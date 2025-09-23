https://sarabic.ae/20250923/ماكرون-عالق-في-شوارع-نيويورك-بسبب-ترامب-ويتصل-به-مشتكيا-فيديو-1105167748.html
ماكرون عالق في شوارع نيويورك بسبب ترامب ويتصل به مشتكيا... فيديو
ماكرون عالق في شوارع نيويورك بسبب ترامب ويتصل به مشتكيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لموقف طريف وغير متوقع بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عندما أُجبر على الانتظار في شارع مغلق بسبب مرور موكب... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T14:26+0000
2025-09-23T14:26+0000
2025-09-23T14:26+0000
مجتمع
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
مدينة نيويورك
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105167429_0:123:487:397_1920x0_80_0_0_1e77a4b2cf83c58d2f2527439502a134.png
ووثق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة توقف ماكرون، عند أحد الشوارع المغلقة، حيث أبلغه أحد رجال الشرطة باعتذار: "كل شيء مغلق الآن من أجلك". في رد طريف، اتصل ماكرون هاتفياً بترامب قائلاً بابتسامة: "تخيل ماذا؟ أنا أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك"".وبعد دقائق، تم فتح الشارع جزئياً للمشاة فقط، وواصل ماكرون مكالمته مع ترامب أثناء سيره نحو السفارة الفرنسية.حفرة مفاجئة "تبتلع" عددا من السيارات في مدينة تشوكو الصينية.. فيديوموقف طريف بين الملك تشارلز وترامب بسبب "سيف"... فيديو
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
مدينة نيويورك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105167429_0:70:487:435_1920x0_80_0_0_03f3018ffe68dca66b892a3d4c8e66f8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, مدينة نيويورك, نادي الفيديو
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, مدينة نيويورك, نادي الفيديو
ماكرون عالق في شوارع نيويورك بسبب ترامب ويتصل به مشتكيا... فيديو
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لموقف طريف وغير متوقع بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عندما أُجبر على الانتظار في شارع مغلق بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووثق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة توقف ماكرون، عند أحد الشوارع المغلقة، حيث أبلغه أحد رجال الشرطة باعتذار: "كل شيء مغلق الآن من أجلك". في رد طريف، اتصل ماكرون هاتفياً بترامب قائلاً بابتسامة: "تخيل ماذا؟ أنا أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك"".
وبعد دقائق، تم فتح الشارع جزئياً للمشاة فقط، وواصل ماكرون مكالمته مع ترامب أثناء سيره نحو السفارة الفرنسية.