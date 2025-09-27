https://sarabic.ae/20250927/لافروف-نواجه-محاولة-انقلاب-بهدف-إبطال-قرار-الأمم-المتحة-بإنشاء-دولة-فلسطينية--1105340288.html
لافروف: نواجه محاولة انقلاب بهدف إبطال قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن العالم يواجه اليوم محاولة انقلاب على النظام السياسي بهدف إبطال قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا, سيرغي لافروف
16:21 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 16:32 GMT 27.09.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن العالم يواجه اليوم محاولة انقلاب على النظام السياسي بهدف إبطال قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية.