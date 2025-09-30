https://sarabic.ae/20250930/عراقجي-لم-نكن-قط-راغبين-بامتلاك-سلاح-نووي-ومن-حقنا-تخصيب-اليورانيوم-1105443231.html

عراقجي: لم نكن قط راغبين بامتلاك سلاح نووي ومن حقنا تخصيب اليورانيوم

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أنه جاء إلى نيويورك باقتراحات عادلة ومتوازنة وبنّاءة لإيجاد حل دبلوماسي لأزمة الاتفاق النووي. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي، في مقابلة تلفزيوينة، إن "إيران لم تكن قط راغبة بامتلاك سلاح نووي"، مؤكدا أن "من حق طهران تخصيب اليورانيوم".وأضاف أن "هذه الاقتراحات رُفضت أيضا من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ولجأوا إلى إعادة فرض العقوبات مما زاد تعقيد المشاكل"، متابعا: "كنا دائما مستعدين للحوار والحل الدبلوماسي".وكشف وزير الخارجية الإيراني، أنه "تم تبادل رسائل مع الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء"، موضحا: "نحن مرتاحون لأننا قمنا بكل ما يلزم، وقد تأكد مرة أخرى ما قاله المرشد الإيراني بأن التفاوض مع أمريكا طريق مسدود".وقامت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بـ"عدم الالتزام ببنود الاتفاق".وأعادت الـ"ترويكا"، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلن تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.كما أعلن الاتحاد الأوروبي، إعادة تفعيل العقوبات الأممية والأوروبية على إيران فورا بموجب "آلية الزناد"، مؤكدا أن ذلك لا يجب أن يكون نهاية الدبلوماسية مع طهران بشأن الملف النووي.وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن مجلس الأمن أعاد فرض جميع العقوبات والقيود النووية على إيران، وسيبدأ الاتحاد الأوروبي فورا في إعادة تطبيق العقوبات المتعلقة بالملف النووي التي رُفعت سابقا.وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، وتسمح لأي طرف بإعادة العقوبات الدولية في حال خرق إيران التزاماتها، فيما ترى طهران أن صلاحية هذه الآلية فقدت قانونيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

