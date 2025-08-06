https://sarabic.ae/20250806/رئيس-الوزراء-الياباني-يتجنب-ذكر-الولايات-المتحدة-كدولة-مسؤولة-عن-قصف-هيروشيما-1103418678.html

رئيس الوزراء الياباني يتجنب ذكر الولايات المتحدة كدولة مسؤولة عن قصف هيروشيما

رئيس الوزراء الياباني يتجنب ذكر الولايات المتحدة كدولة مسؤولة عن قصف هيروشيما

سبوتنيك عربي

لم يذكر رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الولايات المتحدة كدولة ألقت قنابل نووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في أغسطس 1945، وذلك خلال... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T03:01+0000

2025-08-06T03:01+0000

2025-08-06T03:01+0000

هيروشيما

الهجوم على هيروشيما ونجازاكي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار اليابان

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طوكيو –سبوتنيك. في أغسطس 1945، خلال الحرب العالمية الثانية، أسقط طيارون أمريكيون قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي، وأودى انفجار هيروشيما بحياة ما يصل إلى 140 ألفا من سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألفا في 6 أغسطس من ذلك العام، بينما فقدت ناغازاكي ما يقرب من 74 ألفا في 9 أغسطس.وذكر كازومي ماتسوي، عمدة هيروشيما، الولايات المتحدة فقط في سياق كونها إحدى الدول الحائزة للأسلحة النووية.وفي خطابه المخصص للذكرى الثمانين للقصف الأمريكي لهيروشيما، لم يشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدولة المسؤولة.ألقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، الخطاب باللغة اليابانية، ولم تشر إلا إلى "فقدان عشرات الآلاف من الأرواح" في مأساة هيروشيما.شارك أكثر من 120 ممثلا عن دول أجنبية، بالإضافة إلى سياسيين يابانيين، في مراسم إحياء الذكرى الثمانين للقصف الذري التي أقيمت يوم الأربعاء في هيروشيما.

https://sarabic.ae/20240803/ماذا-يحدث-عند-قصف-هيروشيما-وناغازاكي-بنفس-القنابل-النووية-في-2024-1091389525.html

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سبوتنيك عربي

هيروشيما, الهجوم على هيروشيما ونجازاكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم