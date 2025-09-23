https://sarabic.ae/20250923/ترامب-مهاجما-الأمم-المتحدة-ومبناها-كلمات-فارغة-ولا-ترقى-للمستوى-المطلوب--1105173287.html
ترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"
وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".وإذ أكد أنه "يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل الصراعات التي أنهاها والتي قدّرها بـ 7 حروب"، استدرك بالقول إن ما يهمه هو "إنقاذ الأوراح، وإنهاء الحروب، وليس الحصول على الجوائز". وبحسب الرئيس الأمريكي، فإنه "لا رئيس عالميا غيره أنجز ما تمكن من إنجازه في وقف الحروب"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة لم تقف معه في تلك المساعي".وفي ملف الهجرة، قال: "تحركت ضد الهجرة وعلى الدول الأخرى التحرك أيضاً ضدها لأنها مدمرة"، مضيفا: "وصلنا تقريبا إلى صفر في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أمريكا".أما بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، فقد اعتبر ترامب أن "قرارات بعض حلفاء واشنطن تشكل مكافأة على فظائع "حماس"، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر"، مجددا دعوته للحركة إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة".وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
وقال ترامب: "الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".
كما وصف ترامب الأمم المتحدة، بأنها "مصعد توقف في منتصف طريقه"، لافتا إلى أن "خطاباتها فارغة ولا تنهي الحروب وعملية بناء مقرها شابها الفساد"، بحسب تعبيره.
وإذ أكد أنه "يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام
مقابل الصراعات التي أنهاها والتي قدّرها بـ 7 حروب"، استدرك بالقول إن ما يهمه هو "إنقاذ الأوراح، وإنهاء الحروب، وليس الحصول على الجوائز".
وبحسب الرئيس الأمريكي، فإنه "لا رئيس عالميا غيره أنجز ما تمكن من إنجازه في وقف الحروب"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة لم تقف معه في تلك المساعي".
وأكد الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة عادت إلى مكانها في العالم، وتمتلك أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات"، واصفا عهده بـ"العصر الذهبي لأمريكا"، حيث تتدفق الأموال على أمريكا، وتبني أفضل وأعظم اقتصاد".
وفي ملف الهجرة، قال: "تحركت ضد الهجرة وعلى الدول الأخرى التحرك أيضاً ضدها لأنها مدمرة"، مضيفا: "وصلنا تقريبا إلى صفر في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أمريكا
".
أما بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، فقد اعتبر ترامب أن "قرارات بعض حلفاء واشنطن تشكل مكافأة على فظائع "حماس"، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر"، مجددا دعوته للحركة إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة
".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.