في هذا الاجتماع تأتي ضمن وفد برلماني عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يشارك في أعمال اللجان الدائمة والاجتماعات التحضيرية للبرلمان الأفريقي المنعقدة في ميدراند، خلال الفترة من 18 إلى 28 فبراير/ شباط 2025.وأكدت العمالي، خلال كلمتها، أن انتخاب حدادي يشكل "إضافة نوعية" من شأنها تعزيز دور الجزائر داخل هياكل الاتحاد الأفريقي والمساهمة في تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، كما شددت على التزام الجزائر الراسخ بعمقها الأفريقي، مشيرة إلى حرص البلاد على تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة.وفي هذا السياق، تطرقت العمالي إلى مبادرة رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، بمنح مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار لدعم الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة في أفريقيا.
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منوعات, الجزائر, الأخبار
بعد احتجاج جزائري... رئيس البرلمان الأفريقي يتعهد بـ"إنصاف" اللغة العربية
شاركت بهجة العمالي، رئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا في البرلمان الأفريقي، أمس السبت، في اجتماع المكتب الموسع للبرلمان الأفريقي بمدينة ميدراند في جنوب أفريقيا.
وجاء ذلك وفق بيان، نقلته صحيفة
"الاتحاد" الجزائرية، عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي أكد أن "الاجتماع شهد تهنئة واسعة للجزائر بمناسبة انتخاب سفيرتها سلمى مليكة حدادي، لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في خطوة تعكس المكانة المتميزة للجزائر على الساحة القارية".
18 ديسمبر 2024, 12:42 GMT
وفي إطار المناقشات التنظيمية، احتجت العمالي على غياب الوثائق باللغة العربية رغم كونها لغة رسمية في البرلمان الأفريقي، مطالبة بـ"احترام التعدد اللغوي"، وحظي موقفها بدعم واسع من المشاركين، فيما اعتذر رئيس البرلمان الأفريقي فورتين شارمبيا، عن هذا التقصير، متعهدًا بحل المشكلة في المستقبل.
وأشادت العمالي بجهود البرلمان الأفريقي المبذولة لتعزيز مكانة القارة اقتصاديا وماليا على الساحة الدولية، مؤكدة على أهمية تطوير استراتيجيات فعالة تعكس الثروات والقدرات الكبيرة، التي تزخر بها أفريقيا، بما يساهم في تحقيق تطلعات شعوبها.
يذكر أن مشاركة العمالي في هذا الاجتماع تأتي ضمن وفد برلماني عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يشارك في أعمال اللجان الدائمة والاجتماعات التحضيرية للبرلمان الأفريقي المنعقدة في ميدراند، خلال الفترة من 18 إلى 28 فبراير/ شباط 2025.
وأكدت العمالي، خلال كلمتها، أن انتخاب حدادي يشكل "إضافة نوعية" من شأنها تعزيز دور الجزائر داخل هياكل الاتحاد الأفريقي والمساهمة في تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، كما شددت على التزام الجزائر الراسخ بعمقها الأفريقي، مشيرة إلى حرص البلاد على تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة.
وفي هذا السياق، تطرقت العمالي إلى مبادرة رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، بمنح مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار لدعم الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة في أفريقيا.