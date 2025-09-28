https://sarabic.ae/20250928/إيران-تدعو-غوتيريش-للتدخل-لوقف-تفعيل-العقوبات-1105361994.html

إيران تدعو غوتيريش للتدخل لوقف تفعيل العقوبات

إيران تدعو غوتيريش للتدخل لوقف تفعيل العقوبات

أعلنت إيران، اليوم الأحد، رفضها القاطع لمحاولات إعادة العمل بالقرارات المنتهية بموجب القرار 2231 (2015)، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "إخطار الدول الأوروبية الثلاث ببدء ما يُسمى بآلية تفعيل العقوبات "سناب باك" على إيران معيّب قانونيا وإجرائيا وباطل".وأشار إلى أن "هذه الدول أخفقت في الوفاء بالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، واستمرت في تقويض القرار 2231 من خلال ممارسات تتجاوز نطاقه".وأدان عراقجي ما وصفه بـ"إساءة استخدام آلية "سناب باك"، ومحاولات إحياء قرارات منتهية الصلاحية كمحاولات غير مبررة قانونيا وسياسيا".وأشار إلى أن "القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حُلّت ضمن الاتفاق النووي والقرار 2231، وأن الإجراءات العسكرية ضد منشآت سلمية غيّرت الوقائع على الأرض".وذكر أن سلوك بعض الدول، بما في ذلك الإجراءات العسكرية لإسرائيل وأمريكا، جعل القرارات السابقة غير متوافقة مع الواقع الجديد.وأكد أن إيران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل القيود المتعلقة بالملف النووي بعد 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأن مثل أي دولة لا تُلزمها إجراءات باطلة.وختم بالقول إن إيران تظل منفتحة على الدبلوماسية من أجل حلول عادلة ومستدامة، لكنها ستدافع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها وسترد بشكل مناسب على أي إساءة أو إكراه.

