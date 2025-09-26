https://sarabic.ae/20250926/لافروف-يبحث-القضايا-الدولية-مع-غوتيريش-1105280206.html
لافروف يبحث القضايا الدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة
04:28 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 26.09.2025)
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
و أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأكد الوزير على أهمية تصرف قيادة وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة بنزاهة وعدل، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقًا للبيان.
وأعرب الجانبان عن التزامهما الراسخ بتعزيز التعاون البناء بين روسيا والأمم المتحدة.
وبحسب الخارجية الروسية، فإن روسيا أكدت التزامها بالدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وتكاملها وترابطها الوثيق.
أجرى وزير الخارجية الروسي، محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون سينيرلي أوغلو، وأعرب الوزير الروسي عن دعمه للجهود الرامية إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا .
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى الوزير الروسي محادثات مع وزراء خارجية سوريا والعراق ومصر وجنوب السودان والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورئيس بوليفيا ووزراء الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ .
وكان الاجتماع يعقد تقليديا على هامش أسبوع الاجتماعات الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة .