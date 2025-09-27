https://sarabic.ae/20250927/لافروف-موافقة-إيران-على-قرار-مجلس-الأمن-المتضمن-آلية-الزناد-دليل-على-التزامها-بالاتفاق-النووي-1105349945.html
لافروف: موافقة إيران على قرار مجلس الأمن المتضمن "آلية الزناد" دليل على التزامها بالاتفاق النووي
لافروف: موافقة إيران على قرار مجلس الأمن المتضمن "آلية الزناد" دليل على التزامها بالاتفاق النووي
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "موافقة إيران على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يتضمن آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T19:31+0000
2025-09-27T19:31+0000
2025-09-27T19:31+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمر عقب إلقاء كلمته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هذا القرار، الذي لا تعترف به الولايات المتحدة، يستند إلى رغبة الأوروبيين، فهم بحاجة إلى هذه الآلية الفريدة لإعادة فرض العقوبات... وهذا دليل إضافي على أن إيران لم ولن تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الاتفاق النووي".وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "هذا يدل على عدم قدرة هذه الدول على التوصل إلى اتفاق على الإطلاق. إن عدم منح إيران مهلة شهرين أو ثلاثة أشهر للتفاوض على شروط مقبولة بالنسبة لها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، هو خطأ كبير. إيران كانت وما تزال مستعدة للحوار، ولو بشكل غير مباشر، وقد كانت على اتصال مستمر مع دول الاتحاد الأوروبي الثلاث، لكن نتيجة هذا الحوار تأكد أمر واحد، منذ البداية كانت دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إيجاد ذريعة لإعادة فرض العقوبات".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، قد ألقى كلمة روسيا الاتحادية، في اليوم الـ5 من أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر المنظمة الأممية بمدينة نيويورك.
https://sarabic.ae/20250927/لافروف-حول-خطط-الإدارة-الجماعية-لغزة-هناك-من-يريد-أن-يضفي-طابعا-مهذبا-على-المحميات-1105346610.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_87c2323a034202181b210d7c7a216623.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: موافقة إيران على قرار مجلس الأمن المتضمن "آلية الزناد" دليل على التزامها بالاتفاق النووي
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "موافقة إيران على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يتضمن آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية عليها في حال مخالفتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015، تمثل دليلًا على غياب أي نية لدى إيران لمخالفة الاتفاق".
وقال لافروف خلال مؤتمر عقب إلقاء كلمته في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هذا القرار، الذي لا تعترف به الولايات المتحدة، يستند إلى رغبة الأوروبيين، فهم بحاجة إلى هذه الآلية الفريدة لإعادة فرض العقوبات... وهذا دليل إضافي على أن إيران لم ولن تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الاتفاق النووي".
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "دول الترويكا الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، غير مهتمة بمنح المفاوضات حول الاتفاق النووي فرصة للتطبيق، وتشارك في استفزازات متعمدة تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الإيراني".
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "هذا يدل على عدم قدرة هذه الدول على التوصل إلى اتفاق على الإطلاق. إن عدم منح إيران مهلة شهرين أو ثلاثة أشهر للتفاوض على شروط مقبولة بالنسبة لها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، هو خطأ كبير. إيران كانت وما تزال مستعدة للحوار، ولو بشكل غير مباشر، وقد كانت على اتصال مستمر مع دول الاتحاد الأوروبي الثلاث، لكن نتيجة هذا الحوار تأكد أمر واحد، منذ البداية كانت دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إيجاد ذريعة لإعادة فرض العقوبات".
وأضاف: "جميع مقترحاتنا الرامية إلى التوصل إلى حل وسط، رُفضت، فبمجرد ظهور أي مؤشر على وجود أمل في التوصل إلى اتفاق، كانت تظهر مطالب جديدة في اليوم التالي. هذا عمل متعمد يستهدف بدء المرحلة التالية من الضغط الاقتصادي والمالي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، قد ألقى كلمة روسيا الاتحادية، في اليوم الـ5 من أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر المنظمة الأممية بمدينة نيويورك.