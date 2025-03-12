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مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
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شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
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لقاء سبوتنيك
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فرنسا تمنح تأشيرة مجانية ومبلغا ماديا لهذه الفئة من الجزائريين
فرنسا تمنح تأشيرة مجانية ومبلغا ماديا لهذه الفئة من الجزائريين
سبوتنيك عربي
أعلن المعهد الفرنسي في الجزائر عن بدء التسجيل في النسخة الخامسة من برنامج المنح الدراسية الشهير "أندريه مندوز". 12.03.2025, سبوتنيك عربي
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ويشمل هذا البرنامج تخصصات مختلفة، على غرار العلوم الاجتماعية والإنسانية، بما في ذلك التاريخ بتخصصاته كالتاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي، وتاريخ الأفكار، وكذلك الجغرافيا، والهندسة المعمارية، وتخطيط المدن، والتراث، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، وعلم الأعراق، والأدب، وعلم النفس، والقانون والعلوم السياسية.ويضاف إلى ذلك مبلغ قدره 1704 يورو شهريًا لمنح المستوى الأول المخصصة لطلاب الدكتوراه والأطباء، الذين دافعوا عن أطروحاتهم منذ أقل من خمس سنوات.وحدّد المعهد الفرنسي في الجزائر الشروط الواجب توفّرها للتقديم على البرنامج، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي هو 7 أبريل/نيسان 2025.برلماني سابق: المغرب لديه علاقات متميزة مع روسيا… واستنكار الجزائر للتدريبات مع فرنسا لهذا السببما سر تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر؟
https://sarabic.ae/20250309/شحنة-نفط-جزائرية-نادرة-تتجه-إلى-دولة-أوروبية-لأول-مرة-منذ-7-سنوات-1098518670.html
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الجزائر, العالم العربي, أخبار فرنسا
الجزائر, العالم العربي, أخبار فرنسا

فرنسا تمنح تأشيرة مجانية ومبلغا ماديا لهذه الفئة من الجزائريين

14:15 GMT 12.03.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 12.03.2025)
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Sputnik . perventsev
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تابعنا عبر
أعلن المعهد الفرنسي في الجزائر عن بدء التسجيل في النسخة الخامسة من برنامج المنح الدراسية الشهير "أندريه مندوز".
ويشمل هذا البرنامج تخصصات مختلفة، على غرار العلوم الاجتماعية والإنسانية، بما في ذلك التاريخ بتخصصاته كالتاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي، وتاريخ الأفكار، وكذلك الجغرافيا، والهندسة المعمارية، وتخطيط المدن، والتراث، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، وعلم الأعراق، والأدب، وعلم النفس، والقانون والعلوم السياسية.

وسيستفيد الفائزون طوال فترة إقامتهم في فرنسا من تأشيرة مجانية ورسوم قنصلية، والإعفاء من تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا بين فرنسا والجزائر، وتغطية التأمين الصحي والمسؤولية أثناء الإقامة في فرنسا.

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ويضاف إلى ذلك مبلغ قدره 1704 يورو شهريًا لمنح المستوى الأول المخصصة لطلاب الدكتوراه والأطباء، الذين دافعوا عن أطروحاتهم منذ أقل من خمس سنوات.

كما أن هناك مبلغ شهري بقيمة 2055 يورو شهريًا لمنحة المستوى 2، والتي تخص المعلمين الباحثين الذين دافعوا عن أطروحاتهم لأكثر من خمس سنوات، بحسب موقع "النهار" الجزائري.

وحدّد المعهد الفرنسي في الجزائر الشروط الواجب توفّرها للتقديم على البرنامج، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي هو 7 أبريل/نيسان 2025.
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ما سر تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر؟
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