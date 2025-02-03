https://sarabic.ae/20250203/تبون-تنظيف-النفايات-النووية-في-الجزائر-إلزامي-على-فرنسا-1097417066.html
تبون: تنظيف النفايات النووية في الجزائر إلزامي على فرنسا
تبون: تنظيف النفايات النووية في الجزائر إلزامي على فرنسا
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجدي تبون، تنظيف النفايات النووية في بلاده أمر إلزامي على فرنسا، وأن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها" بشكل جيد. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T06:41+0000
2025-02-03T06:41+0000
2025-02-03T06:41+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078092750_0:28:2969:1698_1920x0_80_0_0_d6bd490a25d641171519e47c9932e268.jpg
وقال الرئيس الجزائري في حوار مع وسائل إعلام فرنسية، إن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها جديا، ولن نقبل بحلول وضع آثارها كالغبار تحت البساط".وأوضح أن الكرة الآن "عند الإيليزيه حتى لا نسقط في افتراق غير قابل للإصلاح"، بحسب الإذاعة الجزائرية.وأوضح تبون أن "وزير داخلية فرنسا أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري"، مبينا أن "فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية وحق اللجوء".ودعت الجزائر الجانب الفرنسي إلى تحمل كامل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في القضاء على هذه النفايات المشعة.
https://sarabic.ae/20250202/الرئيس-الجزائري-يؤكد-استعداد-بلاده-لتطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-ويضع-شرطا-1097412729.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078092750_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a97b20ca08eb3f60df2dbc95032b9a47.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا
تبون: تنظيف النفايات النووية في الجزائر إلزامي على فرنسا
اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجدي تبون، تنظيف النفايات النووية في بلاده أمر إلزامي على فرنسا، وأن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها" بشكل جيد.
وقال الرئيس الجزائري
في حوار مع وسائل إعلام فرنسية، إن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها جديا، ولن نقبل بحلول وضع آثارها كالغبار تحت البساط".
وشدد تبون على أن "تنظيف النفايات النووية بالجزائر إلزامي على فرنسا من الناحية الإنسانية والأخلاقية والسياسية والعسكرية".
وأوضح أن الكرة الآن "عند الإيليزيه حتى لا نسقط في افتراق غير قابل للإصلاح"، بحسب الإذاعة الجزائرية
.
ونوه الرئيس الجزائري إلى أن "المناخ مع فرنسا أصبح ضارًا ونحن نضيع الوقت مع ماكرون".
وأوضح تبون أن "وزير داخلية فرنسا أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري"، مبينا أن "فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية وحق اللجوء".
الجدير بالذكر، أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، واليوم تطالب الجزائر فرنسا بمعالجة النفايات التي لا تزال تسمم مناطق على أراضيها.
ودعت الجزائر الجانب الفرنسي إلى تحمل كامل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في القضاء على هذه النفايات المشعة.