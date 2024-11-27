https://sarabic.ae/20241127/بضغط-جزائري-طرد-الوزيرة-الإسرائيلية-السابقة-تسيبي-ليفني-من-منتدى-أممي-فيديو----1095237275.html
بضغط جزائري... طرد الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من منتدى أممي... فيديو
بضغط جزائري... طرد الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من منتدى أممي... فيديو
سبوتنيك عربي
نجح الوفد الجزائري برئاسة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، في طرد تسيبي ليفني، الوزيرة الإسرائيلية السابقة، من فعاليات الطبعة العاشرة لمنتدى... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T09:27+0000
2024-11-27T09:27+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، ونقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الوفود المشاركة تفاجأت بوجود ليفني خلال افتتاح المنتدى، الذي يُفترض أن يكون منصة للحوار والتعايش السلمي. وقد دفع هذا الأمر الوفد الجزائري ومعه عدد من الدول العربية والإسلامية إلى التأكيد على رفض مشاركة المسؤولة الإسرائيلية المعروفة بسجلها في الصراع الفلسطيني.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوفد الجزائري نجح في إقناع المنظمين بإبعاد ليفني، بعد مفاوضات مكثفة، حيث اضطرت الجهات المنظمة للاعتذار وسحب الدعوة الموجهة إليها.وبحسب المصادر، يأتي هذا الموقف انسجامًا مع الموقف الجزائري الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل، خاصة وأن وزير الخارجية عطاف كان قد وصل إلى البرتغال على رأس وفد رسمي للمشاركة في المنتدى.يذكر أن الوفد الجزائري كان قد حسم الأمر بإعلان انسحابه من الاجتماعات في حال بقاء ليفني، ما اضطر المنظمين في النهاية إلى الاستجابة لمطالبه.باحث سياسي يوضح أبرز ملفات الحكومة الجديدة في الجزائرالرئيس الجزائري يجري تعديلا حكوميا مع تجديد الثقة برئيس الوزراء نذير العرباوي
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العالم العربي, الجزائر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
بضغط جزائري... طرد الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من منتدى أممي... فيديو
نجح الوفد الجزائري برئاسة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، في طرد تسيبي ليفني، الوزيرة الإسرائيلية السابقة، من فعاليات الطبعة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات المنعقد في مدينة كاشكايش البرتغالية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، ونقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الوفود المشاركة تفاجأت بوجود ليفني خلال افتتاح المنتدى، الذي يُفترض أن يكون منصة للحوار والتعايش السلمي. وقد دفع هذا الأمر الوفد الجزائري ومعه عدد من الدول العربية والإسلامية إلى التأكيد على رفض مشاركة المسؤولة الإسرائيلية المعروفة بسجلها في الصراع الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوفد الجزائري نجح في إقناع المنظمين بإبعاد ليفني، بعد مفاوضات مكثفة، حيث اضطرت الجهات المنظمة للاعتذار وسحب الدعوة الموجهة إليها.
وبحسب المصادر، يأتي هذا الموقف انسجامًا مع الموقف الجزائري
الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل، خاصة وأن وزير الخارجية عطاف كان قد وصل إلى البرتغال على رأس وفد رسمي للمشاركة في المنتدى.
يذكر أن الوفد الجزائري
كان قد حسم الأمر بإعلان انسحابه من الاجتماعات في حال بقاء ليفني، ما اضطر المنظمين في النهاية إلى الاستجابة لمطالبه.