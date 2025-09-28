عربي
القوات الروسية تضرب المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية- عاجل
الاتحاد الأوروبي يعيد تفعيل العقوبات على إيران
الاتحاد الأوروبي يعيد تفعيل العقوبات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إعادة تفعيل العقوبات الأممية والأوروبية على إيران فورا بموجب "آلية الزناد"، مؤكدا أن ذلك لا يجب أن يكون نهاية الدبلوماسية... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن مجلس الأمن أعاد فرض جميع العقوبات والقيود النووية على إيران، وسيبدأ الاتحاد الأوروبي فورا في إعادة تطبيق العقوبات المتعلقة بالملف النووي التي رُفعت سابقا.وأشار إلى أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية، داعيا إيران لاستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق التزاماتها القانونية.كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن، اليوم الأحد، ببدء تفعيل "آلية إعادة العقوبات" الدولية ضد إيران، بعد رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيتبع خطوات الأمم المتحدة في إعادة فرض العقوبات، لكن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية يظل ممكنا فقط عبر المفاوضات.من جانبها، توعدت إيران باتخاذ كل الإجراءات المتاحة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية، واعتبرت تصرفات "الترويكا الأوروبية" وأمريكا لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضدها غير قانونية وغير مبررة.وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، وتسمح لأي طرف بإعادة العقوبات الدولية في حال خرق إيران التزاماتها، فيما ترى طهران أن صلاحية هذه الآلية فقدت قانونيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
الاتحاد الأوروبي يعيد تفعيل العقوبات على إيران

09:31 GMT 28.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إعادة تفعيل العقوبات الأممية والأوروبية على إيران فورا بموجب "آلية الزناد"، مؤكدا أن ذلك لا يجب أن يكون نهاية الدبلوماسية مع طهران بشأن الملف النووي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن مجلس الأمن أعاد فرض جميع العقوبات والقيود النووية على إيران، وسيبدأ الاتحاد الأوروبي فورا في إعادة تطبيق العقوبات المتعلقة بالملف النووي التي رُفعت سابقا.
وأشار إلى أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية، داعيا إيران لاستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق التزاماتها القانونية.
العملة الإيرانية تتراجع مقابل الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى أمام الدولار بعد تجدد العقوبات
08:46 GMT
كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن، اليوم الأحد، ببدء تفعيل "آلية إعادة العقوبات" الدولية ضد إيران، بعد رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
من ناحيتها، أكدت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، أن عودة العقوبات على البرنامج النووي الإيراني "لا يجب أن تكون نهاية الدبلوماسية".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيتبع خطوات الأمم المتحدة في إعادة فرض العقوبات، لكن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية يظل ممكنا فقط عبر المفاوضات.
من جانبها، توعدت إيران باتخاذ كل الإجراءات المتاحة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية، واعتبرت تصرفات "الترويكا الأوروبية" وأمريكا لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضدها غير قانونية وغير مبررة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
إيران تدعو غوتيريش للتدخل لوقف تفعيل العقوبات
07:18 GMT
وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، وتسمح لأي طرف بإعادة العقوبات الدولية في حال خرق إيران التزاماتها، فيما ترى طهران أن صلاحية هذه الآلية فقدت قانونيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
