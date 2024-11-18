https://sarabic.ae/20241118/الرئيس-الجزائري-يجري-تعديلا-حكوميا-مع-تجديد-الثقة-برئيس-الوزراء-نذير-العرباوي-1094922534.html
الرئيس الجزائري يجري تعديلا حكوميا مع تجديد الثقة برئيس الوزراء نذير العرباوي
الرئيس الجزائري يجري تعديلا حكوميا مع تجديد الثقة برئيس الوزراء نذير العرباوي
سبوتنيك عربي
قدم رئيس الوزراء الجزائري، محمد النذير العرباوي، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T17:57+0000
2024-11-18T17:57+0000
2024-11-18T17:57+0000
الجزائر
عبد المجيد تبون
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وذكرت وسائل إعلام الجزائرية، أن "تبون قبل استقالة الحكومة وجدّد الثقة في رئيس الوزراء وأمره بمواصلة مهامه".وجاءت استقالة الحكومة بعد نحو شهرين من فوز الرئيس تبون بولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتصدرها تبون بنسبة 84.3%.وتضمنت الحكومة الجديدة استحداث منصب "الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني" (وزير دولة للدفاع) يتولاه الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري.وبموجب المرسوم الجزائري، فإن رئيس الجهورية يتولى منصب وزير الدفاع الوطني إلى جانب منصبه الرئاسي، كما تضمنت الحكومة الجديدة الإبقاء على عدد من الوزراء في مناصبهم أبرزهم أحمد عطاف وزير الخارجية ومحمد عرقاب وزير الطاقة وإبراهيم مراد وزير الداخلية.
https://sarabic.ae/20241029/تبون-في-مصر-وعمان-وماكرون-في-المغرب-صراع-خفي-في-المغرب-العربي-1094272961.html
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الجزائر, عبد المجيد تبون, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, عبد المجيد تبون, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الجزائري يجري تعديلا حكوميا مع تجديد الثقة برئيس الوزراء نذير العرباوي
قدم رئيس الوزراء الجزائري، محمد النذير العرباوي، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.
وذكرت وسائل إعلام الجزائرية
، أن "تبون قبل استقالة الحكومة وجدّد الثقة في رئيس الوزراء وأمره بمواصلة مهامه".
وجاءت استقالة الحكومة بعد نحو شهرين من فوز الرئيس تبون بولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتصدرها تبون بنسبة 84.3%.
وتضمنت الحكومة الجديدة استحداث منصب "الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني" (وزير دولة للدفاع) يتولاه الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري.
وبموجب المرسوم الجزائري، فإن رئيس الجهورية يتولى منصب وزير الدفاع الوطني إلى جانب منصبه الرئاسي، كما تضمنت الحكومة الجديدة الإبقاء على عدد من الوزراء في مناصبهم أبرزهم أحمد عطاف وزير الخارجية ومحمد عرقاب وزير الطاقة وإبراهيم مراد وزير الداخلية.