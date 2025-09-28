https://sarabic.ae/20250928/الريال-الإيراني-يسجل-أدنى-مستوى-أمام-الدولار-بعد-تجديد-فرض-العقوبات-1105363564.html

الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى أمام الدولار بعد تجدد العقوبات

شهد الريال الإيراني، اليوم الأحد، هبوطا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي، بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بحسب مواقع متخصصة في تتبع... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي السوق السوداء، وصل سعر الريال إلى نحو 1.12 مليون ريال مقابل الدولار، وفق موقعي "بونباست" و"آلان تشاند"، بعد أن تجاوز مليون ريال بقليل قبل نحو شهر.وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تفعيل العقوبات الأممية والأوروبية المفروضة على إيران على الفور بموجب "آلية الزناد".وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، إن عودة العقوبات الشاملة على البرنامج النووي الإيراني "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية" مع إيران. وأضافت في بيان: "في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتبع خطى الأمم المتحدة في إعادة فرض العقوبات، فإن التوصل إلى حل مستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات".يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران، لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن الدولي، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إعادة القيود الدولية.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أدان خلال جلسة مجلس الأمن، رفض الدول الغربية لمشروع القرار الصيني ـ الروسي الذي طالب بتأجيل تفعيل "آلية الزناد"، مؤكدا أن إيران التزمت ببنود الاتفاق النووي على أساس وعود أوروبية لم تتحقق.وأشار عراقجي إلى أن "انسحاب واشنطن شكّل خيانة للدبلوماسية، فيما قامت الدول الأوروبية الثلاث بدفن الاتفاق"، مما اضطر إيران لتقليص التزاماتها وفق حقوقها القانونية، متهما الأوروبيين باختيار المواجهة بدل الحوار.

