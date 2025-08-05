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موسكو: روسيا تنوي استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لمنع تصاعد التوتر في البلقان
موسكو: روسيا تنوي استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لمنع تصاعد التوتر في البلقان
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنوي استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لديها لمنع تصاعد التوتر... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T17:39+0000
2025-08-05T17:39+0000
روسيا
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البلقان
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وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء القرار الجائر وغير الديمقراطي الذي أصدرته هيئة الاستئناف في محكمة البوسنة والهرسك في الأول من أغسطس/آب، والذي أيد الحكم السخيف الصادر سابقا بالإدانة في قضية جنائية ملفقة ضد رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك".وتابعت: "بصفتها عضوا دائما (روسيا) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضامنا لاتفاقية دايتون، تنوي روسيا استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لديها لمنع تصاعد التوتر الذي يحركه الغرب في البوسنة والهرسك، والحد من التهديدات الموجهة للحوار بين الأعراق، والسلام والاستقرار في البلاد والمنطقة ككل. نحن نحث جميع الأطراف على استعادة أجواء التفاهم والتعاون بين شعوب البوسنة والهرسك".وأيدت محكمة الاستئناف في البوسنة والهرسك، يوم الجمعة، حكما بسجن زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك لمدة عام، ومنعه من الخدمة الحكومية لمدة 6 سنوات بسبب عدم تنفيذه لقرارات الممثل الأعلى غير المعترف به في البوسنة والهرسك كريستيان شميت.الخارجية التركية: مفاوضات جارية حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكيرئيس جمهورية صرب البوسنة: اعتقال كارابيتيان محاولة لضرب الكنيسة بتحريض غربي
https://sarabic.ae/20240524/روسيا-القرار-الأممي-بشأن-الإبادة-الجماعية-يؤدي-إلى-زيادة-احتمالات-الصراع-في-البلقان-1089176974.html
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روسيا, العالم, البلقان
روسيا, العالم, البلقان

موسكو: روسيا تنوي استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لمنع تصاعد التوتر في البلقان

17:39 GMT 05.08.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنوي استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لديها لمنع تصاعد التوتر في البلقان.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء القرار الجائر وغير الديمقراطي الذي أصدرته هيئة الاستئناف في محكمة البوسنة والهرسك في الأول من أغسطس/آب، والذي أيد الحكم السخيف الصادر سابقا بالإدانة في قضية جنائية ملفقة ضد رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك".

وأضافت أن موسكو تعتزم التصدي لتصاعد التوترات في البلقان.

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
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وتابعت: "بصفتها عضوا دائما (روسيا) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضامنا لاتفاقية دايتون، تنوي روسيا استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لديها لمنع تصاعد التوتر الذي يحركه الغرب في البوسنة والهرسك، والحد من التهديدات الموجهة للحوار بين الأعراق، والسلام والاستقرار في البلاد والمنطقة ككل. نحن نحث جميع الأطراف على استعادة أجواء التفاهم والتعاون بين شعوب البوسنة والهرسك".

وأوضحت أن الملاحقة الجنائية لدوديك "تهدف فقط إلى إبعاد زعيم غير مرغوب فيه من الساحة السياسية، يعارض باستمرار الاستعمار الغربي الجديد".

وأيدت محكمة الاستئناف في البوسنة والهرسك، يوم الجمعة، حكما بسجن زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك لمدة عام، ومنعه من الخدمة الحكومية لمدة 6 سنوات بسبب عدم تنفيذه لقرارات الممثل الأعلى غير المعترف به في البوسنة والهرسك كريستيان شميت.
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