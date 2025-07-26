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الخارجية التركية: مفاوضات جارية حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
الخارجية التركية: مفاوضات جارية حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وجود مفاوضات حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل عقده بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T17:10+0000
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2025-07-26T18:03+0000
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وقال فيدان في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منصة السلام في البلقان، اليوم السبت، إن "هناك مفاوضات جارية حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، بمشاركته، ممكن خلال شهرين أو ثلاثة.وقال ترامب للصحفيين عشية رحلته إلى المملكة المتحدة، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع بشكل ثلاثي: "سيحدث ذلك، لكن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن اللقاء بين روسيا وأوكرانيا، على أرفع المستويات، يجب أن يضع حدا من أجل التسوية.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
https://sarabic.ae/20250726/زاخاروفا-تدعو-إلى-إعلان-يوم-عالمي-لمكافحة-رهاب-روسيا-1103060729.html
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الخارجية التركية: مفاوضات جارية حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي
17:10 GMT 26.07.2025 (تم التحديث: 18:03 GMT 26.07.2025)
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وجود مفاوضات حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل عقده بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منصة السلام في البلقان، اليوم السبت، إن "هناك مفاوضات جارية حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي".
وأضاف أن "(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان يرغب في التوسط لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بشكل عاجل"، مشيرا إلى أن ترامب أعرب عن رغبته في المشاركة بالاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي إذا أفضى إلى وقف لإطلاق النار.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، بمشاركته، ممكن خلال شهرين أو ثلاثة.
وقال ترامب للصحفيين عشية رحلته إلى المملكة المتحدة، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع بشكل ثلاثي: "سيحدث ذلك، لكن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن اللقاء بين روسيا وأوكرانيا، على أرفع المستويات، يجب أن يضع حدا من أجل التسوية.
وانعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، يوم الأربعاء، في قصر سيراغان في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني تحدثا على انفراد.
وترأس الوفد الروسي
مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.