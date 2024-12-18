https://sarabic.ae/20241218/صوّت-لأصعب-كلمة-في-لغة-الضاد-بمناسبة-اليوم-العالمي-للغة-العربية-1095921664.html

صوّت لأصعب كلمة في لغة الضاد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

صوّت لأصعب كلمة في لغة الضاد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

سبوتنيك عربي

تُعد العربية لغة عالمية ذات أهمية ثقافية جمّة، إذ يبلغ عدد الناطقين بها ما يربو عن 450 مليون شخص، وهي تتمتع بصفة لغة رسمية في نحو 25 دولة. ومع ذلك، فإن المحتوى... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T12:42+0000

2024-12-18T12:42+0000

2024-12-18T12:42+0000

العالم العربي

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ويصادف اليوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام "اليوم العالمي للغة العربية"، وهو اليوم الذي اعتُمدت فيه العربية لغة رسمية للأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة عام 1973. وتعد اللغة العربية لغة غنية بالمفردات والمعاني، حيث يبلغ عدد كلماتها 12.302.912 كلمة دون تكرار، لذا قد نجد العديد من ناطقيها يتفاخر بإلمامه بالعديد من المعاني والكلمات غير المعروفة والصعبة للغاية.برأيك... ماهي أصعب كلمة في اللغة العربية؟تصويت... ما هو الحدث الأبرز على الصعيدين العربي والدولي في عام 2024؟تصويت... كيف ترى مستقبل سوريا بعد حدوث تغيير جذري وسريع بأقل خسائر ممكنة؟

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