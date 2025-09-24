لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/لافروف-وروبيو-يجتمعان-بمقر-الأمم-المتحدة-في-نيويورك---عاجل--1105214372.html
لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك
لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T16:05+0000
2025-09-24T16:28+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105214969_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_92fa16487edd6d1e6abd967f1151c755.jpg
وتُعقد المحادثات في إطار الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انطلق في وقت سابق.وأعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن لافروف سينقل موقف روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا إلى الجانب الأمريكي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في نيويورك.يذكر أن آخر مرة عقد فيها لافروف وروبيو محادثات كانت في عاصمة ماليزيا كوالالمبور على هامش فعاليات وزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في 10 يوليو/تموز.الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوموزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-لافروف-سيلتقي-روبيو-اليوم-1105191442.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105214969_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_eebd9a62570f2961260a5f2fda6b6e85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

16:05 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 16:28 GMT 24.09.2025)
© Russian Ministry of Foreign Affairsلافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك
لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Russian Ministry of Foreign Affairs
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي".
وتُعقد المحادثات في إطار الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انطلق في وقت سابق.
وأعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن لافروف سينقل موقف روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا إلى الجانب الأمريكي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوم
04:26 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في نيويورك.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "ريا نوفوستي" بأن لافروف وصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسا للوفد الروسي، وسيلقي لافروف كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم السبت المقبل.

يذكر أن آخر مرة عقد فيها لافروف وروبيو محادثات كانت في عاصمة ماليزيا كوالالمبور على هامش فعاليات وزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في 10 يوليو/تموز.
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوم
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
