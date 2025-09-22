عربي
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/بوتين-روسيا-قادرة-على-الرد-على-أي-تهديدات--عاجل--1105123266.html
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن رفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T11:50+0000
2025-09-22T12:29+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fb034f58d7108ea2868b334a2d6d6bb9.jpg
وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية، وسيادة روسيا، والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.".وأضاف: "تنتهي معاهدة ستارت في 5 فبراير 2026، مما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق سيكون، من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي، في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وتابع: ""بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية المركزية بموجب معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".وشدد على أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن الذي حددته معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).وقال: "أعتقد أن تنفيذ مبادرة روسيا من شأنه أن يُسهم إسهامًا كبيرًا في تهيئة مناخ مُلائم لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يتطلب بطبيعة الحال تهيئة الظروف لاستئنافه بالكامل، مع مراعاة جميع الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات الثنائية".وأضاف الرئيس الروسي: "يجب أيضا إيلاء اهتمام خاص لخطط بناء المكونات الاستراتيجية لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، بما في ذلك الاستعدادات لنشر أنظمة اعتراض في الفضاء".وأوضح أنه "خطوة بخطوة، تم تفكيك نظام الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية والروسية الأمريكية بشأن السيطرة على الصواريخ النووية والأسلحة الدفاعية الاستراتيجية بالكامل تقريبا".وأكد بوتين أن "خططنا لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد يتم بناؤها مع مراعاة الوضع العالمي المتغير ويتم تنفيذها بالكامل وفي الوقت المحدد".وقال بوتين: "من أجل تجنب إثارة سباق تسلح استراتيجي جديد وضمان مستوى مقبول من القدرة على التنبؤ وضبط النفس، فإننا نعتبر أنه من المبرر محاولة الحفاظ على الوضع الراهن الذي أنشأته معاهدة ستارت الجديدة في هذه المرحلة المضطربة إلى حد ما" .وتابع: "نحن واثقون من موثوقية وفعالية قواتنا الردعية الوطنية. ولكن في الوقت نفسه، لسنا مهتمين بتصعيد التوترات أو تأجيج سباق التسلح".وأضاف: "للأسف، يستمر تدهور الوضع، نتيجةً للتأثير المشترك لعدد من العوامل، بعضها سلبي، والتي تُفاقم المخاطر الاستراتيجية القائمة وتُنشئ أخرى جديدة".وقال بوتين: "أؤكد، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك، أن روسيا قادرة على الرد على أي تهديدات قائمة أو ناشئة".وأكد أن "روسيا لقد شرعت دائما في تفضيل وأولوية الأساليب السياسية والدبلوماسية للحفاظ على السلام الدولي على أساس مبادئ المساواة وعدم قابلية الأمن للتجزئة والنظر المتبادل في المصالح".وأشار بوتين إلى أن تصرفات الغرب أدت إلى تقويض أسس العلاقات البنّاءة بين القوى النووية.
https://sarabic.ae/20250919/بوتين-روسيا-ستواصل-تطوير-قواتها-المسلحة-وجعلها-حديثة-1105040969.html
https://sarabic.ae/20250827/الجيش-الأمريكي-يعلن-استعداده-لزيادة-ترسانته-النووية-بعد-انتهاء-موعد-معاهدة-نيو-ستارت-1104207411.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916689_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_55e23b36aa1dda320edfd2f305d7e8b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026

11:50 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 12:29 GMT 22.09.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن رفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية، وسيادة روسيا، والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.".
وأضاف: "تنتهي معاهدة ستارت في 5 فبراير 2026، مما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق سيكون، من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي، في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وتابع: ""بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية المركزية بموجب معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".

وقال بوتن خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "إن هذا الإجراء (الامتثال للقيود بموجب معاهدة ستارت الجديدة) لن يصبح قابلاً للتطبيق إلا بشرط أن تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مماثلة ولا تتخذ خطوات تقوض أو تنتهك توازن إمكانات الردع القائمة".

وشدد على أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن الذي حددته معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).

وأمر بوتين "الأجهزة المعنية مواصلة مراقبة الأنشطة ذات الصلة التي يقوم بها الجانب الأمريكي عن كثب، في المقام الأول فيما يتعلق بترسانة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتن إلى مدينة بيرم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
بوتين: روسيا تواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة ... فيديو
19 سبتمبر, 15:11 GMT
وقال: "أعتقد أن تنفيذ مبادرة روسيا من شأنه أن يُسهم إسهامًا كبيرًا في تهيئة مناخ مُلائم لحوار استراتيجي جوهري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يتطلب بطبيعة الحال تهيئة الظروف لاستئنافه بالكامل، مع مراعاة جميع الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات الثنائية".
وأضاف الرئيس الروسي: "يجب أيضا إيلاء اهتمام خاص لخطط بناء المكونات الاستراتيجية لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، بما في ذلك الاستعدادات لنشر أنظمة اعتراض في الفضاء".

وأكد أن نشر مكونات نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في الفضاء قد يُقوّض جهود روسيا للحفاظ على الوضع الراهن. في مجال معاهدة ستارت (معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية).

وأوضح أنه "خطوة بخطوة، تم تفكيك نظام الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية والروسية الأمريكية بشأن السيطرة على الصواريخ النووية والأسلحة الدفاعية الاستراتيجية بالكامل تقريبا".
وأكد بوتين أن "خططنا لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد يتم بناؤها مع مراعاة الوضع العالمي المتغير ويتم تنفيذها بالكامل وفي الوقت المحدد".
وقال بوتين: "من أجل تجنب إثارة سباق تسلح استراتيجي جديد وضمان مستوى مقبول من القدرة على التنبؤ وضبط النفس، فإننا نعتبر أنه من المبرر محاولة الحفاظ على الوضع الراهن الذي أنشأته معاهدة ستارت الجديدة في هذه المرحلة المضطربة إلى حد ما" .
صاروخ نووي استراتيجي أثناء التحليق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية بعد انتهاء موعد معاهدة "نيو ستارت"
27 أغسطس, 15:59 GMT
وتابع: "نحن واثقون من موثوقية وفعالية قواتنا الردعية الوطنية. ولكن في الوقت نفسه، لسنا مهتمين بتصعيد التوترات أو تأجيج سباق التسلح".

وقال بوتين: "نتيجةً للخطوات الهدّامة التي اتخذتها الدول الغربية سابقًا، تقوّضت أسس العلاقات البناءة والتعاون العملي بين الدول النووية بشكل كبير. كما اهتزّت أسس الحوار في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة".

وأضاف: "للأسف، يستمر تدهور الوضع، نتيجةً للتأثير المشترك لعدد من العوامل، بعضها سلبي، والتي تُفاقم المخاطر الاستراتيجية القائمة وتُنشئ أخرى جديدة".
وقال بوتين: "أؤكد، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك، أن روسيا قادرة على الرد على أي تهديدات قائمة أو ناشئة".
وأكد أن "روسيا لقد شرعت دائما في تفضيل وأولوية الأساليب السياسية والدبلوماسية للحفاظ على السلام الدولي على أساس مبادئ المساواة وعدم قابلية الأمن للتجزئة والنظر المتبادل في المصالح".
وأشار بوتين إلى أن تصرفات الغرب أدت إلى تقويض أسس العلاقات البنّاءة بين القوى النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала