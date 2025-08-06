هيروشيما تحيي الذكرى الـ 80 لأول قصف نووي في التاريخ

شجرة عارية من الأوراق تقف وسط الأنقاض وأطلال المباني بعد الانفجار النووي في هيروشيما
شجرة عارية من الأوراق تقف وسط الأنقاض وأطلال المباني بعد الانفجار النووي في هيروشيما
الانفجار الذري الذي ضرب هيروشيما بعد القصف الأمريكي
الانفجار الذري الذي ضرب هيروشيما بعد القصف الأمريكي
أم تعتني بطفلها المصاب، أحد ضحايا القنبلة الذرية على هيروشيما
أم تعتني بطفلها المصاب، أحد ضحايا القنبلة الذرية على هيروشيما
طائرة "بوينغ بي-29 إينولا جاي" أول طائرة تلقي قنبلة ذرية
طائرة "بوينغ بي-29 إينولا جاي" أول طائرة تلقي قنبلة ذرية
جنديان من قوات الاحتلال الأسترالية يشاهدان مدينة هيروشيما المدمرة لأول مرة
جنديان من قوات الاحتلال الأسترالية يشاهدان مدينة هيروشيما المدمرة لأول مرة
طفل في أنقاض هيروشيما بعد عام واحد من القصف
طفل في أنقاض هيروشيما بعد عام واحد من القصف
مبنى البلدية بالقرب من موقع قصف هيروشيما
مبنى البلدية بالقرب من موقع قصف هيروشيما
"الصبي الصغير" كان الاسم الرمزي لنوع القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
"الصبي الصغير" كان الاسم الرمزي لنوع القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
أقارب يبكون ويصلون بعد إضافة 212 اسما إلى قائمة تضم أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في الانفجار النووي في هيروشيما
أقارب يبكون ويصلون بعد إضافة 212 اسما إلى قائمة تضم أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في الانفجار النووي في هيروشيما
منازل جديدة يتم بناؤها في هيروشيما لتحل محل تلك التي دمرتها القنبلة الذرية
منازل جديدة يتم بناؤها في هيروشيما لتحل محل تلك التي دمرتها القنبلة الذرية
هيروشيما بعد انفجار القنبلة الذرية الأولى
هيروشيما بعد انفجار القنبلة الذرية الأولى
طاقم قاذفة القنابل إينولا جاي بي-29 مع الطيار بول تيبيتس، الذي ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما
طاقم قاذفة القنابل إينولا جاي بي-29 مع الطيار بول تيبيتس، الذي ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما
منظر لمركز الانفجار في هيروشيما في خريف عام 1945
منظر لمركز الانفجار في هيروشيما في خريف عام 1945
الضحايا في هيروشيما، بعد وقت قصير من انفجار القنبلة الذرية الأولى
الضحايا في هيروشيما، بعد وقت قصير من انفجار القنبلة الذرية الأولى
أطفال ينظرون إلى ملصق بالقرب من موقع سقوط القنبلة في هيروشيما
أطفال ينظرون إلى ملصق بالقرب من موقع سقوط القنبلة في هيروشيما