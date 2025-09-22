https://sarabic.ae/20250922/رابطة-الحد-من-الأسلحة-الأمريكية-على-ترامب-أن-يستجيب-لعرض-بوتين-بتمديد-قيود-نيو-ستارت--1105135757.html

رابطة الحد من الأسلحة الأمريكية: على ترامب أن يستجيب لعرض بوتين بتمديد قيود "نيو ستارت"

رابطة الحد من الأسلحة الأمريكية: على ترامب أن يستجيب لعرض بوتين بتمديد قيود "نيو ستارت"

اعتبر المدير التنفيذي لرابطة الحد من الأسلحة الأمريكية، داريل كيمبال، اليوم الاثنين، أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد بالمثل على عرض الرئيس... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال كيمبال، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحث الرئيس ترامب على الرد بالمثل، وندعو الكرملين والبيت الأبيض إلى إصدار تعليمات فورية لفريقيهما لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية أو اتفاقيات جديدة أكثر شمولاً، من شأنها حل القضايا المعقدة التي طالما وقفت عائقا أمام الجانبين".ومن بين هذه القضايا، ذكر كيمبال على وجه التحديد ضرورة خفض أعمق وأكثر قابلية للتحقق في الأسلحة النووية الاستراتيجية، وفرض قيود على الأسلحة النووية المتوسطة المدى والاستراتيجية، فضلاً عن فرض قيود على الدفاع الصاروخي الاستراتيجي، والأسلحة الفضائية، والأسلحة الهجومية التقليدية البعيدة المدى.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وأضاف "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أعتقد أن تنفيذ مبادرة روسيا من شأنه أن يُسهم إسهاما كبيرا في تهيئة مناخ مُلائم لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتطلب بطبيعة الحال تهيئة الظروف لاستئنافه بالكامل، مع مراعاة جميع الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات الثنائية".يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.

