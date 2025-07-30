https://sarabic.ae/20250730/البيت-الأبيض-ترامب-يفرض-تعريفة-جمركية-إضافية-بنسبة-40-على-البرازيل-1103206493.html
البيت الأبيض: ترامب يفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل
البيت الأبيض: ترامب يفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم أمرا تنفيذيا بفرض تعريفة إضافية بنسبة 40 % على البرازيل. مما رفع إجمالي التعريفة الجمركية إلى 50 بالمئة.. للتعامل مع السياسات والممارسات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة البرازيل، والتي تشكل تهديدا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير، مشيرًا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو.وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة".ويُتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر كبير في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبرازيليا، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحريات وحقوق التعبير في البرازيل.تقرير: رسوم ترامب الجمركية تضع الأسواق في حالة "عدم اليقين"لولا دا سيلفا: البرازيل قد ترد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل
البيت الأبيض: ترامب يفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل.
وجاء في بيان البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم أمرا تنفيذيا بفرض تعريفة إضافية بنسبة 40 % على البرازيل. مما رفع إجمالي التعريفة الجمركية إلى 50 بالمئة.. للتعامل مع السياسات والممارسات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة البرازيل، والتي تشكل تهديدا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، اعتبارًا من 1 آب/ أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل.
وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير، مشيرًا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو.
وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو/تموز 2025، وجّهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها المحكمة العليا البرازيلية بممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال "أوامر سرية وغير قانونية".
وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة"
.
ويُتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر كبير في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبرازيليا، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحريات وحقوق التعبير في البرازيل.