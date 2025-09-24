الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي روبيو اليوم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
نيويورك –سبوتنيك. وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، جدول أعمالها ليوم 24 سبتمبر، مشيرةً إلى أن روبيو سيلتقي لافروف الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي [16:00 بتوقيت غرينتش] في نيويورك.وعندما سألتها وكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان بإمكان الوفد الروسي تأكيد هذه المعلومات، أجابت زاخاروفا: "نعم".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن لافروف وصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسا للوفد الروسي.سيلقي لافروف كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت.
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في نيويورك اليوم الأربعاء.
نيويورك –سبوتنيك. وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، جدول أعمالها ليوم 24 سبتمبر، مشيرةً إلى أن روبيو سيلتقي لافروف الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي [16:00 بتوقيت غرينتش] في نيويورك.
وعندما سألتها وكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان بإمكان الوفد الروسي تأكيد هذه المعلومات، أجابت زاخاروفا: "نعم".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
أمس, 21:18 GMT
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن لافروف وصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسا للوفد الروسي.
سيلقي لافروف كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت.
