https://sarabic.ae/20250202/الرئيس-الجزائري-يؤكد-استعداد-بلاده-لتطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-ويضع-شرطا-1097412729.html
الرئيس الجزائري يؤكد استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ويضع شرطا
الرئيس الجزائري يؤكد استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ويضع شرطا
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه "حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أنه سيرتكب خطأ فادحًا في قضية الصحراء الغربية". 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T19:17+0000
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وقال تبون، في حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، إنه "ليس لديه أي نية للبقاء في السلطة"، مؤكدا أنه "سيحترم الدستور الجزائري".وفي شأن آخر، أكد الرئيس الجزائري، "استعداد الجزائر لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، في نفس اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية كاملة".يشار إلى أن الجزائر من أشد الدول العربية المعارضة للتطبيع مع دولة إسرائيل. حيث قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سابقا: إنني "أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته".
https://sarabic.ae/20241127/بضغط-جزائري-طرد-الوزيرة-الإسرائيلية-السابقة-تسيبي-ليفني-من-منتدى-أممي-فيديو----1095237275.html
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الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عبد المجيد تبون, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عبد المجيد تبون, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس الجزائري يؤكد استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ويضع شرطا
كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه "حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أنه سيرتكب خطأ فادحًا في قضية الصحراء الغربية".
وقال تبون، في حوار مع صحيفة
"لوبينيون" الفرنسية، إنه "ليس لديه أي نية للبقاء في السلطة"، مؤكدا أنه "سيحترم الدستور الجزائري".
وفي شأن آخر، أكد الرئيس الجزائري، "استعداد الجزائر لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، في نفس اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية كاملة".
27 نوفمبر 2024, 09:27 GMT
يشار إلى أن الجزائر من أشد الدول العربية المعارضة للتطبيع
مع دولة إسرائيل.
حيث قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سابقا: إنني "أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته".