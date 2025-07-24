https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الروسية-اتهامات-الناتو-لروسيا-بالتورط-في-هجمات-إلكترونية-لا-تستند-إلى-أي-دليل--1102982480.html

الخارجية الروسية: اتهامات "الناتو" لروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل

الخارجية الروسية: اتهامات "الناتو" لروسيا بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن اتهامات "الناتو" لروسيا بتورطها المزعوم في هجمات إلكترونية هي زيف سياسي آخر، إذ... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T09:30+0000

2025-07-24T09:30+0000

2025-07-24T09:30+0000

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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "تصريحات "الناتو" الصادرة في 18 يوليو(تموز)... بشأن تورط روسيا المزعوم في هجمات إلكترونية... هي، بالطبع، زيف آخر، حيلة دعائية ذات دوافع سياسية. لطالما أصبحت هذه التصريحات حيلة دعائية شائعة في العواصم الغربية. وبطبيعة الحال، لا يوجد أي دليل".وأضافت زاخاروفا أنه وفي هذا السياق: "تذكّر موسكو مجددًا سلطات الدول الغربية بأنه، بمبادرة من روسيا، أنشئ سجل حكومي دولي لجهات الاتصال للاستجابة لحوادث الكمبيوتر داخل الأمم المتحدة في عام 2024، مما يسمح بإجراء اتصالات عملية بين المتخصصين المعتمدين من الدول لتبادل المعلومات ذات الصلة".وقال فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لمشاركة خبرتنا في حماية السيادة، في مجال المعلومات مع شركائنا، وروسيا ربما على عكس أي دولة أخرى في العالم، واجهت في السنوات الأخيرة حملة خبيثة غير مسبوقة، وضغطًا على شبكات الكمبيوتر المحلية، وجرائم إلكترونية خاضعة لإشراف خارجي".يشير الخبراء إلى نشاط قرصنة غير مسبوق ضد روسيا. ففي نهاية أبريل/ نيسان، صرّح محللون من مجموعة "سولار غروب" أن عدد الهجمات على المواقع المحلية في الربع الأول من عام 2025 ارتفع إلى 801 مليون محاولة، وهو ضعف العدد المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024.ووفقًا لبياناتهم، فإن أكبر عدد من الهجمات يقع على قطاع الخدمات اللوجستية والهيئات الحكومية والمؤسسات المصرفية.روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوباتالسفارة الروسية في بريطانيا: لندن تنوي عسكرة الفضاء الإلكتروني مستهدفة روسيا

https://sarabic.ae/20250529/روسيا-تواجه-مستوى-غير-مسبوق-من-الهجمات-السيبرانية-من-كييف-وتصدها-بنجاح---1101082847.html

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