https://sarabic.ae/20250810/موسكو-خطر-الصراع-النووي-لا-يزال-قائما-1103566734.html
موسكو: خطر الصراع النووي لا يزال قائما
موسكو: خطر الصراع النووي لا يزال قائما
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن خطر اندلاع صراع نووي ما زال قائمًا، مشيرًا إلى وجود منظومة صواريخ أخرى غير منظومة "أوريشنيك". 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T10:44+0000
2025-08-10T10:44+0000
2025-08-10T10:44+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103126/25/1031262519_4:0:2557:1436_1920x0_80_0_0_5fc1d50197c52f6543fc4a997b053f80.jpg
وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "خطر اندلاع صراع نووي لا يزال قائما".وتابع: "لدينا دائمًا العديد من الخيارات على الطاولة، ولا نستبعد أي شيء مسبقًا. هناك (منظومة صواريخ) "أوريشنيك". نعم ولكن هناك أشياء أخرى. لا يمكنني الإفصاح عما لا يجدر بي الإفصاح عنه ولكن هناك أشياء أخرى".وأضاف: "يجب أن يفهموا أن ترسانة روسيا بأكملها في أيدٍ أمينة، وهي في خدمة هدف حماية بلدنا".وقال: "ما البديل؟ أن نتقبل ونتقبل ما يفعله الأمريكيون وحلفاؤهم، وخاصة الأوروبيون المولعون بالحرب، وهناك الكثير منهم... وعلينا أيضًا استخدام هذه الأساليب لتهدئة الرؤوس الشديدة في بعض عواصم الناتو".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه "على الأقل، في الحوار مع الولايات المتحدة، تظهر بعض براعم الحس السليم، الذي كان مفقودا في الأشهر والسنوات الأخيرة".وقال ريابكوف: "الإجراءات التعويضية هي مسألة تخص الجيش... كل ما نقوم به هو رد فعل على خطوات الولايات المتحدة وحلفائها في هذا الصدد".وأضاف أن "الأنظمة الأمريكية بدأت تظهر بشكل متزايد في المناطق، التي تؤثر فيها بشكل مباشر على أمن روسيا".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية، الأمريكية الصنع، في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقًا".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن.مدفيديف يعلق على رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدىالكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي
https://sarabic.ae/20250805/موسكو-روسيا-تنوي-استخدام-جميع-الأدوات-السياسية-المتاحة-لمنع-تصاعد-التوتر-في-البلقان-1103410224.html
https://sarabic.ae/20250804/موسكو-روسيا-لم-تعد-تعتبر-نفسها-ملزمة-بالقيود-الذاتية-على-نشر-الصواريخ-المتوسطة-والقصيرة-المدى-1103367254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103126/25/1031262519_642:0:2557:1436_1920x0_80_0_0_619346932921df780a73ed735f0ca43c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
موسكو: خطر الصراع النووي لا يزال قائما
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن خطر اندلاع صراع نووي ما زال قائمًا، مشيرًا إلى وجود منظومة صواريخ أخرى غير منظومة "أوريشنيك".
وقال ريابكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "خطر اندلاع صراع نووي لا يزال قائما".
وتابع: "لدينا دائمًا العديد من الخيارات على الطاولة، ولا نستبعد أي شيء مسبقًا. هناك (منظومة صواريخ) "أوريشنيك". نعم ولكن هناك أشياء أخرى. لا يمكنني الإفصاح عما لا يجدر بي الإفصاح عنه ولكن هناك أشياء أخرى".
ووفقا له، فإنه "مع اقتراب انتهاء أجل معاهدة "ستارت"، والذي كان قد سبق تمديده مرة من قبل، نرى بوضوح متزايد احتمال غياب أي آلية للحد من الأسلحة النووية".
وأضاف: "يجب أن يفهموا أن ترسانة روسيا بأكملها في أيدٍ أمينة، وهي في خدمة هدف حماية بلدنا".
ووفقا لريابكوف، فإن كل ما تفعله موسكو في مجال نشر الأسلحة هو رد فعل على الخطوات، التي اتخذتها واشنطن وحلفاؤها.
وقال: "ما البديل؟ أن نتقبل ونتقبل ما يفعله الأمريكيون وحلفاؤهم، وخاصة الأوروبيون المولعون بالحرب، وهناك الكثير منهم... وعلينا أيضًا استخدام هذه الأساليب لتهدئة الرؤوس الشديدة في بعض عواصم الناتو".
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه "على الأقل، في الحوار مع الولايات المتحدة، تظهر بعض براعم الحس السليم، الذي كان مفقودا في الأشهر والسنوات الأخيرة".
وقال ريابكوف: "الإجراءات التعويضية هي مسألة تخص الجيش... كل ما نقوم به هو رد فعل على خطوات الولايات المتحدة وحلفائها في هذا الصدد".
وأضاف أن "الأنظمة الأمريكية بدأت تظهر بشكل متزايد في المناطق، التي تؤثر فيها بشكل مباشر على أمن روسيا".
وتابع: "لن أستخدم مصطلح (انفراج). إنه لا يزال من الماضي، فقد أصبح انفراجًا نتيجة عمليات مختلفة تمامًا. نواجه الآن أزمة أمنية هي الأشد حدة في المنطقة الأوروبية الأطلسية، ونشهد صراعات متعددة في مناطق مختلفة من العالم. ما نحتاجه الآن ليس انفراجًا، بل إرادة سياسية للبدء تدريجيًا في تهدئة هذه العلاقات الدولية المتوترة".
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية، الأمريكية الصنع، في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقًا".
وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن.