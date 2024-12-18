https://sarabic.ae/20241218/صوّت-لأصعب-كلمة-في-لغة-الضاد-بمناسبة-اليوم-العالمي-للغة-العربية-1095921664.html
صوّت لأصعب كلمة في لغة الضاد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
صوّت لأصعب كلمة في لغة الضاد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
سبوتنيك عربي
تُعد العربية لغة عالمية ذات أهمية ثقافية جمّة، إذ يبلغ عدد الناطقين بها ما يربو عن 450 مليون شخص، وهي تتمتع بصفة لغة رسمية في نحو 25 دولة. ومع ذلك، فإن المحتوى... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:42+0000
2024-12-18T12:42+0000
2024-12-18T12:42+0000
العالم العربي
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ويصادف اليوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام "اليوم العالمي للغة العربية"، وهو اليوم الذي اعتُمدت فيه العربية لغة رسمية للأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة عام 1973. وتعد اللغة العربية لغة غنية بالمفردات والمعاني، حيث يبلغ عدد كلماتها 12.302.912 كلمة دون تكرار، لذا قد نجد العديد من ناطقيها يتفاخر بإلمامه بالعديد من المعاني والكلمات غير المعروفة والصعبة للغاية.برأيك... ماهي أصعب كلمة في اللغة العربية؟تصويت... ما هو الحدث الأبرز على الصعيدين العربي والدولي في عام 2024؟تصويت... كيف ترى مستقبل سوريا بعد حدوث تغيير جذري وسريع بأقل خسائر ممكنة؟
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, опросы
صوّت لأصعب كلمة في لغة الضاد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
تُعد العربية لغة عالمية ذات أهمية ثقافية جمّة، إذ يبلغ عدد الناطقين بها ما يربو عن 450 مليون شخص، وهي تتمتع بصفة لغة رسمية في نحو 25 دولة. ومع ذلك، فإن المحتوى المتاح على شبكة الإنترنت باللغة العربية لا يتجاوز نسبة 3%، مما يحدّ من إمكانية انتفاع ملايين الأشخاص به.
ويصادف اليوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام "اليوم العالمي للغة العربية"، وهو اليوم الذي اعتُمدت فيه العربية لغة رسمية للأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة عام 1973.
واختارت المنظمة أن تقيم احتفالا هذا العام تحت عنوان: "العربية والذكاء الاصطناعي: تحفيز الابتكار وصون التراث الثقافي، لرفع الوعي بتاريخ اللغة العربية وثقافاتها، وسد الفجوة الرقمية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضور اللغة العربية على شبكة الإنترنت، ودعم الابتكار وتشجيع الحفاظ على التراث".
وتعد اللغة العربية لغة غنية بالمفردات والمعاني، حيث يبلغ عدد كلماتها 12.302.912 كلمة دون تكرار، لذا قد نجد العديد من ناطقيها يتفاخر بإلمامه بالعديد من المعاني والكلمات غير المعروفة والصعبة للغاية.
برأيك... ماهي أصعب كلمة في اللغة العربية؟