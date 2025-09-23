ترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب
ترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب
وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".وإذ أكد أنه "يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل الصراعات التي أنهاها والتي قدّرها بـ 7 حروب"، استدرك بالقول إن ما يهمه هو "إنقاذ الأوراح، وإنهاء الحروب، وليس الحصول على الجوائز". وبحسب الرئيس الأمريكي، فإنه "لا رئيس عالميا غيره أنجز ما تمكن من إنجازه في وقف الحروب"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة لم تقف معه في تلك المساعي".وفي ملف الهجرة، قال: "تحركت ضد الهجرة وعلى الدول الأخرى التحرك أيضاً ضدها لأنها مدمرة"، مضيفا: "وصلنا تقريبا إلى صفر في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أمريكا".أما بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، فقد اعتبر ترامب أن "قرارات بعض حلفاء واشنطن تشكل مكافأة على فظائع "حماس"، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر"، مجددا دعوته للحركة إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة".وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
ترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب

16:15 GMT 23.09.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".
كما وصف ترامب الأمم المتحدة، بأنها "مصعد توقف في منتصف طريقه"، لافتا إلى أن "خطاباتها فارغة ولا تنهي الحروب وعملية بناء مقرها شابها الفساد"، بحسب تعبيره.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب: أعمل على وقف إطلاق النار في غزة لكن "حماس" رفضت عروض السلام
14:36 GMT
وإذ أكد أنه "يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل الصراعات التي أنهاها والتي قدّرها بـ 7 حروب"، استدرك بالقول إن ما يهمه هو "إنقاذ الأوراح، وإنهاء الحروب، وليس الحصول على الجوائز".
وبحسب الرئيس الأمريكي، فإنه "لا رئيس عالميا غيره أنجز ما تمكن من إنجازه في وقف الحروب"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة لم تقف معه في تلك المساعي".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة عادت إلى مكانها في العالم، وتمتلك أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات"، واصفا عهده بـ"العصر الذهبي لأمريكا"، حيث تتدفق الأموال على أمريكا، وتبني أفضل وأعظم اقتصاد".

ماكرون في شوارع نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مجتمع
ماكرون عالق في شوارع نيويورك بسبب ترامب ويتصل به مشتكيا... فيديو
14:26 GMT
وفي ملف الهجرة، قال: "تحركت ضد الهجرة وعلى الدول الأخرى التحرك أيضاً ضدها لأنها مدمرة"، مضيفا: "وصلنا تقريبا إلى صفر في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أمريكا".
أما بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، فقد اعتبر ترامب أن "قرارات بعض حلفاء واشنطن تشكل مكافأة على فظائع "حماس"، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر"، مجددا دعوته للحركة إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب يحذر فئة معينة من تناول "الباراسيتامول"... ووكالة طبية ترد
13:38 GMT
وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
