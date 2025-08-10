https://sarabic.ae/20250810/موسكو-خطر-الصراع-النووي-لا-يزال-قائما-1103566734.html

موسكو: خطر الصراع النووي لا يزال قائما

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن خطر اندلاع صراع نووي ما زال قائمًا، مشيرًا إلى وجود منظومة صواريخ أخرى غير منظومة "أوريشنيك". 10.08.2025

وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "خطر اندلاع صراع نووي لا يزال قائما".وتابع: "لدينا دائمًا العديد من الخيارات على الطاولة، ولا نستبعد أي شيء مسبقًا. هناك (منظومة صواريخ) "أوريشنيك". نعم ولكن هناك أشياء أخرى. لا يمكنني الإفصاح عما لا يجدر بي الإفصاح عنه ولكن هناك أشياء أخرى".وأضاف: "يجب أن يفهموا أن ترسانة روسيا بأكملها في أيدٍ أمينة، وهي في خدمة هدف حماية بلدنا".وقال: "ما البديل؟ أن نتقبل ونتقبل ما يفعله الأمريكيون وحلفاؤهم، وخاصة الأوروبيون المولعون بالحرب، وهناك الكثير منهم... وعلينا أيضًا استخدام هذه الأساليب لتهدئة الرؤوس الشديدة في بعض عواصم الناتو".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه "على الأقل، في الحوار مع الولايات المتحدة، تظهر بعض براعم الحس السليم، الذي كان مفقودا في الأشهر والسنوات الأخيرة".وقال ريابكوف: "الإجراءات التعويضية هي مسألة تخص الجيش... كل ما نقوم به هو رد فعل على خطوات الولايات المتحدة وحلفائها في هذا الصدد".وأضاف أن "الأنظمة الأمريكية بدأت تظهر بشكل متزايد في المناطق، التي تؤثر فيها بشكل مباشر على أمن روسيا".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية، الأمريكية الصنع، في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقًا".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن.مدفيديف يعلق على رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدىالكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي

