لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

16:05 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 16:28 GMT 24.09.2025)
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي".
وتُعقد المحادثات في إطار الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انطلق في وقت سابق.
وأعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن لافروف سينقل موقف روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا إلى الجانب الأمريكي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في نيويورك.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "ريا نوفوستي" بأن لافروف وصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسا للوفد الروسي، وسيلقي لافروف كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم السبت المقبل.
يذكر أن آخر مرة عقد فيها لافروف وروبيو محادثات كانت في عاصمة ماليزيا كوالالمبور على هامش فعاليات وزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في 10 يوليو/تموز.