إعلام: تجدد المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة "محتمل للغاية"

قالت صحيفة "كيهان" الإيرانية، في عددها الصادر اليوم السبت، إن تجدد المواجهة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، "محتمل للغاية". 04.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الصحيفة أن "العقل والخبرة والتطورات التي أعقبت حرب الاثني عشر يوما، بالإضافة إلى فهم "عقيدة بن غوريون"، تظهر أن هذه المواجهة يجب اعتبارها "محتملة للغاية".ولفتت الصحيفة الانتباه إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، الذي كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "من يظن أن القضية مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ويضلل الآخرين. الإيرانيون يعملون بجد بالفعل؛ فهم يعززون قدراتهم الدفاعية والعسكرية يوميا. استؤنفت الأنشطة في المواقع النووية. يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأتنا هذه المرة".وأشارت الصحيفة إلى أن "العدو الأحمق اتخذ سوريا نموذجا وسعى لتكرار تلك التجربة في دولة إيران القوية. وظنوا أنهم سينجحون بالاعتماد على الاستياء المحق الذي ساد البلاد بسبب الظروف الاقتصادية"، مشيرة إلى أنه بعد الضربة التي تلقوها في هذه الحرب، ركزوا اهتمامهم على كسر هذا التماسك والوحدة.وقالت الصحيفة الإيرانية إنه "يمكن اعتبار الوضع الاقتصادي المضطرب والفوضوي في البلاد استمرارا لحرب الاثني عشر يوما! لذلك نقول إن تجدد المواجهة مع العدو أمر وارد. لو لم يكن الأمر محتملا، لما هاجموا سبل عيش الشعب بهذه الصراحة والوقاحة، مستخدمين أدوات العقوبات والمحفزات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".وكانت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، قد أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.ويذكر أنه في ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.

