لافروف حول خطط "الإدارة الجماعية" لغزة: هناك من يريد أن يضفي طابعا مهذبا على المحميات

27.09.2025

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إجابته على سؤال حول الوضع في غزة، والأنباء حول اتفاق جديد: "هناك شائعات كثيرة الآن حول التوصل إلى اتفاق (بشأن غزة). أعتقد أن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، صرّح أمس بأن القرار وشيك. لا نعرف بعد ما يعنيه ذلك. نعم، ولكن هناك تكهنات حول خطة من 21 نقطة، قرأناها جميعًا. شيء يشبه الإدارة الجماعية. يُذكر اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، كحاكم عام لغزة. أحاول البحث عن الكلمة المناسبة الآن، لكننا في أمريكا!، (إنها) محمية. وفقًا للشائعات المتداولة في وسائل الإعلام، هناك من يريد إضفاء طابع مهذب على المحميات، تمامًا كما توجد محميات هنا".وحذر وزير الخارجية الروسي من أن العالم يواجه محاولة "لدفن" قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطين، من خلال ما يشبه الانقلاب.وأضاف أن عددا من الحكومات الغربية أعلنت مؤخرا اعترافها بدولة فلسطين، لكنها أعلنت بالفعل اتخاذ مثل هذا القرار قبل عدة أشهر.وأضاف: "لماذا تأخروا في الإعلان؟ (في إشارة إلى الدول الأوروبية التي أعلنت مؤخرا الاعتراف بدولة فلسطين) يبدو أنهم كانوا يأملون أن تختفي فلسطين ككيان سياسي قبل الاعتراف بها. وشدد لافروف على أن "الوضع يتطلب يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث هذا السيناريو، وهو ما دعا إليه المشاركون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول قضية فلسطين بشدة".وأشار لافروف إلى أن روسيا أدانت الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. "ومع ذلك، لا يوجد مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين، ولا للهجمات الإرهابية. لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يموت الأطفال الفلسطينيون جراء القصف والجوع، وتُدمر المستشفيات والمدارس، ويُترك مئات الآلاف بلا مأوى. لا يوجد مبرر لخطط ضم الضفة الغربية."

