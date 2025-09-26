لافروف يبحث القضايا الدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف يبحث القضايا الدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة
لافروف يبحث القضايا الدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T04:28+0000
2025-09-26T05:01+0000
روسيا
العالم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105279850_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_1876f76cb3a23ec43a1344955b1f6ff4.jpg
و أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وأعرب الجانبان عن التزامهما الراسخ بتعزيز التعاون البناء بين روسيا والأمم المتحدة.وبحسب الخارجية الروسية، فإن روسيا أكدت التزامها بالدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وتكاملها وترابطها الوثيق.أجرى وزير الخارجية الروسي، محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون سينيرلي أوغلو، وأعرب الوزير الروسي عن دعمه للجهود الرامية إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا .وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى الوزير الروسي محادثات مع وزراء خارجية سوريا والعراق ومصر وجنوب السودان والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورئيس بوليفيا ووزراء الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ .وكان الاجتماع يعقد تقليديا على هامش أسبوع الاجتماعات الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة .لافروف يلتقي مع وزراء خارجية دول جزر المحيط الهادئ في الأمم المتحدةلافروف: روسيا تؤكد اهتمامها بمواصلة التعاون مع دول اتحاد الساحل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105279850_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b3f68416742a88341e9740e3bc849ae.jpg
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة

لافروف يبحث القضايا الدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة

04:28 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 26.09.2025)
تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
و أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكد الوزير على أهمية تصرف قيادة وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة بنزاهة وعدل، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقًا للبيان.

وأعرب الجانبان عن التزامهما الراسخ بتعزيز التعاون البناء بين روسيا والأمم المتحدة.
وبحسب الخارجية الروسية، فإن روسيا أكدت التزامها بالدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وتكاملها وترابطها الوثيق.
أجرى وزير الخارجية الروسي، محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون سينيرلي أوغلو، وأعرب الوزير الروسي عن دعمه للجهود الرامية إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا .
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى الوزير الروسي محادثات مع وزراء خارجية سوريا والعراق ومصر وجنوب السودان والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورئيس بوليفيا ووزراء الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ .
وكان الاجتماع يعقد تقليديا على هامش أسبوع الاجتماعات الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة .
لافروف يلتقي مع وزراء خارجية دول جزر المحيط الهادئ في الأمم المتحدة
لافروف: روسيا تؤكد اهتمامها بمواصلة التعاون مع دول اتحاد الساحل
