بعد احتجاج جزائري... رئيس البرلمان الأفريقي يتعهد بـ"إنصاف" اللغة العربية

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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20250223/بعد-احتجاج-جزائري-رئيس-البرلمان-الأفريقي-يتعهد-بـإنصاف-اللغة-العربية-1098087378.html
بعد احتجاج جزائري... رئيس البرلمان الأفريقي يتعهد بـ"إنصاف" اللغة العربية
بعد احتجاج جزائري... رئيس البرلمان الأفريقي يتعهد بـ"إنصاف" اللغة العربية
سبوتنيك عربي
شاركت بهجة العمالي، رئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا في البرلمان الأفريقي، أمس السبت، في اجتماع المكتب الموسع للبرلمان... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T12:29+0000
2025-02-23T12:29+0000
مجتمع
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وجاء ذلك وفق بيان، نقلته صحيفة "الاتحاد" الجزائرية، عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي أكد أن "الاجتماع شهد تهنئة واسعة للجزائر بمناسبة انتخاب سفيرتها سلمى مليكة حدادي، لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في خطوة تعكس المكانة المتميزة للجزائر على الساحة القارية".وفي إطار المناقشات التنظيمية، احتجت العمالي على غياب الوثائق باللغة العربية رغم كونها لغة رسمية في البرلمان الأفريقي، مطالبة بـ"احترام التعدد اللغوي"، وحظي موقفها بدعم واسع من المشاركين، فيما اعتذر رئيس البرلمان الأفريقي فورتين شارمبيا، عن هذا التقصير، متعهدًا بحل المشكلة في المستقبل.يذكر أن مشاركة العمالي في هذا الاجتماع تأتي ضمن وفد برلماني عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يشارك في أعمال اللجان الدائمة والاجتماعات التحضيرية للبرلمان الأفريقي المنعقدة في ميدراند، خلال الفترة من 18 إلى 28 فبراير/ شباط 2025.وأكدت العمالي، خلال كلمتها، أن انتخاب حدادي يشكل "إضافة نوعية" من شأنها تعزيز دور الجزائر داخل هياكل الاتحاد الأفريقي والمساهمة في تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، كما شددت على التزام الجزائر الراسخ بعمقها الأفريقي، مشيرة إلى حرص البلاد على تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة.وفي هذا السياق، تطرقت العمالي إلى مبادرة رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، بمنح مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار لدعم الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة في أفريقيا.
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منوعات, الجزائر, الأخبار
منوعات, الجزائر, الأخبار

بعد احتجاج جزائري... رئيس البرلمان الأفريقي يتعهد بـ"إنصاف" اللغة العربية

12:29 GMT 23.02.2025
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
تابعنا عبر
شاركت بهجة العمالي، رئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا في البرلمان الأفريقي، أمس السبت، في اجتماع المكتب الموسع للبرلمان الأفريقي بمدينة ميدراند في جنوب أفريقيا.
وجاء ذلك وفق بيان، نقلته صحيفة "الاتحاد" الجزائرية، عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي أكد أن "الاجتماع شهد تهنئة واسعة للجزائر بمناسبة انتخاب سفيرتها سلمى مليكة حدادي، لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في خطوة تعكس المكانة المتميزة للجزائر على الساحة القارية".
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وفي إطار المناقشات التنظيمية، احتجت العمالي على غياب الوثائق باللغة العربية رغم كونها لغة رسمية في البرلمان الأفريقي، مطالبة بـ"احترام التعدد اللغوي"، وحظي موقفها بدعم واسع من المشاركين، فيما اعتذر رئيس البرلمان الأفريقي فورتين شارمبيا، عن هذا التقصير، متعهدًا بحل المشكلة في المستقبل.

وأشادت العمالي بجهود البرلمان الأفريقي المبذولة لتعزيز مكانة القارة اقتصاديا وماليا على الساحة الدولية، مؤكدة على أهمية تطوير استراتيجيات فعالة تعكس الثروات والقدرات الكبيرة، التي تزخر بها أفريقيا، بما يساهم في تحقيق تطلعات شعوبها.

يذكر أن مشاركة العمالي في هذا الاجتماع تأتي ضمن وفد برلماني عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يشارك في أعمال اللجان الدائمة والاجتماعات التحضيرية للبرلمان الأفريقي المنعقدة في ميدراند، خلال الفترة من 18 إلى 28 فبراير/ شباط 2025.
الملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
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وأكدت العمالي، خلال كلمتها، أن انتخاب حدادي يشكل "إضافة نوعية" من شأنها تعزيز دور الجزائر داخل هياكل الاتحاد الأفريقي والمساهمة في تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، كما شددت على التزام الجزائر الراسخ بعمقها الأفريقي، مشيرة إلى حرص البلاد على تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة.
وفي هذا السياق، تطرقت العمالي إلى مبادرة رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، بمنح مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار لدعم الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة في أفريقيا.
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