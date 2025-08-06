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رئيس الوزراء الياباني يتجنب ذكر الولايات المتحدة كدولة مسؤولة عن قصف هيروشيما
رئيس الوزراء الياباني يتجنب ذكر الولايات المتحدة كدولة مسؤولة عن قصف هيروشيما
سبوتنيك عربي
لم يذكر رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الولايات المتحدة كدولة ألقت قنابل نووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في أغسطس 1945، وذلك خلال... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T03:01+0000
2025-08-06T03:01+0000
هيروشيما
الهجوم على هيروشيما ونجازاكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم
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طوكيو –سبوتنيك. في أغسطس 1945، خلال الحرب العالمية الثانية، أسقط طيارون أمريكيون قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي، وأودى انفجار هيروشيما بحياة ما يصل إلى 140 ألفا من سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألفا في 6 أغسطس من ذلك العام، بينما فقدت ناغازاكي ما يقرب من 74 ألفا في 9 أغسطس.وذكر كازومي ماتسوي، عمدة هيروشيما، الولايات المتحدة فقط في سياق كونها إحدى الدول الحائزة للأسلحة النووية.وفي خطابه المخصص للذكرى الثمانين للقصف الأمريكي لهيروشيما، لم يشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدولة المسؤولة.ألقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، الخطاب باللغة اليابانية، ولم تشر إلا إلى "فقدان عشرات الآلاف من الأرواح" في مأساة هيروشيما.شارك أكثر من 120 ممثلا عن دول أجنبية، بالإضافة إلى سياسيين يابانيين، في مراسم إحياء الذكرى الثمانين للقصف الذري التي أقيمت يوم الأربعاء في هيروشيما.
https://sarabic.ae/20240803/ماذا-يحدث-عند-قصف-هيروشيما-وناغازاكي-بنفس-القنابل-النووية-في-2024-1091389525.html
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هيروشيما, الهجوم على هيروشيما ونجازاكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم
هيروشيما, الهجوم على هيروشيما ونجازاكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم

رئيس الوزراء الياباني يتجنب ذكر الولايات المتحدة كدولة مسؤولة عن قصف هيروشيما

03:01 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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لم يذكر رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الولايات المتحدة كدولة ألقت قنابل نووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في أغسطس 1945، وذلك خلال الاحتفال التذكاري في هيروشيما اليوم الأربعاء.
طوكيو –سبوتنيك. في أغسطس 1945، خلال الحرب العالمية الثانية، أسقط طيارون أمريكيون قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي، وأودى انفجار هيروشيما بحياة ما يصل إلى 140 ألفا من سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألفا في 6 أغسطس من ذلك العام، بينما فقدت ناغازاكي ما يقرب من 74 ألفا في 9 أغسطس.

وقال شيغيرو إيشيبا خلال مراسم إحياء الذكرى يوم الأربعاء: "قبل ثمانين عامًا، في مثل هذا اليوم، انفجرت قنبلة ذرية، ويعتقد أنها أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص عزيز"، دون أن يذكر الولايات المتحدة كدولة مسؤولة عن القصف.

وذكر كازومي ماتسوي، عمدة هيروشيما، الولايات المتحدة فقط في سياق كونها إحدى الدول الحائزة للأسلحة النووية.
وفي خطابه المخصص للذكرى الثمانين للقصف الأمريكي لهيروشيما، لم يشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدولة المسؤولة.
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ألقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، الخطاب باللغة اليابانية، ولم تشر إلا إلى "فقدان عشرات الآلاف من الأرواح" في مأساة هيروشيما.
شارك أكثر من 120 ممثلا عن دول أجنبية، بالإضافة إلى سياسيين يابانيين، في مراسم إحياء الذكرى الثمانين للقصف الذري التي أقيمت يوم الأربعاء في هيروشيما.
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