https://sarabic.ae/20250725/روسيا-تطلب-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-أوكرانيا-في-31-يوليو-الجاري-1103040284.html
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 31 يوليو الجاري
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 31 يوليو الجاري
سبوتنيك عربي
صرح دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، في 31 يوليو/... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T17:04+0000
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وقال بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "تحاولون بعناد ألا تلاحظوا كيف يحاول النظام الفاسد تمامًا في كييف، إنقاذ جلد زيلينسكي (فلاديمير) وزمرته، واضعين مستقبل بلادهم موضع تساؤل. وسوف نناقش هذا الأمر بالتفصيل في اجتماع منفصل طلبنا عقده في 31 يوليو (الجاري)، حيث نقترح التركيز على مناقشة الإجراءات، التي تقوّض البحث عن سبل حل الصراع الأوكراني دبلوماسيا، بما في ذلك محاولات تعطيل مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".وأوضح بيسكوف، في حديثه عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قبل نهاية أغسطس/ آب المقبل، أنه من غير المرجح أن يتم الانتهاء من مثل هذا العمل التمهيدي المعقّد في غضون 30 يوما.
https://sarabic.ae/20250725/ترامب-يعلن-أن-اللقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-بمشاركته-ممكن-خلال-شهرين-أو-ثلاثة-1103038555.html
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روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 31 يوليو الجاري
صرح دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، في 31 يوليو/ تموز الجاري.
وقال بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "تحاولون بعناد ألا تلاحظوا كيف يحاول النظام الفاسد تمامًا في كييف، إنقاذ جلد زيلينسكي (فلاديمير) وزمرته، واضعين مستقبل بلادهم موضع تساؤل. وسوف نناقش هذا الأمر بالتفصيل في اجتماع منفصل طلبنا عقده في 31 يوليو (الجاري)، حيث نقترح التركيز على مناقشة الإجراءات، التي تقوّض البحث عن سبل حل الصراع الأوكراني دبلوماسيا، بما في ذلك محاولات تعطيل مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اللقاء بين روسيا وأوكرانيا على أرفع المستويات، يجب أن يضع حدا من أجل التسوية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال، حول ما إذا كان احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، عقب الجولة الثالثة من المحادثات في إسطنبول قد أصبح أكثر واقعية: "يمكن، بل ينبغي، عقد قمة تحدد نقطة نهائية في التسوية، وتسجل الآليات والاتفاقيات التي سيتم تطويرها في سياق عمل الخبراء، من المستحيل فعل العكس".
وأوضح بيسكوف، في حديثه عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قبل نهاية أغسطس/ آب المقبل، أنه من غير المرجح أن يتم الانتهاء من مثل هذا العمل التمهيدي المعقّد في غضون 30 يوما.