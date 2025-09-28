https://sarabic.ae/20250928/قاليباف-أي-دولة-تتخذ-إجراء-ضد-إيران-بناء-على-آلية-الزناد-ستواجه-برد-حازم-1105361075.html
قاليباف: أي دولة تتخذ إجراء ضد إيران بناء على "آلية الزناد" ستواجه برد حازم
صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بأن أي دولة تتخذ إجراء ضد إيران بناء على "آلية الزناد" ستواجه برد حازم.
ونقلت وكالة "إسنا"، صباح اليوم الأحد، عن قاليباف، أن العقوبات المنصوص عليها في القرار "لا تعد ذات أهمية تذكر مقارنة بالعقوبات الأمريكية، وعدم قانونية استخدام "آلية الزناد"، واعتقاد روسيا والصين بأن تطبيق قرارات العقوبات يواجه عقبات قانونية جسيمة".وأوضح قاليباف خلال جلسة للبرلمان الإيراني، أن بلاده تعتبر تطبيق قرارات "سناب باك" و"إعادة فرض العقوبات" غير قانوني، ولا ترى نفسها مُلزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية، بما في ذلك تعليق التخصيب.وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات على طهران.وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وتحظر العقوبات، التي فُرضت بعد مرور شهرين على القصف الإسرائيلي والأمريكي لإيران، أي تعاملات مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي الباليستي، لكنها مرجحة لأن تؤثر بشكل أوسع على اقتصاد يواجه صعوبات متفاقمة.
إيران, أخبار فرنسا , العالم, الأخبار
صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بأن أي دولة تتخذ إجراء ضد إيران بناء على "آلية الزناد" ستواجه برد حازم.
ونقلت وكالة
"إسنا"، صباح اليوم الأحد، عن قاليباف، أن العقوبات المنصوص عليها في القرار "لا تعد ذات أهمية تذكر مقارنة بالعقوبات الأمريكية، وعدم قانونية استخدام "آلية الزناد"، واعتقاد روسيا والصين بأن تطبيق قرارات العقوبات يواجه عقبات قانونية جسيمة".
وشدد على أن "الدول الأوروبية الثلاث التي تقف وراء هذا الإجراء غير القانوني سترى رد فعلنا أيضا".
وأوضح قاليباف خلال جلسة للبرلمان الإيراني، أن بلاده تعتبر تطبيق قرارات "سناب باك" و"إعادة فرض العقوبات" غير قانوني، ولا ترى نفسها مُلزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية، بما في ذلك تعليق التخصيب.
وتابع رئيس الشورى الإيراني أن "السبيل الوحيد لردع العدو عن مهاجمة إيران هو تعزيز قدراتها الدفاعية والحفاظ على اللحمة الوطنية".
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
، اليوم الأحد، إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن الاتفاق النووي، وذلك عقب إعلان دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة فرض العقوبات على طهران.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، عن بدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران
، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتحظر العقوبات، التي فُرضت بعد مرور شهرين على القصف الإسرائيلي والأمريكي لإيران، أي تعاملات مرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي الباليستي، لكنها مرجحة لأن تؤثر بشكل أوسع على اقتصاد يواجه صعوبات متفاقمة.