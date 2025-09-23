https://sarabic.ae/20250923/وزير-الخارجية-الأمريكي-الصراع-الأوكراني-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات---1105189350.html
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا لن يُحسم عسكريًا، بل سينتهي عبر المفاوضات.
وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريًا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس الثلاثاء، أن روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا.وقال خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تتمتع روسيا بقوة عسكرية هائلة. ظنّ الكثيرون أن الصراع سينتهي بسرعة".وعلق ترامب على مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "نأمل أن نتمكن من مناقشة هذا الأمر لاحقًا".وزعم ترامب خلال تصريحاته أن "الاقتصاد الروسي في حالة سيئة حاليًا" بسبب الصراع في أوكرانيا.وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في حال لم تكن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب فإن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لفرض حزمة قوية من الرسوم الجمركية القوية".
21:18 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 00:31 GMT 24.09.2025)
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا لن يُحسم عسكريًا، بل سينتهي عبر المفاوضات.
وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريًا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس الثلاثاء، أن روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وقال خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تتمتع روسيا بقوة عسكرية هائلة. ظنّ الكثيرون أن الصراع سينتهي بسرعة".
وعلق ترامب على مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "نأمل أن نتمكن من مناقشة هذا الأمر لاحقًا".
وزعم ترامب خلال تصريحاته أن "الاقتصاد الروسي في حالة سيئة حاليًا" بسبب الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض "حزمة قوية" من الرسوم الجمركية إذا لم تتوصل روسيا إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في حال لم تكن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق
لإنهاء الحرب فإن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لفرض حزمة قوية من الرسوم الجمركية القوية".