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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
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بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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https://sarabic.ae/20250408/مجلس-الأمن-الروسي-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يضمن-نزع-السلاح-النووي-في-العالم-1099327337.html
مجلس الأمن الروسي: انتهاء الصراع في أوكرانيا لا يضمن نزع السلاح النووي في العالم
مجلس الأمن الروسي: انتهاء الصراع في أوكرانيا لا يضمن نزع السلاح النووي في العالم
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأن انتهاء الصراع في أوكرانيا كليا، ليس كفيلا بنزع السلاح النووي في العالم، لأنه أمر مستحيل... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T08:24+0000
2025-04-08T08:24+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب مدفيديف على حسابه في "تلغرام": "حتى لو انتهى الصراع حول ما يسمى "أوكرانيا" بشكل كامل، فإن نزع السلاح النووي مستحيل في العقود المقبلة"، مضيفًا أن المزيد والمزيد من الدول "ستحصل على ترسانات نووية"".وبيّن مدفيديف أن معاهدة "ستارت الجديدة" لم تؤد لتقليص خطر الحرب النووية، وأن السبب في ذلك هو موقف الولايات المتحدة وحلفائها.وأوضح: "قبل خمسة عشر عامًا، تم توقيع معاهدة "ستارت-3" في براغ. وللأسف، لم تؤد لخفض مخاطر الحرب النووية. والسبب في ذلك هو موقف الولايات المتحدة وحلفائها. في مرحلة ما، قرروا أن بإمكانهم الحفاظ رسميًا على التكافؤ النووي مع روسيا، وفي الوقت نفسه، شنّ حرب غير معلنة ضدنا باستخدام عقوبات غير محدودة، ثم استخدام أسلحتهم الخاصة وخبرائهم".وتعد "نيو ستارت" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق (حينها) دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987، واتفاقية "الأجواء المفتوحة".مسؤول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي
https://sarabic.ae/20250205/جمعية-الحد-من-التسلح-موسكو-وواشنطن-قد-تحافظان-بحدود-ستارت-الجديدة-حتى-اتفاق-بديل-1097482169.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: انتهاء الصراع في أوكرانيا لا يضمن نزع السلاح النووي في العالم

08:24 GMT 08.04.2025
© Photo / YouTube\\Samersuaifanقنبلة نووية
قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Photo / YouTube\\Samersuaifan
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأن انتهاء الصراع في أوكرانيا كليا، ليس كفيلا بنزع السلاح النووي في العالم، لأنه أمر مستحيل في العقد المقبل.
موسكو- سبوتنيك. وكتب مدفيديف على حسابه في "تلغرام": "حتى لو انتهى الصراع حول ما يسمى "أوكرانيا" بشكل كامل، فإن نزع السلاح النووي مستحيل في العقود المقبلة"، مضيفًا أن المزيد والمزيد من الدول "ستحصل على ترسانات نووية"".
وأشار إلى أن تدشين أنواع جديدة من الأسلحة الأكثر فتكا سيستمر عالميا.
وبيّن مدفيديف أن معاهدة "ستارت الجديدة" لم تؤد لتقليص خطر الحرب النووية، وأن السبب في ذلك هو موقف الولايات المتحدة وحلفائها.
صاروخ نووي استراتيجي عابر للقارات محمول على عربة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
جمعية الحد من التسلح: موسكو وواشنطن قد تحافظان على حدود "نيو ستارت" حتى التوصل لاتفاق بديل
5 فبراير, 02:41 GMT
وأوضح: "قبل خمسة عشر عامًا، تم توقيع معاهدة "ستارت-3" في براغ. وللأسف، لم تؤد لخفض مخاطر الحرب النووية. والسبب في ذلك هو موقف الولايات المتحدة وحلفائها. في مرحلة ما، قرروا أن بإمكانهم الحفاظ رسميًا على التكافؤ النووي مع روسيا، وفي الوقت نفسه، شنّ حرب غير معلنة ضدنا باستخدام عقوبات غير محدودة، ثم استخدام أسلحتهم الخاصة وخبرائهم".
وتعد "نيو ستارت" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق (حينها) دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987، واتفاقية "الأجواء المفتوحة".
مسؤول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي
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