وأضاف لافروف خلال لقائه وزراء خارجية دول الاتحاد: "أيها الأصدقاء الأعزاء، هذه هي المرة الثانية التي نجتمع فيها بهذا الشكل – كوزراء خارجية اتحاد الساحل وروسيا الاتحادية. نتذكر جيداً مدى نجاح لقائنا في موسكو في أبريل/نيسان". وأضاف: "نريد أن نواصل العمل بهذه الصيغة التي نعتبرها واعدة. لدينا الكثير من القواسم المشتركة، ليس فقط في علاقاتنا الثنائية في المجالات الاقتصادية والدفاعية والإنسانية والثقافية، ولكن أيضاً في إطار الأمم المتحدة".من جانبه، شكر وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب لافروف على إتاحة الفرصة لعقد هذه المفاوضات مجدداً، قائلاً: "نحن مستعدون لتطوير تعاوننا ليس فقط في مجال الأمن، ولكن أيضاً لتعزيز الروابط في المجال الاقتصادي".وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق تحالف دول الساحل وروسيا، على إقامة شراكة استراتيجية وعملية في مجال الدفاع والأمن، تعود بالنفع على الطرفين، فيما أكدت موسكو دعمها الثابت لتفعيل القوة الموحدة للتحالف في كفاحها من أجل الحفاظ على السلامة الإقليمية للمنطقة.وجاء في بيان صادر عن حكومة مالي: "بناءً على دعوة من حكومة الاتحاد الروسي، عقدت الدورة الأولى لمشاورات وزراء خارجية تحالف دول الساحل والاتحاد الروسي في موسكو في 3 أبريل 2025".وأضاف البيان:كما أعرب وزراء الخارجية عن التزامهم بتكثيف مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن بجميع أشكاله في منطقة تحالف دول الساحل، فيما أكد الجانب الروسي دعمه الثابت لتفعيل القوة الموحدة للتحالف في كفاحه من أجل الحفاظ على السلامة الإقليمية للمنطقة.وفي السياق، اتفقت الأطراف على تعزيز القدرات العملياتية للقوة الموحدة من خلال تسهيل الحصول على المعدات العسكرية الرئيسية عالية الأداء والتدريب المناسب، بهدف تحقيق التأمين الكامل لمنطقة التحالف، كما أعرب الجانب الروسي عن استعداده لتقديم المساعدة التقنية اللازمة، بحسب البيان.
لافروف: روسيا تؤكد اهتمامها بمواصلة التعاون مع دول اتحاد الساحل

22:36 GMT 24.09.2025
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن بلاده مهتمة بمواصلة العمل مع دول اتحاد الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) في صيغة رباعية.
وأضاف لافروف خلال لقائه وزراء خارجية دول الاتحاد: "أيها الأصدقاء الأعزاء، هذه هي المرة الثانية التي نجتمع فيها بهذا الشكل – كوزراء خارجية اتحاد الساحل وروسيا الاتحادية. نتذكر جيداً مدى نجاح لقائنا في موسكو في أبريل/نيسان".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية تحالف دول الساحل الأفريقي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
تحالف دول الساحل وروسيا يتفقان على إقامة شراكة استراتيجية في مجال الدفاع والأمن
4 أبريل, 02:04 GMT
وأضاف: "نريد أن نواصل العمل بهذه الصيغة التي نعتبرها واعدة. لدينا الكثير من القواسم المشتركة، ليس فقط في علاقاتنا الثنائية في المجالات الاقتصادية والدفاعية والإنسانية والثقافية، ولكن أيضاً في إطار الأمم المتحدة".
من جانبه، شكر وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب لافروف على إتاحة الفرصة لعقد هذه المفاوضات مجدداً، قائلاً: "نحن مستعدون لتطوير تعاوننا ليس فقط في مجال الأمن، ولكن أيضاً لتعزيز الروابط في المجال الاقتصادي".
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق تحالف دول الساحل وروسيا، على إقامة شراكة استراتيجية وعملية في مجال الدفاع والأمن، تعود بالنفع على الطرفين، فيما أكدت موسكو دعمها الثابت لتفعيل القوة الموحدة للتحالف في كفاحها من أجل الحفاظ على السلامة الإقليمية للمنطقة.
وجاء في بيان صادر عن حكومة مالي: "بناءً على دعوة من حكومة الاتحاد الروسي، عقدت الدورة الأولى لمشاورات وزراء خارجية تحالف دول الساحل والاتحاد الروسي في موسكو في 3 أبريل 2025".
وأضاف البيان:
"في مجال الأمن والدفاع، اتفق وزير الخارجية الروسي ووزراء خارجية التحالف على إقامة شراكة استراتيجية عملية تعود بالنفع على الطرفين".
كما أعرب وزراء الخارجية عن التزامهم بتكثيف مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن بجميع أشكاله في منطقة تحالف دول الساحل، فيما أكد الجانب الروسي دعمه الثابت لتفعيل القوة الموحدة للتحالف في كفاحه من أجل الحفاظ على السلامة الإقليمية للمنطقة.
وفي السياق، اتفقت الأطراف على تعزيز القدرات العملياتية للقوة الموحدة من خلال تسهيل الحصول على المعدات العسكرية الرئيسية عالية الأداء والتدريب المناسب، بهدف تحقيق التأمين الكامل لمنطقة التحالف، كما أعرب الجانب الروسي عن استعداده لتقديم المساعدة التقنية اللازمة، بحسب البيان.
