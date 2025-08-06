هيروشيما تحيي الذكرى الـ 80 لأول قصف نووي في التاريخ

في الذكرى الـ 80 لقصف اليابان، جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق مقتل آلاف الضحايا وانتشار الدمارفي مدينتي هيروشيما وناغازاكي، التي استهدفتهما الولايات المتحدة بقنبلتين ذريتين، لتكون أول واَخر دولة، (حتى تاريخه)، تستخدم أسلحة الدمار الشامل وتتسبب بحصيلة ضحايا هائلة يندى لها جبين الإنسانية.