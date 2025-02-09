https://sarabic.ae/20250209/مسؤول-روسي-واشنطن-ليست-مستعدة-لاستئناف-الحوار-مع-موسكو-بشأن-الحد-من-التسلح-النووي-1097600354.html

مسؤول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي

مسؤول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح النووي

سبوتنيك عربي

صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات الجادة مع روسيا بشأن قضية نزع... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T01:40+0000

2025-02-09T01:40+0000

2025-02-09T01:40+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الحد من التسلح

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

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موسكو - سبوتنيك. وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة "يوم الدبلوماسي"، "عمليا، لم يتم التطرق أو التحدث عن استئناف حوار جدي في مجال الحد من التسلح، والذي توقف بالمناسبة بمبادرة من واشنطن، الأمريكان ليسوا مستعدين لذلك".وأضاف غاتيلوف، أن الولايات المتحدة بدلا من ذلك تسعى بكل أفعالها إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا في المجالات العسكرية والمالية والاقتصادية والسياسية وغيرها.يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "ستارت الجديدة" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في فبراير/شباط 2023 تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهماً واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "ستارت الجديدة".

https://sarabic.ae/20250205/جمعية-الحد-من-التسلح-موسكو-وواشنطن-قد-تحافظان-بحدود-ستارت-الجديدة-حتى-اتفاق-بديل-1097482169.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الحد من التسلح, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية