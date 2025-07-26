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https://sarabic.ae/20250726/زاخاروفا-تدعو-إلى-إعلان-يوم-عالمي-لمكافحة-رهاب-روسيا-1103060729.html
زاخاروفا تدعو إلى إعلان يوم عالمي لمكافحة "رهاب روسيا"
زاخاروفا تدعو إلى إعلان يوم عالمي لمكافحة "رهاب روسيا"
سبوتنيك عربي
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T13:37+0000
2025-07-26T13:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت زاخاروفا، خلال تصريحات في ورشة عمل لمنظمة (روسيا - أرض الفرص): "أعتقد أنني أصبحت أكثر اقتناعا خلال السنوات القليلة الماضية بأنه ينبغي أن يكون هناك بالفعل يوم عالمي لمكافحة الروسوفوبيا".وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".وأعلنت زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم السبت، أن محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، لم تمثل قط توجها حقيقيا، وفلسفة بالنسبة للغرب.وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "من الواضح أنهم لا يملكون وقتا للسلام هنا، لا يوجد أي أساس يشير إلى أن الغرب وحلف شمال الأطلسي يدركان قيمة السلام بجدّية، أو يسعيان إلى ترسيخه في أوكرانيا، أو على الأقل تخفيف التوتر هناك. كل شيء يشير إلى عكس ذلك".وأضافت زاخاروفا أنه إذا أراد الغرب السلام في أوكرانيا، فعليه التوقف عن إمدادها بالأسلحة ورعاية الأعمال الإرهابية.الخارجية الروسية: اتهامات "الناتو" لروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل
https://sarabic.ae/20250619/زاخاروفا-لـسبوتنيك-الاتصالات-مستمرة-بين-موسكو-وواشنطن-1101824447.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

زاخاروفا تدعو إلى إعلان يوم عالمي لمكافحة "رهاب روسيا"

13:37 GMT 26.07.2025
© Sputnik . Viktor Tolochkoالخارجية الروسية
الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها الغرب في هذا الشأن أدت للعديد من المآسي.
وقالت زاخاروفا، خلال تصريحات في ورشة عمل لمنظمة (روسيا - أرض الفرص): "أعتقد أنني أصبحت أكثر اقتناعا خلال السنوات القليلة الماضية بأنه ينبغي أن يكون هناك بالفعل يوم عالمي لمكافحة الروسوفوبيا".
وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".

وأضافت: "تحت بيارق الروسوفوبيا، يتم توريد الأسلحة لنظام كييف الإرهابي.. وتحت رايات الروسوفوبيا، يٌقتل الأطفال من جنسيات مختلفة".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": الاتصالات مستمرة بين موسكو وواشنطن
19 يونيو, 11:14 GMT
وأعلنت زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم السبت، أن محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، لم تمثل قط توجها حقيقيا، وفلسفة بالنسبة للغرب.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "من الواضح أنهم لا يملكون وقتا للسلام هنا، لا يوجد أي أساس يشير إلى أن الغرب وحلف شمال الأطلسي يدركان قيمة السلام بجدّية، أو يسعيان إلى ترسيخه في أوكرانيا، أو على الأقل تخفيف التوتر هناك. كل شيء يشير إلى عكس ذلك".
وأضافت زاخاروفا أنه إذا أراد الغرب السلام في أوكرانيا، فعليه التوقف عن إمدادها بالأسلحة ورعاية الأعمال الإرهابية.
الخارجية الروسية: اتهامات "الناتو" لروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل
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