https://sarabic.ae/20250725/روسيا-تطلب-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-أوكرانيا-في-31-يوليو-الجاري-1103040284.html

روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 31 يوليو الجاري

روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 31 يوليو الجاري

سبوتنيك عربي

صرح دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، في 31 يوليو/... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T17:04+0000

2025-07-25T17:04+0000

2025-07-25T17:04+0000

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وقال بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "تحاولون بعناد ألا تلاحظوا كيف يحاول النظام الفاسد تمامًا في كييف، إنقاذ جلد زيلينسكي (فلاديمير) وزمرته، واضعين مستقبل بلادهم موضع تساؤل. وسوف نناقش هذا الأمر بالتفصيل في اجتماع منفصل طلبنا عقده في 31 يوليو (الجاري)، حيث نقترح التركيز على مناقشة الإجراءات، التي تقوّض البحث عن سبل حل الصراع الأوكراني دبلوماسيا، بما في ذلك محاولات تعطيل مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".وأوضح بيسكوف، في حديثه عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قبل نهاية أغسطس/ آب المقبل، أنه من غير المرجح أن يتم الانتهاء من مثل هذا العمل التمهيدي المعقّد في غضون 30 يوما.

https://sarabic.ae/20250725/ترامب-يعلن-أن-اللقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-بمشاركته-ممكن-خلال-شهرين-أو-ثلاثة-1103038555.html

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