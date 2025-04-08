https://sarabic.ae/20250408/الكرملين-من-الصعب-أن-نتصور-حاليا-بدء-مفاوضات-بين-موسكو-وواشنطن-بشأن-مراقبة-التسلح-1099333821.html
الكرملين: من الصعب أن نتصور حاليا بدء مفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن مراقبة التسلح
الكرملين: من الصعب أن نتصور حاليا بدء مفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن مراقبة التسلح
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب أن نتصور في الوقت الراهن بدء مفاوضات بشأن مراقبة التسلح بين روسيا والولايات... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T11:18+0000
2025-04-08T11:18+0000
2025-04-08T11:18+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية استعادة معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3": "في الوقت الحالي، من الصعب للغاية تصور بداية مثل هذه المفاوضات، لأن حقيقة بدء المفاوضات بشأن قضايا الأمن الاستراتيجي ومراقبة الأسلحة، تعني بطبيعة الحال مستوى معينًا من العلاقات الثنائية، ومستوى من التنمية ومستوى معينًا من الثقة المتبادلة، وهذا شيء لا يزال يتعين ترميمه، إذا توفرت الإرادة السياسية بهذا الشأن للرئيسين (فلاديمير بوتين ودونالد ترامب)".وأردف بيسكوف: "أُذكّركم بالبيان الذي أدلى به آنذاك كل من الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، ووزير الخارجية (سيرغي لافروف)".وأكد أن موسكو وواشنطن تبذلان جهودا كبيرة لتطبيع العلاقات بينهما.وتابع أنه "من أجل التوصل إلى آفاق لبدء مُحتمل لمثل هذه المفاوضات المُعقدة في المستقبل، تبذل كل من موسكو وواشنطن، جهودًا كبيرة لتطبيع علاقاتنا الثنائية، التي تضررت بشكل فظيع في السنوات السابقة، في عهد الإدارة الأمريكية السابقة".مجلس الأمن الروسي: انتهاء الصراع في أوكرانيا لا يضمن نزع السلاح النووي في العالم
https://sarabic.ae/20250205/جمعية-الحد-من-التسلح-موسكو-وواشنطن-قد-تحافظان-بحدود-ستارت-الجديدة-حتى-اتفاق-بديل-1097482169.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: من الصعب أن نتصور حاليا بدء مفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن مراقبة التسلح
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب أن نتصور في الوقت الراهن بدء مفاوضات بشأن مراقبة التسلح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى مستوى معين من الثقة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية استعادة معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3": "في الوقت الحالي، من الصعب للغاية تصور بداية مثل هذه المفاوضات، لأن حقيقة بدء المفاوضات بشأن قضايا الأمن الاستراتيجي ومراقبة الأسلحة، تعني بطبيعة الحال مستوى معينًا من العلاقات الثنائية، ومستوى من التنمية ومستوى معينًا من الثقة المتبادلة، وهذا شيء لا يزال يتعين ترميمه، إذا توفرت الإرادة السياسية بهذا الشأن للرئيسين (فلاديمير بوتين ودونالد ترامب)".
وأردف بيسكوف: "أُذكّركم بالبيان الذي أدلى به آنذاك كل من الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، ووزير الخارجية (سيرغي لافروف)".
وأكد أن موسكو وواشنطن تبذلان جهودا كبيرة لتطبيع العلاقات بينهما.
وأضاف بيسكوف: "تحدث خبراؤنا، بالطبع، عن الظروف المتغيرة، وأنه في ظل الوضع الراهن المتعلق بالهيكل الأمني، يستحيل بالطبع صرف النظر عن الإمكانات النووية للبلدان الأخرى، ولا يسعنا إلا مناقشة كل شيء بطريقة شاملة".
وتابع أنه "من أجل التوصل إلى آفاق لبدء مُحتمل لمثل هذه المفاوضات المُعقدة في المستقبل، تبذل كل من موسكو وواشنطن، جهودًا كبيرة لتطبيع علاقاتنا الثنائية، التي تضررت بشكل فظيع في السنوات السابقة، في عهد الإدارة الأمريكية السابقة".