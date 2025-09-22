بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026

https://sarabic.ae/20250922/بوتين-روسيا-قادرة-على-الرد-على-أي-تهديدات--عاجل--1105123266.html
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن رفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية، وسيادة روسيا، والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.".وأضاف: "تنتهي معاهدة ستارت في 5 فبراير 2026، مما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق سيكون، من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي، في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وتابع: ""بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية المركزية بموجب معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".وشدد على أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن الذي حددته معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).وقال: "أعتقد أن تنفيذ مبادرة روسيا من شأنه أن يُسهم إسهامًا كبيرًا في تهيئة مناخ مُلائم لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يتطلب بطبيعة الحال تهيئة الظروف لاستئنافه بالكامل، مع مراعاة جميع الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات الثنائية".وأضاف الرئيس الروسي: "يجب أيضا إيلاء اهتمام خاص لخطط بناء المكونات الاستراتيجية لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، بما في ذلك الاستعدادات لنشر أنظمة اعتراض في الفضاء".وأوضح أنه "خطوة بخطوة، تم تفكيك نظام الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية والروسية الأمريكية بشأن السيطرة على الصواريخ النووية والأسلحة الدفاعية الاستراتيجية بالكامل تقريبا".وأكد بوتين أن "خططنا لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد يتم بناؤها مع مراعاة الوضع العالمي المتغير ويتم تنفيذها بالكامل وفي الوقت المحدد".وقال بوتين: "من أجل تجنب إثارة سباق تسلح استراتيجي جديد وضمان مستوى مقبول من القدرة على التنبؤ وضبط النفس، فإننا نعتبر أنه من المبرر محاولة الحفاظ على الوضع الراهن الذي أنشأته معاهدة ستارت الجديدة في هذه المرحلة المضطربة إلى حد ما" .وتابع: "نحن واثقون من موثوقية وفعالية قواتنا الردعية الوطنية. ولكن في الوقت نفسه، لسنا مهتمين بتصعيد التوترات أو تأجيج سباق التسلح".وأضاف: "للأسف، يستمر تدهور الوضع، نتيجةً للتأثير المشترك لعدد من العوامل، بعضها سلبي، والتي تُفاقم المخاطر الاستراتيجية القائمة وتُنشئ أخرى جديدة".وقال بوتين: "أؤكد، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك، أن روسيا قادرة على الرد على أي تهديدات قائمة أو ناشئة".وأكد أن "روسيا لقد شرعت دائما في تفضيل وأولوية الأساليب السياسية والدبلوماسية للحفاظ على السلام الدولي على أساس مبادئ المساواة وعدم قابلية الأمن للتجزئة والنظر المتبادل في المصالح".وأشار بوتين إلى أن تصرفات الغرب أدت إلى تقويض أسس العلاقات البنّاءة بين القوى النووية.
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن رفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية، وسيادة روسيا، والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.".
وأضاف: "تنتهي معاهدة ستارت في 5 فبراير 2026، مما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق سيكون، من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي، في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وتابع: ""بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية المركزية بموجب معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".
وقال بوتن خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "إن هذا الإجراء (الامتثال للقيود بموجب معاهدة ستارت الجديدة) لن يصبح قابلاً للتطبيق إلا بشرط أن تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مماثلة ولا تتخذ خطوات تقوض أو تنتهك توازن إمكانات الردع القائمة".
وشدد على أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن الذي حددته معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).
وأمر بوتين "الأجهزة المعنية مواصلة مراقبة الأنشطة ذات الصلة التي يقوم بها الجانب الأمريكي عن كثب، في المقام الأول فيما يتعلق بترسانة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
وقال: "أعتقد أن تنفيذ مبادرة روسيا من شأنه أن يُسهم إسهامًا كبيرًا في تهيئة مناخ مُلائم لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يتطلب بطبيعة الحال تهيئة الظروف لاستئنافه بالكامل، مع مراعاة جميع الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات الثنائية".
وأضاف الرئيس الروسي: "يجب أيضا إيلاء اهتمام خاص لخطط بناء المكونات الاستراتيجية لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، بما في ذلك الاستعدادات لنشر أنظمة اعتراض في الفضاء".
وأكد أن نشر مكونات نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في الفضاء قد يُقوّض جهود روسيا للحفاظ على الوضع الراهن. في مجال معاهدة ستارت (معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية).
وأوضح أنه "خطوة بخطوة، تم تفكيك نظام الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية والروسية الأمريكية بشأن السيطرة على الصواريخ النووية والأسلحة الدفاعية الاستراتيجية بالكامل تقريبا".
وأكد بوتين أن "خططنا لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد يتم بناؤها مع مراعاة الوضع العالمي المتغير ويتم تنفيذها بالكامل وفي الوقت المحدد".
وقال بوتين: "من أجل تجنب إثارة سباق تسلح استراتيجي جديد وضمان مستوى مقبول من القدرة على التنبؤ وضبط النفس، فإننا نعتبر أنه من المبرر محاولة الحفاظ على الوضع الراهن الذي أنشأته معاهدة ستارت الجديدة في هذه المرحلة المضطربة إلى حد ما" .
وتابع: "نحن واثقون من موثوقية وفعالية قواتنا الردعية الوطنية. ولكن في الوقت نفسه، لسنا مهتمين بتصعيد التوترات أو تأجيج سباق التسلح".
وقال بوتين: "نتيجةً للخطوات الهدّامة التي اتخذتها الدول الغربية سابقًا، تقوّضت أسس العلاقات البناءة والتعاون العملي بين الدول النووية بشكل كبير. كما اهتزّت أسس الحوار في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة".
وأضاف: "للأسف، يستمر تدهور الوضع، نتيجةً للتأثير المشترك لعدد من العوامل، بعضها سلبي، والتي تُفاقم المخاطر الاستراتيجية القائمة وتُنشئ أخرى جديدة".
وقال بوتين: "أؤكد، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك، أن روسيا قادرة على الرد على أي تهديدات قائمة أو ناشئة".
وأكد أن "روسيا لقد شرعت دائما في تفضيل وأولوية الأساليب السياسية والدبلوماسية للحفاظ على السلام الدولي على أساس مبادئ المساواة وعدم قابلية الأمن للتجزئة والنظر المتبادل في المصالح".
وأشار بوتين إلى أن تصرفات الغرب أدت إلى تقويض أسس العلاقات البنّاءة بين القوى النووية.