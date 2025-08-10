موسكو: خطر الصراع النووي لا يزال قائما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/موسكو-خطر-الصراع-النووي-لا-يزال-قائما-1103566734.html
موسكو: خطر الصراع النووي لا يزال قائما
موسكو: خطر الصراع النووي لا يزال قائما
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن خطر اندلاع صراع نووي ما زال قائمًا، مشيرًا إلى وجود منظومة صواريخ أخرى غير منظومة "أوريشنيك". 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T10:44+0000
2025-08-10T10:44+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103126/25/1031262519_4:0:2557:1436_1920x0_80_0_0_5fc1d50197c52f6543fc4a997b053f80.jpg
وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "خطر اندلاع صراع نووي لا يزال قائما".وتابع: "لدينا دائمًا العديد من الخيارات على الطاولة، ولا نستبعد أي شيء مسبقًا. هناك (منظومة صواريخ) "أوريشنيك". نعم ولكن هناك أشياء أخرى. لا يمكنني الإفصاح عما لا يجدر بي الإفصاح عنه ولكن هناك أشياء أخرى".وأضاف: "يجب أن يفهموا أن ترسانة روسيا بأكملها في أيدٍ أمينة، وهي في خدمة هدف حماية بلدنا".وقال: "ما البديل؟ أن نتقبل ونتقبل ما يفعله الأمريكيون وحلفاؤهم، وخاصة الأوروبيون المولعون بالحرب، وهناك الكثير منهم... وعلينا أيضًا استخدام هذه الأساليب لتهدئة الرؤوس الشديدة في بعض عواصم الناتو".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه "على الأقل، في الحوار مع الولايات المتحدة، تظهر بعض براعم الحس السليم، الذي كان مفقودا في الأشهر والسنوات الأخيرة".وقال ريابكوف: "الإجراءات التعويضية هي مسألة تخص الجيش... كل ما نقوم به هو رد فعل على خطوات الولايات المتحدة وحلفائها في هذا الصدد".وأضاف أن "الأنظمة الأمريكية بدأت تظهر بشكل متزايد في المناطق، التي تؤثر فيها بشكل مباشر على أمن روسيا".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية، الأمريكية الصنع، في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقًا".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن.مدفيديف يعلق على رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدىالكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي
https://sarabic.ae/20250805/موسكو-روسيا-تنوي-استخدام-جميع-الأدوات-السياسية-المتاحة-لمنع-تصاعد-التوتر-في-البلقان-1103410224.html
https://sarabic.ae/20250804/موسكو-روسيا-لم-تعد-تعتبر-نفسها-ملزمة-بالقيود-الذاتية-على-نشر-الصواريخ-المتوسطة-والقصيرة-المدى-1103367254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103126/25/1031262519_642:0:2557:1436_1920x0_80_0_0_619346932921df780a73ed735f0ca43c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو: خطر الصراع النووي لا يزال قائما

10:44 GMT 10.08.2025
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتجربة صاروخ روسي جديد للدفاع الجوي
تجربة صاروخ روسي جديد للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن خطر اندلاع صراع نووي ما زال قائمًا، مشيرًا إلى وجود منظومة صواريخ أخرى غير منظومة "أوريشنيك".
وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "خطر اندلاع صراع نووي لا يزال قائما".
وتابع: "لدينا دائمًا العديد من الخيارات على الطاولة، ولا نستبعد أي شيء مسبقًا. هناك (منظومة صواريخ) "أوريشنيك". نعم ولكن هناك أشياء أخرى. لا يمكنني الإفصاح عما لا يجدر بي الإفصاح عنه ولكن هناك أشياء أخرى".

ووفقا له، فإنه "مع اقتراب انتهاء أجل معاهدة "ستارت"، والذي كان قد سبق تمديده مرة من قبل، نرى بوضوح متزايد احتمال غياب أي آلية للحد من الأسلحة النووية".

وأضاف: "يجب أن يفهموا أن ترسانة روسيا بأكملها في أيدٍ أمينة، وهي في خدمة هدف حماية بلدنا".

ووفقا لريابكوف، فإن كل ما تفعله موسكو في مجال نشر الأسلحة هو رد فعل على الخطوات، التي اتخذتها واشنطن وحلفاؤها.

وقال: "ما البديل؟ أن نتقبل ونتقبل ما يفعله الأمريكيون وحلفاؤهم، وخاصة الأوروبيون المولعون بالحرب، وهناك الكثير منهم... وعلينا أيضًا استخدام هذه الأساليب لتهدئة الرؤوس الشديدة في بعض عواصم الناتو".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
موسكو: روسيا تنوي استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لمنع تصاعد التوتر في البلقان
5 أغسطس, 17:39 GMT
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه "على الأقل، في الحوار مع الولايات المتحدة، تظهر بعض براعم الحس السليم، الذي كان مفقودا في الأشهر والسنوات الأخيرة".
وقال ريابكوف: "الإجراءات التعويضية هي مسألة تخص الجيش... كل ما نقوم به هو رد فعل على خطوات الولايات المتحدة وحلفائها في هذا الصدد".
وأضاف أن "الأنظمة الأمريكية بدأت تظهر بشكل متزايد في المناطق، التي تؤثر فيها بشكل مباشر على أمن روسيا".

وتابع: "لن أستخدم مصطلح (انفراج). إنه لا يزال من الماضي، فقد أصبح انفراجًا نتيجة عمليات مختلفة تمامًا. نواجه الآن أزمة أمنية هي الأشد حدة في المنطقة الأوروبية الأطلسية، ونشهد صراعات متعددة في مناطق مختلفة من العالم. ما نحتاجه الآن ليس انفراجًا، بل إرادة سياسية للبدء تدريجيًا في تهدئة هذه العلاقات الدولية المتوترة".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
موسكو: روسيا لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بقيود نشر الصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى
4 أغسطس, 16:26 GMT
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية، الأمريكية الصنع، في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقًا".

وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن.
مدفيديف يعلق على رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدى
الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала