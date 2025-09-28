https://sarabic.ae/20250928/قاليباف-أي-دولة-تتخذ-إجراء-ضد-إيران-بناء-على-آلية-الزناد-ستواجه-برد-حازم-1105361075.html

قاليباف: أي دولة تتخذ إجراء ضد إيران بناء على "آلية الزناد" ستواجه برد حازم

قاليباف: أي دولة تتخذ إجراء ضد إيران بناء على "آلية الزناد" ستواجه برد حازم

سبوتنيك عربي

صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بأن أي دولة تتخذ إجراء ضد إيران بناء على "آلية الزناد" ستواجه برد حازم. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T06:15+0000

2025-09-28T06:15+0000

2025-09-28T06:15+0000

إيران

أخبار فرنسا

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg

ونقلت وكالة "إسنا"، صباح اليوم الأحد، عن قاليباف، أن العقوبات المنصوص عليها في القرار "لا تعد ذات أهمية تذكر مقارنة بالعقوبات الأمريكية، وعدم قانونية استخدام "آلية الزناد"، واعتقاد روسيا والصين بأن تطبيق قرارات العقوبات يواجه عقبات قانونية جسيمة".وأوضح قاليباف خلال جلسة للبرلمان الإيراني، أن بلاده تعتبر تطبيق قرارات "سناب باك" و"إعادة فرض العقوبات" غير قانوني، ولا ترى نفسها مُلزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية، بما في ذلك تعليق التخصيب.وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات على طهران.وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وتحظر العقوبات، التي فُرضت بعد مرور شهرين على القصف الإسرائيلي والأمريكي لإيران، أي تعاملات مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي الباليستي، لكنها مرجحة لأن تؤثر بشكل أوسع على اقتصاد يواجه صعوبات متفاقمة.

https://sarabic.ae/20250928/الترويكا-الأوروبية-إعادة-فرض-عقوبات-الأمم-المتحدة-على-إيران-1105358601.html

إيران

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار فرنسا , العالم, الأخبار