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الجزائر تمنع الدبلوماسيين وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا
الجزائر تمنع الدبلوماسيين وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا
سبوتنيك عربي
أرسلت فرنسا مبعوثة خاصة للترتيب لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، إلى الجزائر بهدف تخفيف حدة التوتر بين البلدين. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T18:40+0000
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لكن في ذات الأثناء قررت وزارة الخارجية الجزائرية منع الدبلوماسيين الجزائريين وأسرهم من السفر إلى فرنسا أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت.قرار الخارجية الجزائرية صدر في الـ13 من مارس/ آذار الحالي، وتضمن أمرا للدبلوماسيين بإلغاء جميع خطط سفرهم أو تنقلاتهم لأغراض خاصة أو سياحية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التدابير الاحترازية المعتمدة.وتتخذ الجزائر تدابير احترازية بشأن دبلوماسييها لمنع تكرار الحالات التي شهدت منع السلطات الفرنسية دبلوماسيين جزائريين من دخول أراضيها.وتتخذ السلطات الفرنسية تلك الإجراءات ردا على امتناع السلطات الجزائرية تسلم مهاجرين جزائريين غير نظاميين صدرت أوامر بترحيلهم من فرنسا.وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا بين الحين والآخر لعدة أسباب أبرزها القضايا المتعلقة بالاحتلال الفرنسي للجزائر وما نتج عنها من أضرار، لكن التوتر وصل إلى مستويات كبيرة خلال الأشهر الماضية، بسبب انحياز باريس للمغرب في النزاع بينها وبين الجزائر على قضية الصحراء الغربية.
https://sarabic.ae/20250318/بعد-رفض-الجزائر-تسلم-المستبعدين-من-فرنسا-هل-دخلت-العلاقات-مرحلة-اللاعودة-1098750828.html
https://sarabic.ae/20250318/قرار-جزائري-يؤجج-الخلاف-مع-فرنسا-1098735819.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار

الجزائر تمنع الدبلوماسيين وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا

18:40 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Fateh Guidoumأعلام الجزائر
أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Fateh Guidoum
تابعنا عبر
أرسلت فرنسا مبعوثة خاصة للترتيب لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، إلى الجزائر بهدف تخفيف حدة التوتر بين البلدين.
لكن في ذات الأثناء قررت وزارة الخارجية الجزائرية منع الدبلوماسيين الجزائريين وأسرهم من السفر إلى فرنسا أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
بعد رفض الجزائر تسلم "المستبعدين من فرنسا"... هل دخلت العلاقات مرحلة اللاعودة
18 مارس, 14:12 GMT
قرار الخارجية الجزائرية صدر في الـ13 من مارس/ آذار الحالي، وتضمن أمرا للدبلوماسيين بإلغاء جميع خطط سفرهم أو تنقلاتهم لأغراض خاصة أو سياحية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التدابير الاحترازية المعتمدة.
وتتخذ الجزائر تدابير احترازية بشأن دبلوماسييها لمنع تكرار الحالات التي شهدت منع السلطات الفرنسية دبلوماسيين جزائريين من دخول أراضيها.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
قرار جزائري يؤجج الخلاف مع فرنسا
18 مارس, 08:24 GMT
وتتخذ السلطات الفرنسية تلك الإجراءات ردا على امتناع السلطات الجزائرية تسلم مهاجرين جزائريين غير نظاميين صدرت أوامر بترحيلهم من فرنسا.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا بين الحين والآخر لعدة أسباب أبرزها القضايا المتعلقة بالاحتلال الفرنسي للجزائر وما نتج عنها من أضرار، لكن التوتر وصل إلى مستويات كبيرة خلال الأشهر الماضية، بسبب انحياز باريس للمغرب في النزاع بينها وبين الجزائر على قضية الصحراء الغربية.
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