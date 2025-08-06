https://sarabic.ae/20250806/خبير-تزايد-المخاطر-النووية-بعد-80-عاما-من-قصف-هيروشيما-لكن-نزع-السلاح-ممكن-1103419064.html
خبير: المخاطر النووية بعد 80 عاما من قصف هيروشيما في تزايد لكن نزع السلاح ممكن
خبير: المخاطر النووية بعد 80 عاما من قصف هيروشيما في تزايد لكن نزع السلاح ممكن
سبوتنيك عربي
صرح داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المجتمع الدولي يواجه تزايد المخاطر النووية بعد 80 عامًا من قصف هيروشيما... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T04:31+0000
2025-08-06T04:31+0000
2025-08-06T05:08+0000
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وقال كيمبال: "اليوم، وبينما نحيي الذكرى الـ80 لأول تفجير نووي وقصف هيروشيما وناغازاكي الأمريكي بالقنبلتين النوويتين، تتزايد المخاطر النووية مرة أخرى، لكن نزع السلاح النووي ممكن وضروري".وأضاف أن "العقود الثمانية الماضية أظهرت أنه لا يمكن لأحد أن ينتصر في صراع نووي، لكن الحضارة الإنسانية لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوجود الأسلحة النووية وخطر استخدامها مجددًا".كما حذر من أن "صراعا نوويا كبيرا سيودي بحياة وإصابة مئات الملايين من الناس في الساعات والأيام الأولى، وسيموت الكثيرون بعد ذلك".وأردف كيمبال: "لقد تعلمنا أن سباقات التسلح النووي المكلفة لا أحد رابح فيها، وكلما زاد الحوار والقدرة على التنبؤ التي نحققها من خلال اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية، زاد أماننا جميعًا".وفي أغسطس/ آب 1945، ألقى الطيارون الأمريكيون قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان. أودى انفجار هيروشيما بحياة 140 ألف شخص من سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألفا، بينما فقدت ناغازاكي 74 ألف شخص، وتُخلد ذكرى الضحايا المدنيين سنويًا في مراسم إحياء الذكرى يومي 6 و9 أغسطس الجاري.
https://sarabic.ae/20250806/رئيس-الوزراء-الياباني-يتجنب-ذكر-الولايات-المتحدة-كدولة-مسؤولة-عن-قصف-هيروشيما-1103418678.html
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العالم, هيروشيما, الهجوم على هيروشيما ونجازاكي, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, هيروشيما, الهجوم على هيروشيما ونجازاكي, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: المخاطر النووية بعد 80 عاما من قصف هيروشيما في تزايد لكن نزع السلاح ممكن
04:31 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 05:08 GMT 06.08.2025)
حصري
صرح داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المجتمع الدولي يواجه تزايد المخاطر النووية بعد 80 عامًا من قصف هيروشيما وناغازاكي الأمريكي، لكن نزع السلاح النووي لا يزال ممكنًا.
وقال كيمبال: "اليوم، وبينما نحيي الذكرى الـ80 لأول تفجير نووي
وقصف هيروشيما وناغازاكي الأمريكي بالقنبلتين النوويتين، تتزايد المخاطر النووية مرة أخرى، لكن نزع السلاح النووي ممكن وضروري".
وأضاف أن "العقود الثمانية الماضية أظهرت أنه لا يمكن لأحد أن ينتصر في صراع نووي، لكن الحضارة الإنسانية لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوجود الأسلحة النووية وخطر استخدامها مجددًا".
كما حذر من أن "صراعا نوويا كبيرا سيودي بحياة وإصابة مئات الملايين من الناس في الساعات والأيام الأولى، وسيموت الكثيرون بعد ذلك".
وأردف كيمبال: "لقد تعلمنا أن سباقات التسلح النووي المكلفة لا أحد رابح فيها، وكلما زاد الحوار والقدرة على التنبؤ التي نحققها من خلال اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية، زاد أماننا جميعًا".
وفي أغسطس/ آب 1945، ألقى الطيارون الأمريكيون قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان. أودى انفجار هيروشيما بحياة 140 ألف شخص من سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألفا، بينما فقدت ناغازاكي 74 ألف شخص، وتُخلد ذكرى الضحايا المدنيين سنويًا في مراسم إحياء الذكرى يومي 6 و9 أغسطس الجاري.