https://sarabic.ae/20250512/فرنسا-تتوعد-برد-فوري-وحازم-على-طرد-الجزائر-لعدد-من-دبلوماسييها-1100434401.html
فرنسا تتوعد برد فوري وحازم على طرد الجزائر لعدد من دبلوماسييها
فرنسا تتوعد برد فوري وحازم على طرد الجزائر لعدد من دبلوماسييها
سبوتنيك عربي
ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، بمطالبة الجزائر، ما لا يقل عن 15 دبلوماسيًا فرنسيًا بمغادرة البلاد فورًا، وذلك على خلفية "تعيينهم في... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بارو، في تصريحات صحفية، إن "رحيل الدبلوماسيين أمر غير مبرر وغير مفهوم"، معلنًا عن اتخاذ رد "فوري وحازم ومتناسب مع الهجوم على مصالح باريس"، وفقا لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.وأضاف أن قرار الجزائر "ليس مجرد قرار إداري وحشيا، فهؤلاء رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم".وعندما سُئل عن العقوبات المحتملة ضد الجزائر، أشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أنه اتخذ إجراءات في بداية العام الحالي 2025، "لتقييد الوصول إلى حركة الشخصيات البارزة" في فرنسا، وهو ما "أثار استياء شديدا من جانب الأشخاص المعنيين".وقالت وكالة الانباء الجزائرية، نقلا عن مصادر مطّلعة، أمس الأحد، إنه "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.. وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي".وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن "هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر".وكانت فرنسا، قد أعلنت منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عن طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصليات الجزائرية واستدعاء سفيرها في الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردًا على إجراءات الجزائر المماثلة.كما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام إلى أحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، توترا منذ أشهر، على خلفية اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وتبعته قضايا أخرى عدة، أبرزها قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رحّلته فرنسا.
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أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
فرنسا تتوعد برد فوري وحازم على طرد الجزائر لعدد من دبلوماسييها
ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، بمطالبة الجزائر، ما لا يقل عن 15 دبلوماسيًا فرنسيًا بمغادرة البلاد فورًا، وذلك على خلفية "تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وقال بارو، في تصريحات صحفية، إن "رحيل الدبلوماسيين أمر غير مبرر وغير مفهوم"، معلنًا عن اتخاذ رد "فوري وحازم ومتناسب مع الهجوم على مصالح باريس"، وفقا لقناة
"بي إف إم تي في" الفرنسية.
وأضاف أن قرار الجزائر "ليس مجرد قرار إداري وحشيا، فهؤلاء رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم".
وعندما سُئل عن العقوبات المحتملة ضد الجزائر، أشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أنه اتخذ إجراءات في بداية العام الحالي 2025، "لتقييد الوصول إلى حركة الشخصيات البارزة" في فرنسا، وهو ما "أثار استياء شديدا من جانب الأشخاص المعنيين".
وقالت وكالة الانباء الجزائرية، نقلا عن مصادر مطّلعة، أمس الأحد، إنه "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا
لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.. وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي".
وأشارت إلى أن "هؤلاء ممن تم تعيينهم الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر، كما أن القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم".
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن "هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر".
وكانت فرنسا، قد أعلنت منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عن طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصليات الجزائرية
واستدعاء سفيرها في الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردًا على إجراءات الجزائر المماثلة.
كما أكدت الجزائر، قبلها، اعتبار 12 موظفا في سفارة فرنسا لديها، أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على اعتقال أحد دبلوماسييها في فرنسا، محذرة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، من أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرفه سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
كما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام إلى أحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، توترا منذ أشهر، على خلفية اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وتبعته قضايا أخرى عدة، أبرزها قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رحّلته فرنسا.