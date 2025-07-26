https://sarabic.ae/20250726/الخارجية-الروسية-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-لم-تكن-قط-توجها-حقيقيا-بالنسبة-للغرب--عاجل-1103051038.html
الخارجية الروسية: محادثات السلام بشأن أوكرانيا لم تكن قط توجها حقيقيا بالنسبة للغرب- عاجل
الخارجية الروسية: محادثات السلام بشأن أوكرانيا لم تكن قط توجها حقيقيا بالنسبة للغرب- عاجل
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، لم تمثل قط توجها حقيقيا، وفلسفة بالنسبة للغرب. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T08:42+0000
2025-07-26T08:42+0000
2025-07-26T08:42+0000
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روسيا
الخارجية الروسية: محادثات السلام بشأن أوكرانيا لم تكن قط توجها حقيقيا بالنسبة للغرب- عاجل
يتبع
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، لم تمثل قط توجها حقيقيا، وفلسفة بالنسبة للغرب.