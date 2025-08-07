عربي
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لم تفقد مدينة ناغازاكي اليابانية، أهميتها كميناء بحري رئيسي فحسب، بل اكتسبت أيضا أهمية عسكرية كبيرة بفضل الصناعات العديدة العاملة فيها، وفي مقدمتها بناء السفن ومصانع الأسلحة والصلب، حيث تقع المدينة غرب جزيرة كيوشو في اليابان، وهي المركز الإداري للمحافظة التي تحمل الاسم نفسه. شيّدت على موقع قرية صيد، وكانت إحدى النقاط الرئيسية التي تواصلت من خلالها اليابان مع الدول الأجنبية. وخلال فترة عزلة اليابان، كانت ناغازاكي الميناء الوحيد الذي شهد تجارة محدودة مع الهولنديين والصينيين.تقع ناغازاكي بين واديين يتدفق عبرهما نهران، فصلت سلسلة جبلية بين المناطق السكنية والصناعية فيها هذا ما حدا بالمدينة إلى التطور العشوائي، حيث لم تتجاوز مساحة البناء 4 أميال مربعة من إجمالي مساحة المدينة البالغة حينها 35 ميلا مربعا.كانت المناطق التجارية والسكنية الرئيسية تقع على سهل صغير بالقرب من حافة الخليج، ولم تتعرض ناغازاكي أبدا لقصف واسع النطاق قبل القنبلة الذرية. ومع ذلك، في 1 أغسطس 1945، أُلقيت عدة قنابل شديدة الانفجار هناك. أصابت بعض هذه القنابل أحواض بناء السفن والأرصفة في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، أصاب عدد قليل منها مصنع ميتسوبيشي للصلب ومصنع الأسلحة وكلية الطب والمستشفى.وعلى الرغم من أن الأضرار الناجمة عن الهجوم كانت طفيفة نسبيا، إلا أنه تسبب في اضطرابات كبيرة في المدينة وتم إجلاء بعض الناس، ومعظمهم من تلاميذ المدارس، إلى المناطق الريفية، وبالتالي، بحلول وقت الهجوم الذري، انخفض عدد سكان ناغازاكي إلى حد ما.خططت الولايات المتحدة لإلقاء قنبلة "الرجل الثمين" الذرية، وهي قنبلة بلوتونيوم بقوة 20 كيلوطن وكتلة 4.5 أطنان، في 11 أغسطس، ومن ثم اتخذ القرار بتنفيذ الضربة في 9 أغسطس.كان الهدف الرئيسي مدينة كوكورا، لكن الغطاء السحابي الكثيف الذي يغطيها بنسبة 70% أجبر الأمريكيين على اللجوء إلى خيار بديل وهو ناغازاكي، نفذ القصف طاقم الرائد تشارلز سويني، عند اقترابهم من المدينة، أخطأت المدفعية اليابانية المضادة للطائرات في اعتبار القاذفات طائرات استطلاع، ولم تطلق إنذارا بغارة جوية، كانت ناغازاكي حينها مغطاة أيضا بالغيوم، لكن الكابتن كيرميت بيهان تمكن من رؤية حافة الملعب المحلي وسط الغيوم.بعد الهجوم بفترة، لاحظ الأطباء أن الأشخاص الذين بدوا في طور التعافي من جروحهم وصدماتهم النفسية بدأوا يعانون من مرض جديد لم يكن معروفا من قبل. وبلغت ذروة عدد الوفيات الناجمة عنه بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من الانفجار. وهكذا تعرف العالم على آثار الإشعاع على جسم الإنسان.وبحلول عام 1950، قُدر العدد الإجمالي لضحايا قصف ناغازاكي نتيجة الانفجار وعواقبه بنحو 140 ألف شخص، ووفقا لبيانات عام 2014، ارتفع عدد ضحايا قصف ناغازاكي إلى 165409 شخصا.أثر الانفجار النووي فوق ناغازاكي على مساحة تقارب 43 ميلا مربعا، منها 8.5 ميلا مربعا مياه، و9.8 ميلاً مربعاً فقط مبانٍ. أما باقي المنطقة فكانت مأهولة جزئيا فقط، مما ساهم في تجنب المزيد من الخسائر.ولإحياء ذكرى القصف الذري الذي تعرضت له المدينة في 9 أغسطس/آب 1945، شيدت اليابان حديقة السلام في المدينة للتذكير بأهوال الحرب، ولنشر الدعوة للأمل في تحقق السلام. وعلى مقربة من حديقة السلام، يقع متحف القنبلة الذرية وقاعة السلام التذكارية الوطنية، المخصصة لضحايا انفجار القنبلة الذرية.وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة في العالم استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة أخرى وهي اليابان، في أغسطس/ آب 1945، ما تسبب بحصيلة ضحايا هائلة، حيث صنعت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة "الولد الصغير" من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قوتها التدميرية لـ16 كيلوطن، بينما صنعت قنبلة "الرجل الثمين" من البلوتونيوم ووصلت قوتها التدميرية لـ20 كيلوطن، مع العلم أن كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار. وتقيم اليابان سنويا مراسم حداد، تجذب وفودا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تعتذر أي حكومة أمريكية حتى الآن. وكما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن الولايات المتحدة "دون ندم، تُعزز فهمها بأنها فعلت كل شيء على صواب".
قصفت أمريكا، قبل 80 عاما، اليابان بقنبلتين نوويتين في حدث مؤسف لم يسجل إلا لمرة واحدة في التاريخ، حيث شنت واشنطن هجومين نوويين استهدفا مدينتي هيروشيما وناغازاكي وقادا الإمبراطورية اليابانية لإعلان استسلامها في الحرب العالمية الثانية بعدها بأيام.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لم تفقد مدينة ناغازاكي اليابانية، أهميتها كميناء بحري رئيسي فحسب، بل اكتسبت أيضا أهمية عسكرية كبيرة بفضل الصناعات العديدة العاملة فيها، وفي مقدمتها بناء السفن ومصانع الأسلحة والصلب، حيث تقع المدينة غرب جزيرة كيوشو في اليابان، وهي المركز الإداري للمحافظة التي تحمل الاسم نفسه. شيّدت على موقع قرية صيد، وكانت إحدى النقاط الرئيسية التي تواصلت من خلالها اليابان مع الدول الأجنبية. وخلال فترة عزلة اليابان، كانت ناغازاكي الميناء الوحيد الذي شهد تجارة محدودة مع الهولنديين والصينيين.
تقع ناغازاكي بين واديين يتدفق عبرهما نهران، فصلت سلسلة جبلية بين المناطق السكنية والصناعية فيها هذا ما حدا بالمدينة إلى التطور العشوائي، حيث لم تتجاوز مساحة البناء 4 أميال مربعة من إجمالي مساحة المدينة البالغة حينها 35 ميلا مربعا.
تطورت ناغازاكي لسنوات عديدة دون خطة مدينة متماسكة، ولذلك كانت المباني السكنية والمصانع في جميع أنحاء الوادي الصناعي متقاربة قدرالإمكان. كان أحد الشوارع يضم مصنع ميتسوبيشي للصلب، وحوض بناء السفن على الجانب الجنوبي، وورش ميتسوبيشي-أوراكامي للطوربيدات على الجانب الشمالي.
كانت المناطق التجارية والسكنية الرئيسية تقع على سهل صغير بالقرب من حافة الخليج، ولم تتعرض ناغازاكي أبدا لقصف واسع النطاق قبل القنبلة الذرية. ومع ذلك، في 1 أغسطس 1945، أُلقيت عدة قنابل شديدة الانفجار هناك. أصابت بعض هذه القنابل أحواض بناء السفن والأرصفة في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، أصاب عدد قليل منها مصنع ميتسوبيشي للصلب ومصنع الأسلحة وكلية الطب والمستشفى.
وعلى الرغم من أن الأضرار الناجمة عن الهجوم كانت طفيفة نسبيا، إلا أنه تسبب في اضطرابات كبيرة في المدينة وتم إجلاء بعض الناس، ومعظمهم من تلاميذ المدارس، إلى المناطق الريفية، وبالتالي، بحلول وقت الهجوم الذري، انخفض عدد سكان ناغازاكي إلى حد ما.
خططت الولايات المتحدة لإلقاء قنبلة "الرجل الثمين" الذرية، وهي قنبلة بلوتونيوم بقوة 20 كيلوطن وكتلة 4.5 أطنان، في 11 أغسطس، ومن ثم اتخذ القرار بتنفيذ الضربة في 9 أغسطس.
كان الهدف الرئيسي مدينة كوكورا، لكن الغطاء السحابي الكثيف الذي يغطيها بنسبة 70% أجبر الأمريكيين على اللجوء إلى خيار بديل وهو ناغازاكي، نفذ القصف طاقم الرائد تشارلز سويني، عند اقترابهم من المدينة، أخطأت المدفعية اليابانية المضادة للطائرات في اعتبار القاذفات طائرات استطلاع، ولم تطلق إنذارا بغارة جوية، كانت ناغازاكي حينها مغطاة أيضا بالغيوم، لكن الكابتن كيرميت بيهان تمكن من رؤية حافة الملعب المحلي وسط الغيوم.

ألقى طاقم حاملة الطائرات قنبلة ذرية على ناغازاكي في الساعة 11:02 صباحا، انفجرت القنبلة عاليا فوق وادي ناغازاكي الصناعي، في منتصف المسافة تقريبا بين مصنعي ميتسوبيشي للصلب والأسلحة جنوبا، ومصنع ميتسوبيشي-أوراكامي للطوربيدات شمالا، وهما الهدفان الرئيسيان في المدينة، لقي ما بين 60,000 و80,000 شخص حتفهم خلال القصف وبعده مباشرة.

بعد الهجوم بفترة، لاحظ الأطباء أن الأشخاص الذين بدوا في طور التعافي من جروحهم وصدماتهم النفسية بدأوا يعانون من مرض جديد لم يكن معروفا من قبل. وبلغت ذروة عدد الوفيات الناجمة عنه بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من الانفجار. وهكذا تعرف العالم على آثار الإشعاع على جسم الإنسان.
وبحلول عام 1950، قُدر العدد الإجمالي لضحايا قصف ناغازاكي نتيجة الانفجار وعواقبه بنحو 140 ألف شخص، ووفقا لبيانات عام 2014، ارتفع عدد ضحايا قصف ناغازاكي إلى 165409 شخصا.
أثر الانفجار النووي فوق ناغازاكي على مساحة تقارب 43 ميلا مربعا، منها 8.5 ميلا مربعا مياه، و9.8 ميلاً مربعاً فقط مبانٍ. أما باقي المنطقة فكانت مأهولة جزئيا فقط، مما ساهم في تجنب المزيد من الخسائر.
وصف أحد التقارير اليابانية الوضع الذي لوحظ في ناغازاكي على النحو التالي: "تشبه المدينة مقبرة لم يبقَ فيها أي شاهد قبر".
ولإحياء ذكرى القصف الذري الذي تعرضت له المدينة في 9 أغسطس/آب 1945، شيدت اليابان حديقة السلام في المدينة للتذكير بأهوال الحرب، ولنشر الدعوة للأمل في تحقق السلام. وعلى مقربة من حديقة السلام، يقع متحف القنبلة الذرية وقاعة السلام التذكارية الوطنية، المخصصة لضحايا انفجار القنبلة الذرية.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة في العالم استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة أخرى وهي اليابان، في أغسطس/ آب 1945، ما تسبب بحصيلة ضحايا هائلة، حيث صنعت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة "الولد الصغير" من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قوتها التدميرية لـ16 كيلوطن، بينما صنعت قنبلة "الرجل الثمين" من البلوتونيوم ووصلت قوتها التدميرية لـ20 كيلوطن، مع العلم أن كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.
وتقيم اليابان سنويا مراسم حداد، تجذب وفودا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تعتذر أي حكومة أمريكية حتى الآن. وكما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن الولايات المتحدة "دون ندم، تُعزز فهمها بأنها فعلت كل شيء على صواب".
