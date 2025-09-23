عربي
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ماكرون عالق في شوارع نيويورك بسبب ترامب ويتصل به مشتكيا... فيديو
ماكرون عالق في شوارع نيويورك بسبب ترامب ويتصل به مشتكيا... فيديو
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لموقف طريف وغير متوقع بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عندما أُجبر على الانتظار في شارع مغلق بسبب مرور موكب...
ووثق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة توقف ماكرون، عند أحد الشوارع المغلقة، حيث أبلغه أحد رجال الشرطة باعتذار: "كل شيء مغلق الآن من أجلك". في رد طريف، اتصل ماكرون هاتفياً بترامب قائلاً بابتسامة: "تخيل ماذا؟ أنا أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك"".وبعد دقائق، تم فتح الشارع جزئياً للمشاة فقط، وواصل ماكرون مكالمته مع ترامب أثناء سيره نحو السفارة الفرنسية.حفرة مفاجئة "تبتلع" عددا من السيارات في مدينة تشوكو الصينية.. فيديوموقف طريف بين الملك تشارلز وترامب بسبب "سيف"... فيديو
ماكرون عالق في شوارع نيويورك بسبب ترامب ويتصل به مشتكيا... فيديو

14:26 GMT 23.09.2025
© Photoماكرون في شوارع نيويورك
ماكرون في شوارع نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Photo
تابعنا عبر
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لموقف طريف وغير متوقع بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عندما أُجبر على الانتظار في شارع مغلق بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووثق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة توقف ماكرون، عند أحد الشوارع المغلقة، حيث أبلغه أحد رجال الشرطة باعتذار: "كل شيء مغلق الآن من أجلك". في رد طريف، اتصل ماكرون هاتفياً بترامب قائلاً بابتسامة: "تخيل ماذا؟ أنا أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك"".
وبعد دقائق، تم فتح الشارع جزئياً للمشاة فقط، وواصل ماكرون مكالمته مع ترامب أثناء سيره نحو السفارة الفرنسية.
حفرة مفاجئة "تبتلع" عددا من السيارات في مدينة تشوكو الصينية.. فيديو
موقف طريف بين الملك تشارلز وترامب بسبب "سيف"... فيديو
