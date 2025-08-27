https://sarabic.ae/20250827/الجيش-الأمريكي-يعلن-استعداده-لزيادة-ترسانته-النووية-بعد-انتهاء-موعد-معاهدة-نيو-ستارت-1104207411.html

الجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية بعد انتهاء موعد معاهدة "نيو ستارت"

الجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية بعد انتهاء موعد معاهدة "نيو ستارت"

وأكد غيبارا، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي مستعد لزيادة ترسانته النووية المنشورة بعد انتهاء موعد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت"، وذلك إذا أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا بذلك.ويفترض انتهاء موعد المعاهدة الروسية الأمريكية في شهر شباط/فبراير 2026.وقال غيبارا خلال ندوة نظمها معهد "ميتشل": إنه "بعد انتهاء أجل معاهدة نيو ستارت، لن يعود الروس ملزمين بالإبقاء على أعدادهم (من الرؤوس النووية)، كما هي وفق المعاهدة".وتابع المسؤول العسكري الأمريكي، أنه "بناء على ذلك قد يقرر الرئيس ترامب أو لا يقرر إبقاء الأعداد لدينا كما هي، وربما يغير هذه الأعداد. نحن نتدرب ومستعدون لزيادة هذه الأعداد إذا صدر الأمر".يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "ستارت الجديدة" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في فبراير/شباط 2023 تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهماً واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "ستارت الجديدة".

