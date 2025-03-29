https://sarabic.ae/20250329/الجزائر-تمنع-الدبلوماسيين-وعائلاتهم-من-السفر-إلى-فرنسا-1099065473.html

الجزائر تمنع الدبلوماسيين وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا

الجزائر تمنع الدبلوماسيين وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا

سبوتنيك عربي

أرسلت فرنسا مبعوثة خاصة للترتيب لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، إلى الجزائر بهدف تخفيف حدة التوتر بين البلدين. 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T18:40+0000

2025-03-29T18:40+0000

2025-03-29T18:40+0000

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لكن في ذات الأثناء قررت وزارة الخارجية الجزائرية منع الدبلوماسيين الجزائريين وأسرهم من السفر إلى فرنسا أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت.قرار الخارجية الجزائرية صدر في الـ13 من مارس/ آذار الحالي، وتضمن أمرا للدبلوماسيين بإلغاء جميع خطط سفرهم أو تنقلاتهم لأغراض خاصة أو سياحية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التدابير الاحترازية المعتمدة.وتتخذ الجزائر تدابير احترازية بشأن دبلوماسييها لمنع تكرار الحالات التي شهدت منع السلطات الفرنسية دبلوماسيين جزائريين من دخول أراضيها.وتتخذ السلطات الفرنسية تلك الإجراءات ردا على امتناع السلطات الجزائرية تسلم مهاجرين جزائريين غير نظاميين صدرت أوامر بترحيلهم من فرنسا.وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا بين الحين والآخر لعدة أسباب أبرزها القضايا المتعلقة بالاحتلال الفرنسي للجزائر وما نتج عنها من أضرار، لكن التوتر وصل إلى مستويات كبيرة خلال الأشهر الماضية، بسبب انحياز باريس للمغرب في النزاع بينها وبين الجزائر على قضية الصحراء الغربية.

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