لافروف يجري سلسلة لقاءات دولية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
لافروف يجري سلسلة لقاءات دولية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

04:25 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 04:52 GMT 25.09.2025)
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سلسلة من اللقاءات على هامش أسبوع المستوى رفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت ملفات ثنائية وإقليمية ودولية هامة.

وزير الخارجية الأمريكي

بحث لافروف وروبيو الوضع في أوكرانيا وتطور العلاقات الثنائية، وأكد الوزيران على الاهتمام المتبادل بحل الأزمة، فيما شدد لافروف على استعداد موسكو للالتزام بالخطوط التي وضعتها قمة ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين.
لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف وروبيو يبحثان الوضع في أوكرانيا ويؤكدان اهتمامهما بإيجاد حلول سلمية
أمس, 18:26 GMT
كما أشار إلى رفض روسيا للخطط التي تروج لها كييف وبعض الدول الأوروبية، وجرى “مراجعة شاملة” للعلاقات الثنائية. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار البناء بين وزارات الخارجية واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية.
من جانبه، جدد روبيو دعوة الرئيس الأمريكي إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا، وطالب روسيا باتخاذ خطوات لتحقيق السلام طويل الأمد.

وزير الخارجية السلوفاكي

ناقش الطرفان القضايا العملية في العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية. وأكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أن روسيا تمكنت من التكيف مع العقوبات الأوروبية أفضل من الاتحاد الأوروبي نفسه، وأن سلوفاكيا لا تملك بديلاً عن الطاقة الروسية.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
الكرملين ردا على ترامب: روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق
أمس, 07:18 GMT
وطالب بلانار باستثناء بلاده من خطة الاتحاد الأوروبي للتخلي عن المصادر الروسية، محذرًا من خسائر تصل إلى أكثر من عشرة مليارات يورو إذا توقفت الإمدادات.
كما دعم بلانار انتقاد ترامب لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، واصفًا مشاكلها بأنها “رأس وحش” يهدد استقرار القارة.

وزير الخارجية المجري

تبادل لافروف ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الآراء حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والتعاون العملي في مجالات متعددة، كما ناقشا القضايا الدولية الملحة بما في ذلك النزاع في أوكرانيا.
وأكد سيارتو، أهمية الاتصالات الروسية-الأمريكية على المستوى العالي لتجنب أسوأ السيناريوهات العالمية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع روسيا في مجال الطاقة يخدم المصلحة الوطنية للمجر، وأن الإمدادات الروسية ضرورية على المستوى العملي دون أي علاقة بالسياسة أو الأيديولوجيا.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
المجر: ما دامت هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا يمكن تجنب السيناريو الأسوأ
أمس, 20:34 GMT
كما انتقد سيارتو بعض الدول الأوروبية واصفًا سلوكها بالرياء، مؤكدًا أن المجر تشتري 2.2% فقط من النفط الروسي مقارنة بالدول الأخرى التي تحصل على حصص أكبر عبر وسطاء آسيويين.

رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ناقش الطرفان النشاط الإنساني في مناطق النزاع الرئيسية، بما في ذلك أوكرانيا وقطاع غزة وسوريا والسودان، واستعرضا آليات عمل اللجنة الدولية في روسيا.
وأكد لافروف ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريام سبولاريتش-إيغر، على الرغبة في مواصلة الاتصالات المنتظمة وتعزيز التعاون العملي بين الطرفين.

وزير الخارجية السويسري

أوضح لافروف أن سويسرا فقدت سمعتها كوسيط محايد موثوق، وأن السياسات السويسرية غير الودية تجاه روسيا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الموقف الروسي تجاه هذا البلد.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية تحالف دول الساحل الأفريقي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
لافروف: روسيا تؤكد اهتمامها بمواصلة التعاون مع دول اتحاد الساحل
أمس, 22:36 GMT
كما تناول اللقاء قضايا دولية أخرى، بما في ذلك النزاع الأوكراني وأداء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ستتولى سويسرا رئاستها العام المقبل.

لقاءات أخرى

كما عقد لافروف أيضًا لقاءات مع وزراء خارجية كوبا وجمهورية الدومينيكان برونو رودريغيز وروبرتو ألفاريس، ومع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، بالإضافة إلى ممثلي دول اتحاد الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر).
تأتي هذه اللقاءات في سياق أسبوع المستوى رفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يسعى وزير الخارجية الروسي إلى تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة الملفات الدولية الملحة، خصوصًا النزاعات الإقليمية والتحديات الإنسانية.
