لافروف: روسيا تؤكد اهتمامها بمواصلة التعاون مع دول اتحاد الساحل

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن بلاده مهتمة بمواصلة العمل مع دول اتحاد الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) في صيغة رباعية. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف لافروف خلال لقائه وزراء خارجية دول الاتحاد: "أيها الأصدقاء الأعزاء، هذه هي المرة الثانية التي نجتمع فيها بهذا الشكل – كوزراء خارجية اتحاد الساحل وروسيا الاتحادية. نتذكر جيداً مدى نجاح لقائنا في موسكو في أبريل/نيسان". وأضاف: "نريد أن نواصل العمل بهذه الصيغة التي نعتبرها واعدة. لدينا الكثير من القواسم المشتركة، ليس فقط في علاقاتنا الثنائية في المجالات الاقتصادية والدفاعية والإنسانية والثقافية، ولكن أيضاً في إطار الأمم المتحدة".من جانبه، شكر وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب لافروف على إتاحة الفرصة لعقد هذه المفاوضات مجدداً، قائلاً: "نحن مستعدون لتطوير تعاوننا ليس فقط في مجال الأمن، ولكن أيضاً لتعزيز الروابط في المجال الاقتصادي".وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق تحالف دول الساحل وروسيا، على إقامة شراكة استراتيجية وعملية في مجال الدفاع والأمن، تعود بالنفع على الطرفين، فيما أكدت موسكو دعمها الثابت لتفعيل القوة الموحدة للتحالف في كفاحها من أجل الحفاظ على السلامة الإقليمية للمنطقة.وجاء في بيان صادر عن حكومة مالي: "بناءً على دعوة من حكومة الاتحاد الروسي، عقدت الدورة الأولى لمشاورات وزراء خارجية تحالف دول الساحل والاتحاد الروسي في موسكو في 3 أبريل 2025".وأضاف البيان:كما أعرب وزراء الخارجية عن التزامهم بتكثيف مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن بجميع أشكاله في منطقة تحالف دول الساحل، فيما أكد الجانب الروسي دعمه الثابت لتفعيل القوة الموحدة للتحالف في كفاحه من أجل الحفاظ على السلامة الإقليمية للمنطقة.وفي السياق، اتفقت الأطراف على تعزيز القدرات العملياتية للقوة الموحدة من خلال تسهيل الحصول على المعدات العسكرية الرئيسية عالية الأداء والتدريب المناسب، بهدف تحقيق التأمين الكامل لمنطقة التحالف، كما أعرب الجانب الروسي عن استعداده لتقديم المساعدة التقنية اللازمة، بحسب البيان.

