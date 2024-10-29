https://sarabic.ae/20241029/تبون-في-مصر-وعمان-وماكرون-في-المغرب-صراع-خفي-في-المغرب-العربي-1094272961.html
تبون في مصر وعمان وماكرون في المغرب... صراع خفي في المغرب العربي
تبون في مصر وعمان وماكرون في المغرب... صراع خفي في المغرب العربي
سبوتنيك عربي
استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في قصر العلم العامر في مسقط، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة دولة للسلطنة تستمر 3... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T09:27+0000
2024-10-29T09:27+0000
2024-10-29T10:09+0000
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وتميزت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني الجزائري وإطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بالرئيس الجزائري.جولة إلى القاهرة ومسقطووفقا لوكالة الأنباء العمانية، عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين البلدين بما يُسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار.كما تشاورا حول الأحداث الراهنة وتبادلا الآراء بشأنها سعيا لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.تأتي زيارة الرئيس تبون إلى سلطنة عمان في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتشاور بين القيادتين.قبل وصوله إلى عمان، قام الرئيس الجزائري بزيارة عمل إلى مصر، حيث التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي. واستمرت الزيارة لمدة يومين، تم خلالها مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى ملفات إقليمية مهمة، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة والأزمة الليبية.ماكرون في المغربفي وقت متزامن مع جولة تبون إلى مصر وسلطنة عمان، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في زيارة دولة تستمر 3 أيام.وكان في استقباله العاهل المغربي الملك محمد السادس وولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.وتأتي زيارة ماكرون إلى المغرب بعد تغير في موقف فرنسا العلني من قضية الصحراء الغربية، حيث أشار إلى دعم بلاده لمخطط المغرب للحكم الذاتي في الصحراء.توترات متزايدةهذا التطور زاد من التوترات بين الجزائر من جهة وفرنسا والمغرب من جهة أخرى، خاصة بعد أن سحبت الجزائر سفيرها لدى فرنسا في يوليو/ تموز الماضي، بسبب تصريحات فرنسية اعتبرت دعمًا لمطالب المغرب.ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع "البوليساريو" عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر عام 1991، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين أن الجزائر ظلت تدعم حركة "البوليساريو" التي تسعى إلى الانفصال.
https://sarabic.ae/20241027/في-زيارة-رسمية-إلى-القاهرة-تبون-يبحث-مع-السيسي-التعاون-الثنائي-والقضايا-الإقليمية-1094203935.html
https://sarabic.ae/20241002/في-ظل-توترات-مع-الجزائر-ما-أهداف-زيارة-ماكرون-للمغرب-1093370451.html
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الجزائر, مصر, سلطنة عمان, أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, عبد المجيد تبون, إيمانويل ماكرون, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, مصر, سلطنة عمان, أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, عبد المجيد تبون, إيمانويل ماكرون, العالم العربي, الأخبار
تبون في مصر وعمان وماكرون في المغرب... صراع خفي في المغرب العربي
09:27 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 29.10.2024)
استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في قصر العلم العامر في مسقط، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة دولة للسلطنة تستمر 3 أيام.
وتميزت مراسم الاستقبال بعزف النشيد الوطني الجزائري وإطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بالرئيس الجزائري.
ووفقا لوكالة
الأنباء العمانية، عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين البلدين بما يُسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة والاستثمار.
كما تشاورا حول الأحداث الراهنة وتبادلا الآراء بشأنها سعيا لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.
وتعد زيارة سلطنة عمان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى مسقط، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.
تأتي زيارة الرئيس تبون إلى سلطنة عمان في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتشاور بين القيادتين.
قبل وصوله إلى عمان، قام الرئيس الجزائري بزيارة عمل إلى مصر
، حيث التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي. واستمرت الزيارة لمدة يومين، تم خلالها مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى ملفات إقليمية مهمة، في مقدمتها الوضع في قطاع غزة والأزمة الليبية.
في وقت متزامن مع جولة تبون إلى مصر وسلطنة عمان، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إلى المغرب في زيارة دولة تستمر 3 أيام.
وكان في استقباله العاهل المغربي الملك محمد السادس وولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
تتضمن زيارة ماكرون إجراء مباحثات ثنائية مع الملك المغربي، فضلاً عن إلقاء كلمة أمام البرلمان المغربي. ومن المتوقع أن يشهد العاهل المغربي والرئيس الفرنسي توقيع عدد من الاتفاقيات.
وتأتي زيارة ماكرون إلى المغرب بعد تغير في موقف فرنسا العلني من قضية الصحراء الغربية
، حيث أشار إلى دعم بلاده لمخطط المغرب للحكم الذاتي في الصحراء.
هذا التطور زاد من التوترات بين الجزائر من جهة وفرنسا والمغرب من جهة أخرى، خاصة بعد أن سحبت الجزائر سفيرها لدى فرنسا
في يوليو/ تموز الماضي، بسبب تصريحات فرنسية اعتبرت دعمًا لمطالب المغرب.
يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
ويقترح المغرب
منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع "البوليساريو" عام 1978.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة "البوليساريو
" المدعومة من الجزائر عام 1991، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين أن الجزائر ظلت تدعم حركة "البوليساريو" التي تسعى إلى الانفصال.