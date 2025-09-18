https://sarabic.ae/20250918/موقف-طريف-بين-الملك-تشارلز-وترامب-بسبب-سيف-فيديو-1104976251.html
موقف طريف بين الملك تشارلز وترامب بسبب "سيف"... فيديو
موقف طريف بين الملك تشارلز وترامب بسبب "سيف"... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع موقف طريف بين ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة الأخير إلى لندن. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T09:43+0000
2025-09-18T09:43+0000
2025-09-18T09:43+0000
مجتمع
دونالد ترامب
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104943622_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cd18fa741c0742cf123a039bf6ed58a6.jpg
وفي لحظة عفوية لفتت الأنظار، تبادل الملك تشارلز الثالث والرئيس ترامب، الضحك، خلال تفقدهما حرس الشرف الملكي في ساحة قلعة وندسور.وخلال الجولة، توقف الزعيمان عند نهاية الصف لمشاهدة أحد الجنود يحمل سيفا احتفاليا. وعندما اقترب السيف من الرئيس دونالد ترامب أثناء تحية الحرس، نظر الملك إليه ممازحا وقال: "انتبه للسيف".في وقت كان ترامب يقف على بعد بضع خطوات فقط من الضابط الذي كان يلوح بالسيف في استعراض رسمي، بينما تبادل بضع كلمات مع هذا الجندي.ويعكس الموقف الطريف بين الرئيس ترامب والملك تشارلز الثالث أو اللحظة الطريفة، مدى العلاقة الودية بين الزعيمين، حيث بدا عليهما الانسجام والارتياح وسط الأجواء الرسمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104943622_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_88d205ba84209527859c0962d224a6e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, نادي الفيديو
دونالد ترامب, نادي الفيديو
موقف طريف بين الملك تشارلز وترامب بسبب "سيف"... فيديو
وقع موقف طريف بين ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة الأخير إلى لندن.
وفي لحظة عفوية لفتت الأنظار، تبادل الملك تشارلز الثالث والرئيس ترامب، الضحك، خلال تفقدهما حرس الشرف الملكي في ساحة قلعة وندسور.
وخلال الجولة، توقف الزعيمان عند نهاية الصف لمشاهدة أحد الجنود يحمل سيفا احتفاليا. وعندما اقترب السيف من الرئيس دونالد ترامب
أثناء تحية الحرس، نظر الملك إليه ممازحا وقال: "انتبه للسيف".
في وقت كان ترامب يقف على بعد بضع خطوات فقط من الضابط الذي كان يلوح بالسيف في استعراض رسمي، بينما تبادل بضع كلمات مع هذا الجندي.
ويعكس الموقف الطريف بين الرئيس ترامب والملك تشارلز الثالث أو اللحظة الطريفة، مدى العلاقة الودية بين الزعيمين، حيث بدا عليهما الانسجام والارتياح وسط الأجواء الرسمية.