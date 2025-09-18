https://sarabic.ae/20250918/الرئيس-البرازيلي-يجب-على-ترامب-أن-يتوقف-عن-اعتبار-نفسه-إمبراطور-العالم-1104973888.html

الرئيس البرازيلي: يجب على ترامب أن يتوقف عن اعتبار نفسه "إمبراطور العالم"

الرئيس البرازيلي: يجب على ترامب أن يتوقف عن اعتبار نفسه "إمبراطور العالم"

سبوتنيك عربي

انتقد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إياه إلى التخلي عن أسلوبه الذي وصفه بـ"الإمبراطوري" في التعامل مع... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T07:48+0000

2025-09-18T07:48+0000

2025-09-18T07:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095770108_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_5693fb0abe452a730e84e68d941e0ba3.jpg

وقال لولا خلال مقابلة أجرتها معه وسيلة إعلام بريطانية: "لم تكن لي علاقة شخصية مع ترامب، إذ لم أكن رئيسًا خلال ولايته الأولى، وكانت علاقاته محصورة مع الرئيس السابق بولسونارو، وليس مع البرازيل كدولة". ومع ذلك، أعرب عن استعداده للقاء ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، لكنه شدد على ضرورة ألا يتصرف ترامب كـ"إمبراطور العالم".وأكد لولا أن البرازيل لن تعتمد على السوق الأمريكية فقط، مشددًا على أن بلاده ستسعى لإيجاد شركاء تجاريين آخرين في حال استمرار الرسوم الجمركية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، اعتبارًا من 1 آب/ أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل.وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو/تموز 2025، وجّهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها المحكمة العليا البرازيلية بممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال "أوامر سرية وغير قانونية".وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة".

https://sarabic.ae/20250730/البيت-الأبيض-ترامب-يفرض-تعريفة-جمركية-إضافية-بنسبة-40-على-البرازيل-1103206493.html

https://sarabic.ae/20250709/لولا-البرازيل-قد-ترد-بالمثل-على-رسوم-ترامب-الجمركية-1102538435.html

https://sarabic.ae/20250718/الرئيس-البرازيلي-تهديد-ترامب-بتطبيق-التعريفات-الجمركية-ابتزازا-غير-مقبول--1102778153.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن