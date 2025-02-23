https://sarabic.ae/20250223/بعد-احتجاج-جزائري-رئيس-البرلمان-الأفريقي-يتعهد-بـإنصاف-اللغة-العربية-1098087378.html

بعد احتجاج جزائري... رئيس البرلمان الأفريقي يتعهد بـ"إنصاف" اللغة العربية

بعد احتجاج جزائري... رئيس البرلمان الأفريقي يتعهد بـ"إنصاف" اللغة العربية

سبوتنيك عربي

شاركت بهجة العمالي، رئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا في البرلمان الأفريقي، أمس السبت، في اجتماع المكتب الموسع للبرلمان... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T12:29+0000

2025-02-23T12:29+0000

2025-02-23T12:29+0000

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وجاء ذلك وفق بيان، نقلته صحيفة "الاتحاد" الجزائرية، عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي أكد أن "الاجتماع شهد تهنئة واسعة للجزائر بمناسبة انتخاب سفيرتها سلمى مليكة حدادي، لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في خطوة تعكس المكانة المتميزة للجزائر على الساحة القارية".وفي إطار المناقشات التنظيمية، احتجت العمالي على غياب الوثائق باللغة العربية رغم كونها لغة رسمية في البرلمان الأفريقي، مطالبة بـ"احترام التعدد اللغوي"، وحظي موقفها بدعم واسع من المشاركين، فيما اعتذر رئيس البرلمان الأفريقي فورتين شارمبيا، عن هذا التقصير، متعهدًا بحل المشكلة في المستقبل.يذكر أن مشاركة العمالي في هذا الاجتماع تأتي ضمن وفد برلماني عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يشارك في أعمال اللجان الدائمة والاجتماعات التحضيرية للبرلمان الأفريقي المنعقدة في ميدراند، خلال الفترة من 18 إلى 28 فبراير/ شباط 2025.وأكدت العمالي، خلال كلمتها، أن انتخاب حدادي يشكل "إضافة نوعية" من شأنها تعزيز دور الجزائر داخل هياكل الاتحاد الأفريقي والمساهمة في تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، كما شددت على التزام الجزائر الراسخ بعمقها الأفريقي، مشيرة إلى حرص البلاد على تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة.وفي هذا السياق، تطرقت العمالي إلى مبادرة رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، بمنح مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار لدعم الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة في أفريقيا.

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