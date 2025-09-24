https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-ويؤكدان-اهتمامهما-بإيجاد-حلول-سلمية--عاجل--1105219821.html

لافروف وروبيو يبحثان الوضع في أوكرانيا ويؤكدان اهتمامهما بإيجاد حلول سلمية

لافروف وروبيو يبحثان الوضع في أوكرانيا ويؤكدان اهتمامهما بإيجاد حلول سلمية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدين... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي وجهات النظر حول حل الأزمة الأوكرانية، بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في أنكوريج. وتم التأكيد على اهتمامهما المشترك بإيجاد حل سلمي".وأضاف البيان: "أكد الوزيران أهمية الاستفادة من الزخم الذي حققه الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) ونظيره الأمريكي (دونالد ترامب) في عملية تطبيع العلاقات الثنائية".وأشار الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة عمل البعثات الدبلوماسية، واتفقا على مواصلة الحوار البناء بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية، بحسب البيان.وتابع البيان: "الوزير (لافروف) أكد رفضه للمخططات التي تروج لها كييف وبعض العواصم الأوروبية بهدف إطالة أمد الصراع".وفي وقت لاحق، أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي"، أن الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك قد اختُتم بعد استمراره لمدة ساعة.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في نيويورك.يذكر أن آخر مرة عقد فيها لافروف وروبيو محادثات كانت في عاصمة ماليزيا كوالالمبور على هامش فعاليات وزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في 10 يوليو/تموز.الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوموزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات

