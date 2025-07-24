الخارجية الروسية: اتهامات "الناتو" لروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الروسية-اتهامات-الناتو-لروسيا-بالتورط-في-هجمات-إلكترونية-لا-تستند-إلى-أي-دليل--1102982480.html
الخارجية الروسية: اتهامات "الناتو" لروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل
الخارجية الروسية: اتهامات "الناتو" لروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن اتهامات "الناتو" لروسيا بتورطها المزعوم في هجمات إلكترونية هي زيف سياسي آخر، إذ... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T09:30+0000
2025-07-24T09:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الناتو
هجوم سيبراني ضد روسيا
هجمات سيبرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "تصريحات "الناتو" الصادرة في 18 يوليو(تموز)... بشأن تورط روسيا المزعوم في هجمات إلكترونية... هي، بالطبع، زيف آخر، حيلة دعائية ذات دوافع سياسية. لطالما أصبحت هذه التصريحات حيلة دعائية شائعة في العواصم الغربية. وبطبيعة الحال، لا يوجد أي دليل".وأضافت زاخاروفا أنه وفي هذا السياق: "تذكّر موسكو مجددًا سلطات الدول الغربية بأنه، بمبادرة من روسيا، أنشئ سجل حكومي دولي لجهات الاتصال للاستجابة لحوادث الكمبيوتر داخل الأمم المتحدة في عام 2024، مما يسمح بإجراء اتصالات عملية بين المتخصصين المعتمدين من الدول لتبادل المعلومات ذات الصلة".وقال فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لمشاركة خبرتنا في حماية السيادة، في مجال المعلومات مع شركائنا، وروسيا ربما على عكس أي دولة أخرى في العالم، واجهت في السنوات الأخيرة حملة خبيثة غير مسبوقة، وضغطًا على شبكات الكمبيوتر المحلية، وجرائم إلكترونية خاضعة لإشراف خارجي".يشير الخبراء إلى نشاط قرصنة غير مسبوق ضد روسيا. ففي نهاية أبريل/ نيسان، صرّح محللون من مجموعة "سولار غروب" أن عدد الهجمات على المواقع المحلية في الربع الأول من عام 2025 ارتفع إلى 801 مليون محاولة، وهو ضعف العدد المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024.ووفقًا لبياناتهم، فإن أكبر عدد من الهجمات يقع على قطاع الخدمات اللوجستية والهيئات الحكومية والمؤسسات المصرفية.روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوباتالسفارة الروسية في بريطانيا: لندن تنوي عسكرة الفضاء الإلكتروني مستهدفة روسيا
https://sarabic.ae/20250529/روسيا-تواجه-مستوى-غير-مسبوق-من-الهجمات-السيبرانية-من-كييف-وتصدها-بنجاح---1101082847.html
https://sarabic.ae/20250529/إعلام-بريطانيا-ستنشئ-قيادة-للحرب-السيبرانية-هدفها-روسيا-1101081892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, هجوم سيبراني ضد روسيا, هجمات سيبرانية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, هجوم سيبراني ضد روسيا, هجمات سيبرانية

الخارجية الروسية: اتهامات "الناتو" لروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل

09:30 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن اتهامات "الناتو" لروسيا بتورطها المزعوم في هجمات إلكترونية هي زيف سياسي آخر، إذ لطالما أصبحت هذه التصريحات حيلة دعائية شائعة في العواصم الغربية.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "تصريحات "الناتو" الصادرة في 18 يوليو(تموز)... بشأن تورط روسيا المزعوم في هجمات إلكترونية... هي، بالطبع، زيف آخر، حيلة دعائية ذات دوافع سياسية. لطالما أصبحت هذه التصريحات حيلة دعائية شائعة في العواصم الغربية. وبطبيعة الحال، لا يوجد أي دليل".
وأضافت زاخاروفا أنه وفي هذا السياق: "تذكّر موسكو مجددًا سلطات الدول الغربية بأنه، بمبادرة من روسيا، أنشئ سجل حكومي دولي لجهات الاتصال للاستجابة لحوادث الكمبيوتر داخل الأمم المتحدة في عام 2024، مما يسمح بإجراء اتصالات عملية بين المتخصصين المعتمدين من الدول لتبادل المعلومات ذات الصلة".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
روسيا تواجه مستوى غير مسبوق من الهجمات السيبرانية من كييف وتصدها بنجاح
29 مايو, 07:07 GMT
وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تحافظ بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، رغم محاولات القرصنة والعقوبات.
وقال فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لمشاركة خبرتنا في حماية السيادة، في مجال المعلومات مع شركائنا، وروسيا ربما على عكس أي دولة أخرى في العالم، واجهت في السنوات الأخيرة حملة خبيثة غير مسبوقة، وضغطًا على شبكات الكمبيوتر المحلية، وجرائم إلكترونية خاضعة لإشراف خارجي".
هجوم سيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
إعلام: بريطانيا ستنشئ قيادة للحرب السيبرانية هدفها روسيا
29 مايو, 06:27 GMT
يشير الخبراء إلى نشاط قرصنة غير مسبوق ضد روسيا. ففي نهاية أبريل/ نيسان، صرّح محللون من مجموعة "سولار غروب" أن عدد الهجمات على المواقع المحلية في الربع الأول من عام 2025 ارتفع إلى 801 مليون محاولة، وهو ضعف العدد المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024.
ووفقًا لبياناتهم، فإن أكبر عدد من الهجمات يقع على قطاع الخدمات اللوجستية والهيئات الحكومية والمؤسسات المصرفية.
روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوبات
السفارة الروسية في بريطانيا: لندن تنوي عسكرة الفضاء الإلكتروني مستهدفة روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала