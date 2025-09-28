إيران تدعو غوتيريش للتدخل لوقف تفعيل العقوبات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "إخطار الدول الأوروبية الثلاث ببدء ما يُسمى بآلية تفعيل العقوبات "سناب باك" على إيران معيّب قانونيا وإجرائيا وباطل".وأشار إلى أن "هذه الدول أخفقت في الوفاء بالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، واستمرت في تقويض القرار 2231 من خلال ممارسات تتجاوز نطاقه".وأدان عراقجي ما وصفه بـ"إساءة استخدام آلية "سناب باك"، ومحاولات إحياء قرارات منتهية الصلاحية كمحاولات غير مبررة قانونيا وسياسيا".وأشار إلى أن "القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حُلّت ضمن الاتفاق النووي والقرار 2231، وأن الإجراءات العسكرية ضد منشآت سلمية غيّرت الوقائع على الأرض".وذكر أن سلوك بعض الدول، بما في ذلك الإجراءات العسكرية لإسرائيل وأمريكا، جعل القرارات السابقة غير متوافقة مع الواقع الجديد.وختم بالقول إن إيران تظل منفتحة على الدبلوماسية من أجل حلول عادلة ومستدامة، لكنها ستدافع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها وسترد بشكل مناسب على أي إساءة أو إكراه.
إيران تدعو غوتيريش للتدخل لوقف تفعيل العقوبات

أعلنت إيران، اليوم الأحد، رفضها القاطع لمحاولات إعادة العمل بالقرارات المنتهية بموجب القرار 2231 (2015)، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات غير قانونية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "إخطار الدول الأوروبية الثلاث ببدء ما يُسمى بآلية تفعيل العقوبات "سناب باك" على إيران معيّب قانونيا وإجرائيا وباطل".
وأشار إلى أن "هذه الدول أخفقت في الوفاء بالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، واستمرت في تقويض القرار 2231 من خلال ممارسات تتجاوز نطاقه".
وأدان عراقجي ما وصفه بـ"إساءة استخدام آلية "سناب باك"، ومحاولات إحياء قرارات منتهية الصلاحية كمحاولات غير مبررة قانونيا وسياسيا".
وأشار إلى أن "القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حُلّت ضمن الاتفاق النووي والقرار 2231، وأن الإجراءات العسكرية ضد منشآت سلمية غيّرت الوقائع على الأرض".
ونبّه إلى أن الفقرة 11 من القرار 2231 تلزم مجلس الأمن بـ"أخذ آراء الدول المعنية"، وأنه مع ذلك طُرح مشروع قرار للتصويت رغم مواقف إيران وروسيا والصين.
وذكر أن سلوك بعض الدول، بما في ذلك الإجراءات العسكرية لإسرائيل وأمريكا، جعل القرارات السابقة غير متوافقة مع الواقع الجديد.
وأكد أن إيران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل القيود المتعلقة بالملف النووي بعد 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأن مثل أي دولة لا تُلزمها إجراءات باطلة.
ودعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الامتناع عن دعم أو تخصيص موارد لإعادة إحياء آليات العقوبات أو لجانها وفِرَق خبرائها.
وختم بالقول إن إيران تظل منفتحة على الدبلوماسية من أجل حلول عادلة ومستدامة، لكنها ستدافع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها وسترد بشكل مناسب على أي إساءة أو إكراه.
