https://sarabic.ae/20241217/تصويت-ما-هو-الحدث-الأبرز-في-الوطن-العربي-والعالم-في-2024-1095866626.html
تصويت... ما هو الحدث الأبرز على الصعيدين العربي والدولي في عام 2024؟
تصويت... ما هو الحدث الأبرز على الصعيدين العربي والدولي في عام 2024؟
سبوتنيك عربي
في عام 2024، شهدت المنطقة العربية والعالم سلسلة من الأحداث الكبرى، التي تركت أثرًا على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T10:10+0000
2024-12-17T10:10+0000
2024-12-17T10:10+0000
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ومع تسارع وتيرة التطورات في المنطقة والعالم، برزت قضايا عديدة تتعلق بالصراعات السياسية والأحداث المفاجئة والتحولات الكبرى التي قد تُعيد تشكيل العلاقات الإقليمية والدولية.من وجهة نظرك... ما هو الحدث الأبرز لعام 2024؟يهدف هذا الاستطلاع إلى رصد وجهات نظركم حول أبرز هذه الأحداث وأكثرها تأثيرا، من خلال قائمة تشمل تطورات سياسية وأحداث أمنية وقرارات دولية بارزة.تصويت... برأيك هل يقبل الجولاني بحكومة متعددة الأطياف في سوريا؟تصويت... برأيك لماذا تقصف إسرائيل سوريا بعد سقوط نظام الأسد وخروج إيران؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, العالم العربي, опросы
تصويت... ما هو الحدث الأبرز على الصعيدين العربي والدولي في عام 2024؟
في عام 2024، شهدت المنطقة العربية والعالم سلسلة من الأحداث الكبرى، التي تركت أثرًا على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومع تسارع وتيرة التطورات في المنطقة والعالم، برزت قضايا عديدة تتعلق بالصراعات السياسية والأحداث المفاجئة والتحولات الكبرى التي قد تُعيد تشكيل العلاقات الإقليمية والدولية.
من وجهة نظرك... ما هو الحدث الأبرز لعام 2024؟
يهدف هذا الاستطلاع إلى رصد وجهات نظركم حول أبرز هذه الأحداث وأكثرها تأثيرا، من خلال قائمة تشمل تطورات سياسية وأحداث أمنية وقرارات دولية بارزة.