رابطة الحد من الأسلحة الأمريكية: على ترامب أن يستجيب لعرض بوتين بتمديد قيود "نيو ستارت"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/رابطة-الحد-من-الأسلحة-الأمريكية-على-ترامب-أن-يستجيب-لعرض-بوتين-بتمديد-قيود-نيو-ستارت--1105135757.html
رابطة الحد من الأسلحة الأمريكية: على ترامب أن يستجيب لعرض بوتين بتمديد قيود "نيو ستارت"
رابطة الحد من الأسلحة الأمريكية: على ترامب أن يستجيب لعرض بوتين بتمديد قيود "نيو ستارت"
سبوتنيك عربي
اعتبر المدير التنفيذي لرابطة الحد من الأسلحة الأمريكية، داريل كيمبال، اليوم الاثنين، أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد بالمثل على عرض الرئيس... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T16:15+0000
2025-09-22T16:15+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_4b5ec3afbe4ac32f09746cf6262fa4f3.jpg
وقال كيمبال، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحث الرئيس ترامب على الرد بالمثل، وندعو الكرملين والبيت الأبيض إلى إصدار تعليمات فورية لفريقيهما لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية أو اتفاقيات جديدة أكثر شمولاً، من شأنها حل القضايا المعقدة التي طالما وقفت عائقا أمام الجانبين".ومن بين هذه القضايا، ذكر كيمبال على وجه التحديد ضرورة خفض أعمق وأكثر قابلية للتحقق في الأسلحة النووية الاستراتيجية، وفرض قيود على الأسلحة النووية المتوسطة المدى والاستراتيجية، فضلاً عن فرض قيود على الدفاع الصاروخي الاستراتيجي، والأسلحة الفضائية، والأسلحة الهجومية التقليدية البعيدة المدى.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وأضاف "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أعتقد أن تنفيذ مبادرة روسيا من شأنه أن يُسهم إسهاما كبيرا في تهيئة مناخ مُلائم لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتطلب بطبيعة الحال تهيئة الظروف لاستئنافه بالكامل، مع مراعاة جميع الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات الثنائية".يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.
https://sarabic.ae/20250922/بوتين-روسيا-قادرة-على-الرد-على-أي-تهديدات--عاجل--1105123266.html
https://sarabic.ae/20250205/جمعية-الحد-من-التسلح-موسكو-وواشنطن-قد-تحافظان-بحدود-ستارت-الجديدة-حتى-اتفاق-بديل-1097482169.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_336:0:2048:1284_1920x0_80_0_0_f74c7a6c362c35548231e403a1bd0640.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت

رابطة الحد من الأسلحة الأمريكية: على ترامب أن يستجيب لعرض بوتين بتمديد قيود "نيو ستارت"

16:15 GMT 22.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر المدير التنفيذي لرابطة الحد من الأسلحة الأمريكية، داريل كيمبال، اليوم الاثنين، أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد بالمثل على عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتمديد الالتزام بمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت" لمدة عام آخر.
وقال كيمبال، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحث الرئيس ترامب على الرد بالمثل، وندعو الكرملين والبيت الأبيض إلى إصدار تعليمات فورية لفريقيهما لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية أو اتفاقيات جديدة أكثر شمولاً، من شأنها حل القضايا المعقدة التي طالما وقفت عائقا أمام الجانبين".
ومن بين هذه القضايا، ذكر كيمبال على وجه التحديد ضرورة خفض أعمق وأكثر قابلية للتحقق في الأسلحة النووية الاستراتيجية، وفرض قيود على الأسلحة النووية المتوسطة المدى والاستراتيجية، فضلاً عن فرض قيود على الدفاع الصاروخي الاستراتيجي، والأسلحة الفضائية، والأسلحة الهجومية التقليدية البعيدة المدى.

وحول مبادرة الرئيس بوتين لتمديد الاتفاقية، التي تحدث عنها اليوم الاثنين، علّق رئيس الرابطة الأمريكية قائلا: "هذه خطوة إيجابية، يؤيدها الكثيرون منا، فمن خلال الاتفاق على عدم تجاوز الحدود الحالية للأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن للدول تخفيف التوترات، ومنع سباق تسلح مكلف وخاسر، وبناء نفوذ دبلوماسي لكبح ترسانة الصين، وكسب الوقت للتفاوض على معاهدة أوسع وأكثر ديمومة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
بوتين: روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد في حال استعداد أمريكا لذلك
11:50 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".

وأكد الرئيس الروسي أن "هذا الإجراء (الامتثال للقيود بموجب معاهدة نيو ستارت) لن يصبح قابلا للتطبيق إلا بشرط أن تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مماثلة، ولا تتخذ خطوات تقوّض أو تنتهك توازن إمكانات الردع القائمة".

صاروخ نووي استراتيجي عابر للقارات محمول على عربة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
جمعية الحد من التسلح: موسكو وواشنطن قد تحافظان على حدود "نيو ستارت" حتى التوصل لاتفاق بديل
5 فبراير, 02:41 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أعتقد أن تنفيذ مبادرة روسيا من شأنه أن يُسهم إسهاما كبيرا في تهيئة مناخ مُلائم لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتطلب بطبيعة الحال تهيئة الظروف لاستئنافه بالكامل، مع مراعاة جميع الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات الثنائية".
يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала