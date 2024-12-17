تصويت... ما هو الحدث الأبرز على الصعيدين العربي والدولي في عام 2024؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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تصويت... ما هو الحدث الأبرز على الصعيدين العربي والدولي في عام 2024؟
تصويت... ما هو الحدث الأبرز على الصعيدين العربي والدولي في عام 2024؟
سبوتنيك عربي
في عام 2024، شهدت المنطقة العربية والعالم سلسلة من الأحداث الكبرى، التي تركت أثرًا على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
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ومع تسارع وتيرة التطورات في المنطقة والعالم، برزت قضايا عديدة تتعلق بالصراعات السياسية والأحداث المفاجئة والتحولات الكبرى التي قد تُعيد تشكيل العلاقات الإقليمية والدولية.من وجهة نظرك... ما هو الحدث الأبرز لعام 2024؟يهدف هذا الاستطلاع إلى رصد وجهات نظركم حول أبرز هذه الأحداث وأكثرها تأثيرا، من خلال قائمة تشمل تطورات سياسية وأحداث أمنية وقرارات دولية بارزة.تصويت... برأيك هل يقبل الجولاني بحكومة متعددة الأطياف في سوريا؟تصويت... برأيك لماذا تقصف إسرائيل سوريا بعد سقوط نظام الأسد وخروج إيران؟
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استطلاعات الرأي, العالم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, العالم العربي, опросы

تصويت... ما هو الحدث الأبرز على الصعيدين العربي والدولي في عام 2024؟

10:10 GMT 17.12.2024
© Sputnik . Michael Alaeddinالحرب على كل شبر من الوطن: مواقع قوات الجيش العربي السوري في الدرعة
الحرب على كل شبر من الوطن: مواقع قوات الجيش العربي السوري في الدرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Sputnik . Michael Alaeddin
تابعنا عبر
في عام 2024، شهدت المنطقة العربية والعالم سلسلة من الأحداث الكبرى، التي تركت أثرًا على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومع تسارع وتيرة التطورات في المنطقة والعالم، برزت قضايا عديدة تتعلق بالصراعات السياسية والأحداث المفاجئة والتحولات الكبرى التي قد تُعيد تشكيل العلاقات الإقليمية والدولية.

من وجهة نظرك... ما هو الحدث الأبرز لعام 2024؟

عدد الأصوات57
يهدف هذا الاستطلاع إلى رصد وجهات نظركم حول أبرز هذه الأحداث وأكثرها تأثيرا، من خلال قائمة تشمل تطورات سياسية وأحداث أمنية وقرارات دولية بارزة.
تصويت... برأيك هل يقبل الجولاني بحكومة متعددة الأطياف في سوريا؟
تصويت... برأيك لماذا تقصف إسرائيل سوريا بعد سقوط نظام الأسد وخروج إيران؟
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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