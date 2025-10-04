عربي
إعلام: تجدد المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة "محتمل للغاية"
إعلام: تجدد المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة "محتمل للغاية"
سبوتنيك عربي
قالت صحيفة "كيهان" الإيرانية، في عددها الصادر اليوم السبت، إن تجدد المواجهة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، "محتمل للغاية". 04.10.2025, سبوتنيك عربي
إعلام: تجدد المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة "محتمل للغاية"

14:55 GMT 04.10.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
قالت صحيفة "كيهان" الإيرانية، في عددها الصادر اليوم السبت، إن تجدد المواجهة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، "محتمل للغاية".
وأوضحت الصحيفة أن "العقل والخبرة والتطورات التي أعقبت حرب الاثني عشر يوما، بالإضافة إلى فهم "عقيدة بن غوريون"، تظهر أن هذه المواجهة يجب اعتبارها "محتملة للغاية".
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، الذي كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "من يظن أن القضية مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ويضلل الآخرين. الإيرانيون يعملون بجد بالفعل؛ فهم يعززون قدراتهم الدفاعية والعسكرية يوميا. استؤنفت الأنشطة في المواقع النووية. يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأتنا هذه المرة".

ومن الأسباب التي تعتبرها الصحيفة سببا للمواجهة المحتملة "الصفعة القوية التي وجهتها الوحدة المثالية للشعب الإيراني للولايات المتحدة وإسرائيل في حرب الاثني عشر يوما، حيث يعترف الإسرائيليون أيضا بأن المرحلة الأخيرة من خطتهم ضد إيران ركزت على الاضطرابات الشعبية لاستغلالها لبدء تفكيك إيران"، وفقا للصحيفة.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
نيبينزيا: الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى كارثة نووية
20 يونيو, 15:11 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن "العدو الأحمق اتخذ سوريا نموذجا وسعى لتكرار تلك التجربة في دولة إيران القوية. وظنوا أنهم سينجحون بالاعتماد على الاستياء المحق الذي ساد البلاد بسبب الظروف الاقتصادية"، مشيرة إلى أنه بعد الضربة التي تلقوها في هذه الحرب، ركزوا اهتمامهم على كسر هذا التماسك والوحدة.
وقالت الصحيفة الإيرانية إنه "يمكن اعتبار الوضع الاقتصادي المضطرب والفوضوي في البلاد استمرارا لحرب الاثني عشر يوما! لذلك نقول إن تجدد المواجهة مع العدو أمر وارد. لو لم يكن الأمر محتملا، لما هاجموا سبل عيش الشعب بهذه الصراحة والوقاحة، مستخدمين أدوات العقوبات والمحفزات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

واعتبرت الصحيفة الإيرانية أن "العالم على أعتاب نقطة تحول تاريخية"، مشيرة إلى أن "المواجهة المحتملة بين الجبهة الإيرانية والجبهة الأمريكية والنظام الصهيوني تمثل احتمالا قد تكون له عواقب خاصة ليس فقط على المنطقة بل على العالم أيضا"، وفقا لتعبيرها.

مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
الاتحاد الأوروبي يعيد تفعيل العقوبات على إيران
28 سبتمبر, 09:31 GMT
وكانت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، قد أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
عراقجي: لم نكن قط راغبين بامتلاك سلاح نووي ومن حقنا تخصيب اليورانيوم
30 سبتمبر, 05:50 GMT
ويذكر أنه في ليلة 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".
ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.
