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هيروشيما تحيي الذكرى الـ 80 لأول قصف نووي في التاريخ
هيروشيما تحيي الذكرى الـ 80 لأول قصف نووي في التاريخ
سبوتنيك عربي
في الذكرى الـ 80 لقصف اليابان، جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق مقتل آلاف الضحايا وانتشار الدمارفي مدينتي هيروشيما وناغازاكي، التي... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

هيروشيما تحيي الذكرى الـ 80 لأول قصف نووي في التاريخ

09:27 GMT 06.08.2025
تابعنا عبر
في الذكرى الـ 80 لقصف اليابان، جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق مقتل آلاف الضحايا وانتشار الدمارفي مدينتي هيروشيما وناغازاكي، التي استهدفتهما الولايات المتحدة بقنبلتين ذريتين، لتكون أول واَخر دولة، (حتى تاريخه)، تستخدم أسلحة الدمار الشامل وتتسبب بحصيلة ضحايا هائلة يندى لها جبين الإنسانية.
© Getty Images / Historical/Corbis

شجرة عارية من الأوراق تقف وسط الأنقاض وأطلال المباني بعد الانفجار النووي في هيروشيما

شجرة عارية من الأوراق تقف وسط الأنقاض وأطلال المباني بعد الانفجار النووي في هيروشيما - سبوتنيك عربي
1/15
© Getty Images / Historical/Corbis

شجرة عارية من الأوراق تقف وسط الأنقاض وأطلال المباني بعد الانفجار النووي في هيروشيما

© Getty Images / Roger Viollet

الانفجار الذري الذي ضرب هيروشيما بعد القصف الأمريكي

الانفجار الذري الذي ضرب هيروشيما بعد القصف الأمريكي - سبوتنيك عربي
2/15
© Getty Images / Roger Viollet

الانفجار الذري الذي ضرب هيروشيما بعد القصف الأمريكي

© Getty Images / Keystone/Hulton Archive

أم تعتني بطفلها المصاب، أحد ضحايا القنبلة الذرية على هيروشيما

أم تعتني بطفلها المصاب، أحد ضحايا القنبلة الذرية على هيروشيما - سبوتنيك عربي
3/15
© Getty Images / Keystone/Hulton Archive

أم تعتني بطفلها المصاب، أحد ضحايا القنبلة الذرية على هيروشيما

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

طائرة "بوينغ بي-29 إينولا جاي" أول طائرة تلقي قنبلة ذرية

طائرة &quot;بوينغ بي-29 إينولا جاي&quot; أول طائرة تلقي قنبلة ذرية - سبوتنيك عربي
4/15
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

طائرة "بوينغ بي-29 إينولا جاي" أول طائرة تلقي قنبلة ذرية

© AP Photo

جنديان من قوات الاحتلال الأسترالية يشاهدان مدينة هيروشيما المدمرة لأول مرة

جنديان من قوات الاحتلال الأسترالية يشاهدان مدينة هيروشيما المدمرة لأول مرة - سبوتنيك عربي
5/15
© AP Photo

جنديان من قوات الاحتلال الأسترالية يشاهدان مدينة هيروشيما المدمرة لأول مرة

© Getty Images / Bettmann

طفل في أنقاض هيروشيما بعد عام واحد من القصف

طفل في أنقاض هيروشيما بعد عام واحد من القصف - سبوتنيك عربي
6/15
© Getty Images / Bettmann

طفل في أنقاض هيروشيما بعد عام واحد من القصف

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

مبنى البلدية بالقرب من موقع قصف هيروشيما

مبنى البلدية بالقرب من موقع قصف هيروشيما - سبوتنيك عربي
7/15
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

مبنى البلدية بالقرب من موقع قصف هيروشيما

© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

"الصبي الصغير" كان الاسم الرمزي لنوع القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.

&quot;الصبي الصغير&quot; كان الاسم الرمزي لنوع القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. - سبوتنيك عربي
8/15
© Getty Images / Universal History Archive/Universal Images Group

"الصبي الصغير" كان الاسم الرمزي لنوع القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.

© AP Photo / Yuichi Ishizaki

أقارب يبكون ويصلون بعد إضافة 212 اسما إلى قائمة تضم أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في الانفجار النووي في هيروشيما

أقارب يبكون ويصلون بعد إضافة 212 اسما إلى قائمة تضم أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في الانفجار النووي في هيروشيما - سبوتنيك عربي
9/15
© AP Photo / Yuichi Ishizaki

أقارب يبكون ويصلون بعد إضافة 212 اسما إلى قائمة تضم أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في الانفجار النووي في هيروشيما

© Getty Images / Keystone

منازل جديدة يتم بناؤها في هيروشيما لتحل محل تلك التي دمرتها القنبلة الذرية

منازل جديدة يتم بناؤها في هيروشيما لتحل محل تلك التي دمرتها القنبلة الذرية - سبوتنيك عربي
10/15
© Getty Images / Keystone

منازل جديدة يتم بناؤها في هيروشيما لتحل محل تلك التي دمرتها القنبلة الذرية

© Getty Images / Ullstein bild Dtl.

هيروشيما بعد انفجار القنبلة الذرية الأولى

هيروشيما بعد انفجار القنبلة الذرية الأولى - سبوتنيك عربي
11/15
© Getty Images / Ullstein bild Dtl.

هيروشيما بعد انفجار القنبلة الذرية الأولى

© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Keystone

طاقم قاذفة القنابل إينولا جاي بي-29 مع الطيار بول تيبيتس، الذي ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما

طاقم قاذفة القنابل إينولا جاي بي-29 مع الطيار بول تيبيتس، الذي ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما - سبوتنيك عربي
12/15
© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Keystone

طاقم قاذفة القنابل إينولا جاي بي-29 مع الطيار بول تيبيتس، الذي ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

منظر لمركز الانفجار في هيروشيما في خريف عام 1945

منظر لمركز الانفجار في هيروشيما في خريف عام 1945 - سبوتنيك عربي
13/15
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

منظر لمركز الانفجار في هيروشيما في خريف عام 1945

© Getty Images / Ullstein bild Dtl.

الضحايا في هيروشيما، بعد وقت قصير من انفجار القنبلة الذرية الأولى

الضحايا في هيروشيما، بعد وقت قصير من انفجار القنبلة الذرية الأولى - سبوتنيك عربي
14/15
© Getty Images / Ullstein bild Dtl.

الضحايا في هيروشيما، بعد وقت قصير من انفجار القنبلة الذرية الأولى

© AP Photo / Anonymous

أطفال ينظرون إلى ملصق بالقرب من موقع سقوط القنبلة في هيروشيما

أطفال ينظرون إلى ملصق بالقرب من موقع سقوط القنبلة في هيروشيما - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / Anonymous

أطفال ينظرون إلى ملصق بالقرب من موقع سقوط القنبلة في هيروشيما

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