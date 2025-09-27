https://sarabic.ae/20250927/لافروف-موافقة-إيران-على-قرار-مجلس-الأمن-المتضمن-آلية-الزناد-دليل-على-التزامها-بالاتفاق-النووي-1105349945.html

لافروف: موافقة إيران على قرار مجلس الأمن المتضمن "آلية الزناد" دليل على التزامها بالاتفاق النووي

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "موافقة إيران على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يتضمن آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات...

وقال لافروف خلال مؤتمر عقب إلقاء كلمته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هذا القرار، الذي لا تعترف به الولايات المتحدة، يستند إلى رغبة الأوروبيين، فهم بحاجة إلى هذه الآلية الفريدة لإعادة فرض العقوبات... وهذا دليل إضافي على أن إيران لم ولن تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الاتفاق النووي".وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "هذا يدل على عدم قدرة هذه الدول على التوصل إلى اتفاق على الإطلاق. إن عدم منح إيران مهلة شهرين أو ثلاثة أشهر للتفاوض على شروط مقبولة بالنسبة لها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، هو خطأ كبير. إيران كانت وما تزال مستعدة للحوار، ولو بشكل غير مباشر، وقد كانت على اتصال مستمر مع دول الاتحاد الأوروبي الثلاث، لكن نتيجة هذا الحوار تأكد أمر واحد، منذ البداية كانت دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إيجاد ذريعة لإعادة فرض العقوبات".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، قد ألقى كلمة روسيا الاتحادية، في اليوم الـ5 من أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر المنظمة الأممية بمدينة نيويورك.

