https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-لافروف-سيلتقي-روبيو-اليوم-1105191442.html
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي روبيو اليوم
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي روبيو اليوم
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في نيويورك اليوم... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T04:26+0000
2025-09-24T04:26+0000
2025-09-24T04:26+0000
منظمة الأمم المتحدة
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الأمريكي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102551485_0:83:1694:1036_1920x0_80_0_0_98843de9540332899854866a4e71b8fe.jpg
نيويورك –سبوتنيك. وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، جدول أعمالها ليوم 24 سبتمبر، مشيرةً إلى أن روبيو سيلتقي لافروف الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي [16:00 بتوقيت غرينتش] في نيويورك.وعندما سألتها وكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان بإمكان الوفد الروسي تأكيد هذه المعلومات، أجابت زاخاروفا: "نعم".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن لافروف وصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسا للوفد الروسي.سيلقي لافروف كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت.
https://sarabic.ae/20250923/وزير-الخارجية-الأمريكي-الصراع-الأوكراني-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات---1105189350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102551485_289:0:1694:1054_1920x0_80_0_0_63ac057ee1690d86af6ca62b64a45b41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, سيرغي لافروف, وزير الخارجية الأمريكي, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, سيرغي لافروف, وزير الخارجية الأمريكي, روسيا
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي روبيو اليوم
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في نيويورك اليوم الأربعاء.
نيويورك –سبوتنيك. وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، جدول أعمالها ليوم 24 سبتمبر، مشيرةً إلى أن روبيو سيلتقي لافروف الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي [16:00 بتوقيت غرينتش] في نيويورك.
وعندما سألتها وكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان بإمكان الوفد الروسي تأكيد هذه المعلومات، أجابت زاخاروفا: "نعم
".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن لافروف وصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسا للوفد الروسي.
سيلقي لافروف كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت.